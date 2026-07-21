Quý 2/2026: SHS củng cố động lực tăng trưởng từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi

Kết quả này phản ánh hiệu quả của chiến lược chuyển đổi mà SHS đang kiên định triển khai, hướng tới trở thành định chế tài chính đầu tư hiện đại theo mô hình Full-service Wealth Management.

Chất lượng tăng trưởng đến từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi

SHS duy trì nền tảng tài chính vững chắc với tổng tài sản đạt 27.567 tỷ đồng tại ngày 30/6/2026, tăng gần 20% so với cuối năm 2025. Quy mô tài sản tiếp tục được mở rộng, tạo dư địa để Công ty phát triển các hoạt động kinh doanh cốt lõi và nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, SHS đạt 1.017 tỷ doanh thu và 370 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Kết quả này chủ yếu đến từ sự tăng trưởng tích cực của các mảng kinh doanh cốt lõi, đặc biệt là môi giới và Ngân hàng đầu tư (Investment Banking). Trong đó, doanh thu phí môi giới đạt 181 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước, lãi từ hoạt động cho vay đạt 589 tỷ đồng, tăng 110% so với cùng kỳ năm trước. Mảng Ngân hàng đầu tư cũng ghi nhận hơn 72 tỷ đồng doanh thu, bằng gần 5 lần so với cùng kỳ, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những động lực tăng trưởng của Công ty.

SHS tiếp tục duy trì nền tảng tăng trưởng trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Đà tăng trưởng của mảng môi giới được hỗ trợ bởi sự gia tăng của doanh thu môi giới và hoạt động cho vay ký quỹ. Theo đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 11.722 tỷ đồng tại cuối quý II/2026, tăng 87% so với cùng kỳ năm trước và tăng 29% so với đầu năm, phản ánh nhu cầu sử dụng đòn bẩy của nhà đầu tư tiếp tục cải thiện. Đồng thời, doanh thu môi giới trong quý II/2026 vẫn tăng 18% so với cùng kỳ, dù giá trị giao dịch bình quân/phiên toàn thị trường giảm 30% từ 31.607 tỷ đồng/phiên trong quý I xuống còn 22.215 tỷ đồng/phiên trong quý II, cho thấy hiệu quả khai thác khách hàng và năng lực cạnh tranh của SHS tiếp tục được duy trì.

Song song với việc mở rộng quy mô hoạt động, SHS tiếp tục hoàn thiện hệ thống sản phẩm và giải pháp đầu tư theo hướng cá nhân hóa, đáp ứng nhu cầu của từng nhóm khách hàng. Đối với dịch vụ cho vay ký quỹ, Công ty triển khai đa dạng các gói sản phẩm như Margin Elite dành cho khách hàng có giá trị tài sản (NAV) và dư nợ lớn; Margin S30 và Margin T+ dành cho nhà đầu tư giao dịch thường xuyên, có nhu cầu sử dụng hạn mức ký quỹ liên tục.

SHS cũng tiếp tục đầu tư nâng cấp nền tảng giao dịch SH Smart, tối ưu trải nghiệm người dùng và từng bước hoàn thiện hệ thống công nghệ lõi (Core), qua đó nâng cao tốc độ xử lý giao dịch, khả năng vận hành và chất lượng dịch vụ.

Cùng với sự tăng trưởng của hoạt động môi giới, SHS tiếp tục đầu tư xây dựng nền tảng cho mảng Wealth Management - một trong những định hướng chiến lược của Công ty trong quá trình chuyển dịch sang mô hình Full-service Wealth Management. Trọng tâm trong giai đoạn hiện nay là hoàn thiện hệ thống công cụ và giải pháp tư vấn, bao gồm Báo cáo Quản lý tài sản và Báo cáo Phân bổ tài sản, giúp khách hàng có thêm cơ sở xây dựng danh mục đầu tư theo mục tiêu tài chính và khẩu vị rủi ro. Bên cạnh đó, SHS chủ động mở rộng hợp tác với các đối tác trong lĩnh vực quản lý tài sản, nổi bật là thỏa thuận hợp tác toàn diện với Quỹ KIM Việt Nam, đồng thời tích cực tham gia các hội thảo, diễn đàn chuyên ngành để cập nhật xu hướng, từng bước hoàn thiện năng lực tư vấn và hệ sinh thái sản phẩm.

