Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI chính thức đóng sau 10 năm hoạt động: Tỷ suất hoàn vốn trung bình 10,73%, cổ tức tiền mặt trung bình 9,5%/năm

Ngày 12/11, Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI (POF), được quản lý bởi Công ty Quản lý Quỹ PVI AM, công bố đóng quỹ, khép lại hành trình 10 năm hoạt động trong phân khúc tài sản thu nhập cố định tại Việt Nam.

Quỹ POF ra đời tháng 10/2015 với 100% nguồn vốn đến từ các định chế bảo hiểm, tài chính. Quỹ tập trung vào tài sản thu nhập cố định (trái phiếu ngân hàng, trái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh, giấy tờ có giá và cổ phiếu phòng thủ), đảm bảo an toàn vốn, dòng tiền ổn định và lợi nhuận dài hạn.

Trong 10 năm, quy mô quỹ tăng từ 440 tỷ đồng ban đầu lên 2.000 tỷ đồng vào năm 2022. Tỷ suất hoàn vốn trung bình (trước chi phí) 10 năm đạt 10,73%, 5 năm gần nhất 11, 05%, 3 năm gần nhất 10,5%. Quỹ POF trả cổ tức bằng tiền mặt hàng năm cho nhà đầu tư với tổng số tiền 1.125 tỷ đồng, duy trì tỷ lệ cổ tức trung bình 9,5%/năm.

Quỹ đã Đầu tư vào hơn 30 thương vụ chiến lược, luân chuyển nguồn vốn đầu tư dài hạn từ các doanh nghiệp bảo hiểm tới các doanh nghiệp có nhu cầu vốn cho tăng trưởng.

Ông Nguyễn Tuấn Tú, Tổng giám đốc PVI Holdings, đại diện cho các nhà đầu tư vào Quỹ đánh giá: “Những kết quả này khẳng định năng lực quản lý đầu tư chuyên nghiệp, quản trị rủi ro chặt chẽ và khả năng thích ứng linh hoạt của PVI AM qua từng giai đoạn thị trường. Sự thành công của POF thể hiện vai trò của các định chế bảo hiểm trong việc tài trợ nguồn vốn dài hạn, hỗ trợ doanh nghiệp tăng trưởng, góp phần vào sự phát triển bền vững cho nền kinh tế Việt Nam và lan tỏa giá trị tích cực cho cộng đồng”.

Trong năm 2026, PVI AM sẽ ra mắt quỹ thành viên với chiến lược tập trung vào thị trường vốn nợ tư nhân phục vụ cho các định chế tài chính - bảo hiểm và ra mắt quỹ mở trái phiếu để phục vụ cho công chúng, đặt mục tiêu trở thành lựa chọn hiệu quả hàng đầu trên thị trường thu nhập cố định tại Việt Nam.

Ông Dương Thanh Danh Francois, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực PVI AM, đồng thời là đại diện cổ đông lớn HDI Global, cho biết HDI và Ampega cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng PVIAM.

HDI Global SE, cổ đông lớn nhất của PVI Holding là Công ty bảo hiểm thuộc tập đoàn Talanx (Đức), hoạt động trên hơn 175 quốc gia và nằm trong nhóm bảo hiểm lớn thứ ba tại Đức, còn Ampega là Công ty quản lý tài sản thuộc tập đoàn Talanx (Đức), với mức AUM khoảng hơn €180 tỷ tính đến 2025.