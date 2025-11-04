Quốc Thiên viết thư cho Đan Trường từ lớp 7: Anh Trường nhận 3000 lá thư một ngày

Tại liveshow "Dấu ấn thanh xuân" – kỷ niệm 30 năm ca hát của ca sĩ Đan Trường, nam ca sĩ Quốc Thiên xuất hiện với vai trò khách mời đặc biệt. Ngoài màn song ca cùng đàn anh, anh còn khiến khán giả xúc động khi chia sẻ kỷ niệm thuở nhỏ, tiết lộ mình từng là fan cứng của "anh Bo" và từng viết thư tay gửi cho thần tượng khi mới học lớp 7.

"Anh Đan Trường là thần tượng đầu tiên trong sự nghiệp, trong cuộc đời của Thiên. Năm Thiên học lớp 7, anh Trường đã rất nổi tiếng rồi. Lúc đó nhà Thiên rất khó khăn nhưng vẫn cố viết thư gửi cho anh Đan Trường vì đọc trên báo thấy có địa chỉ công ty ở đường Kỳ Đồng", Quốc Thiên kể.

Quốc Thiên chia sẻ tại đêm nhạc của Đan Trường.

Anh hồi tưởng: "Thiên viết một lá thư cho anh Trường. Lúc đó không có tiền mua tem – chỉ 4, 500 đồng thôi – nên lấy cái tem cũ dán vào gửi bưu điện. Vài ngày sau, bưu điện trả lại, mình tưởng là thư anh Trường gửi về cho mình. Hóa ra vì tem không hợp lệ nên phải xin mẹ mua tem mới để gửi lại. Một tháng sau, mẹ gọi: 'Có thư của anh Đan Trường gửi về cho cu này'. Lúc đó Thiên nhảy cẫng lên vì sung sướng".

Trong thư hồi âm, Đan Trường gửi lời cảm ơn cùng tấm hình tặng fan nhỏ tuổi: "Chào Quốc Thiên, mỗi ngày anh Đan Trường nhận được 3.000 lá thư, nghĩa là mỗi tháng khoảng 90.000 lá nên anh không thể viết tay cho từng người được. Mong Quốc Thiên thông cảm, anh gửi thư bằng vi tính cùng một tấm hình, chúc Quốc Thiên luôn vui và ủng hộ anh nhé", Quốc Thiên tiết lộ một phần nội dung thư.

Dù chỉ là thư in nhưng với cậu bé Quốc Thiên năm nào, đó là món quà vô giá: "Thiên nghĩ đấy là chất xúc tác, là niềm tin giúp Thiên nuôi dưỡng đam mê âm nhạc. Nhờ vậy mà Thiên tiếp tục theo đuổi con đường này đến bây giờ".

Quốc Thiên - Đan Trường song ca.

Hai mươi năm sau, từ cậu học trò nghèo thần tượng Đan Trường, Quốc Thiên đã trở thành ca sĩ chuyên nghiệp – quán quân Vietnam Idol 2008 – và có cơ hội đứng chung sân khấu với chính người từng truyền cảm hứng cho mình.

"Trộm vía, bây giờ Thiên đã được song ca cùng thần tượng đầu đời – người đầu tiên mà tôi từng viết thư", Quốc Thiên nói, ánh mắt rạng rỡ đầy xúc động.

Ca sĩ Quốc Thiên sinh năm 1988 tại TP.HCM, nổi tiếng sau khi đăng quang Vietnam Idol 2008. Anh ghi dấu ấn với giọng hát ấm áp, giàu cảm xúc qua các ca khúc như Lặng thầm, Vì ta quá yêu, Mong manh tình về...

Còn Đan Trường sinh năm 1976, là một trong những giọng ca hàng đầu của Vpop từ cuối thập niên 1990 với loạt hit Kiếp ve sầu, Tình khúc vàng, Mưa trên cuộc tình...