Song song với đó, Ngân hàng đầu tư (Investment Banking) tiếp tục là điểm sáng trong cơ cấu kinh doanh của SHS định hướng trở thành Ngân hàng đầu tư tích hợp, cung cấp các giải pháp tư vấn toàn diện từ huy động vốn, thu xếp nguồn vốn đến kết nối nhà đầu tư. Trong thời gian qua, SHS đã tham gia tư vấn nhiều giao dịch tiêu biểu như chuyển nhượng vốn tại VNPT, Vinacomin, Hanoitourist, huy động vốn cho Taseco Land, giao dịch cổ phiếu quỹ của MWG, niêm yết cổ phiếu KienlongBank trên HOSE và nhiều giao dịch huy động vốn của các tổ chức tài chính lớn. Năm 2026, SHS tiếp tục được ghi nhận trên trường quốc tế với giải thưởng "Equity Deal of the Year – Vietnam" tại Asian Banking & Finance Corporate & Investment Banking Awards nhờ vai trò tư vấn trong thương vụ phát hành riêng lẻ của SHB.

Ở mảng tự doanh, trong bối cảnh thị trường không thuận lợi, SHS duy trì tỷ trọng đầu tư phù hợp, định hướng tăng tỷ trọng đầu tư vào trái phiếu. Tỷ trọng đầu tư vào trái phiếu đã tăng lên 65% từ mức 44% thời điểm cuối năm 2025. Đối với khoản đầu tư cổ phiếu, ngoài việc giảm tỷ trọng xuống 35% tổng danh mục, SHS tập trung vào các mã cổ phiếu cơ bản đầu ngành có tính thanh khoản cao, đang được định giá thấp nhằm đón đầu tận dụng nhịp phục hồi của thị trường và sóng nâng hạng.

Chiến lược chuyển đổi tiếp tục được hiện thực hóa

Việc hai mảng kinh doanh trọng điểm là môi giới và Ngân hàng đầu tư cùng duy trì đà tăng trưởng tích cực cho thấy định hướng chuyển dịch cơ cấu nguồn thu theo hướng gia tăng tỷ trọng từ các hoạt động dịch vụ và tư vấn đang từng bước phát huy hiệu quả. Đây cũng là nền tảng giúp SHS nâng cao chất lượng tăng trưởng và khả năng thích ứng trước những biến động của thị trường.

Những kết quả này phản ánh quá trình chuyển đổi mà SHS đã kiên trì theo đuổi trong những năm gần đây, từng bước phát triển từ mô hình công ty chứng khoán truyền thống sang Full-service Wealth Management. Theo đó, Công ty phát triển hệ sinh thái dịch vụ tài chính toàn diện trên bốn trụ cột kinh doanh gồm: Môi giới khách hàng cá nhân và tổ chức; Phân phối và tư vấn quản lý tài sản; Ngân hàng đầu tư; Đầu tư và kinh doanh nguồn vốn.

SHS định hướng trở thành định chế Full-service Wealth Management hàng đầu Việt Nam.

Đồng thời, SHS tiếp tục đầu tư vào 5 nền tảng phát triển gồm: lấy khách hàng làm trung tâm, phát triển nguồn nhân lực, đầu tư công nghệ, hoàn thiện quản trị và phát triển bền vững. Đây là cơ sở để Công ty không ngừng nâng cao năng lực tư vấn, chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng, hướng tới tăng trưởng dài hạn.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, SHS tiếp tục được ghi nhận bởi nhiều tổ chức uy tín trong và ngoài nước. Năm 2026, Công ty được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới Sáng tạo và Kinh doanh Hiệu quả (VIE10), tiếp tục được IR Awards ghi nhận là Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin, đồng thời ba năm liên tiếp được HR Asia trao danh hiệu "Nơi làm việc tốt nhất châu Á". Những giải thưởng này phản ánh sự phát triển đồng bộ của SHS trên các phương diện quản trị doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo, minh bạch thông tin và phát triển nguồn nhân lực.

Trong bối cảnh thị trường vốn Việt Nam tiếp tục phát triển theo hướng chuyên nghiệp và hội nhập sâu rộng, SHS sẽ tiếp tục củng cố các hoạt động kinh doanh cốt lõi, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tài chính và nâng cao năng lực tư vấn, quản lý tài sản. Với định hướng trở thành định chế Full-service Wealth Management hàng đầu Việt Nam, Công ty tiếp tục lấy khách hàng làm trung tâm, phát triển trên nền tảng con người, công nghệ và quản trị hiện đại, từng bước hiện thực hóa sứ mệnh "Kiến tạo tài chính thịnh vượng", đồng hành cùng sự phát triển bền vững của khách hàng, doanh nghiệp và thị trường vốn Việt Nam.