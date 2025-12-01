Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quốc hội thảo luận giải pháp tháo gỡ vướng mắc thi hành Luật Đất đai

01-12-2025 - 09:12 AM | Bất động sản

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai sẽ được các đại biểu Quốc hội cho ý kiến trong tuần làm việc này.

Theo dự kiến chương trình kỳ họp, trong ngày làm việc hôm nay (1/12), Quốc hội sẽ dành thời gian thảo luận ở hội trường về các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản và Luật Chuyển đổi số.

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai cũng được các đại biểu Quốc hội cho ý kiến vào chiều cùng ngày. Cuối mỗi phiên thảo luận, các thành viên Chính phủ sẽ giải trình, làm rõ những vấn đề đại biểu Quốc hội nêu ra.

Quốc hội thảo luận giải pháp tháo gỡ vướng mắc thi hành Luật Đất đai- Ảnh 1.

Quốc hội sẽ thảo luận về nhiều nội dung quan trọng trong tuần làm việc này. Ảnh: Như Ý

Ngày 2/12, các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận về hai nội dung quan trọng: Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển; Chương trình Mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 – 2035.

Bước sang ngày làm việc thứ 3 của tuần này (3/12), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình sẽ trình bày báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn .

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, và Tổng Kiểm toán Nhà nước sẽ trình bày báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết về giám sát chuyên đề và chất vấn này.

Sau báo cáo thẩm tra, Quốc hội sẽ dành thời gian thảo luận ở hội trường về các báo cáo kể trên.

Ngày 4/12, Quốc hội sẽ dành cả ngày thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ; dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội; các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Tòa án nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao…

Cũng trong tuần làm việc này, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp…

Theo Luân Dũng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phó Chủ tịch Bách Việt Group kể chuyện đầu tư ngược “Lấy miền ngược nuôi miền xuôi” và triết lý “Con chim Mila trên đường cao tốc”

Phó Chủ tịch Bách Việt Group kể chuyện đầu tư ngược “Lấy miền ngược nuôi miền xuôi” và triết lý “Con chim Mila trên đường cao tốc” Nổi bật

Công ty tuyên bố có sẵn 100 tỷ USD làm đường sắt cao tốc lại gửi kiến nghị khẩn

Công ty tuyên bố có sẵn 100 tỷ USD làm đường sắt cao tốc lại gửi kiến nghị khẩn Nổi bật

Tháo gỡ "điểm nghẽn" trong lĩnh vực đất đai

Tháo gỡ "điểm nghẽn" trong lĩnh vực đất đai

09:11 , 01/12/2025
Nhà đầu tư phía Bắc đang rót vốn vào TP.HCM, đâu là điểm đến tiềm năng

Nhà đầu tư phía Bắc đang rót vốn vào TP.HCM, đâu là điểm đến tiềm năng

08:00 , 01/12/2025
Đà Nẵng: Từ điểm hẹn tinh hoa đến thị trường đắt giá cho căn hộ nghỉ dưỡng hạng sang

Đà Nẵng: Từ điểm hẹn tinh hoa đến thị trường đắt giá cho căn hộ nghỉ dưỡng hạng sang

08:00 , 01/12/2025
Liên minh 4 đơn vị Top đầu thị trường ký hợp tác phân phối dự án Dasong Village

Liên minh 4 đơn vị Top đầu thị trường ký hợp tác phân phối dự án Dasong Village

08:00 , 01/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên