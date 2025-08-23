Quy mô kinh tế Việt Nam đã tăng gần 106 lần, sẽ sớm vượt Thái Lan

Mới đây, theo TTXVN, tiến sĩ Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chia sẻ năm 1975, nền kinh tế gần như bị phá hủy hoàn toàn, GDP bình quân đầu người chỉ đạt 80 USD. Giai đoạn kế hoạch hóa tập trung (1976-1985) tuy có những bước khôi phục nhưng vẫn chưa thể tạo ra đột phá, đất nước chìm trong khủng hoảng kinh tế-xã hội.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hương chỉ ra quy mô GDP đến năm 1990 gấp 73 lần năm 1986. Trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản gấp 74 lần, khu vực công nghiệp và xây dựng gấp 53 lần, khu vực dịch vụ gấp hơn 88 lần. Theo đó, tăng trưởng GDP bình quân mỗi năm đạt gần 5%.

Vẫn theo bà Nguyễn Thị Hương, quy mô kinh tế của Việt Nam đã tăng trưởng gần 106 lần , từ 4,5 tỷ USD vào năm 1986 lên 476,3 tỷ USD ở năm 2024. Theo đó, GDP bình quân đầu người tăng từ 74 USD lên 4.700 USD, gấp hơn 63 lần.

Việt Nam cũng đã chính thức ra khỏi nhóm các nước có thu nhập thấp từ năm 2008. Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 1987-2024 của Việt Nam đạt khoảng 6,67%/năm, thuộc nhóm cao nhất khu vực và thế giới đồng thời đưa Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu tăng trưởng trong nhóm ASEAN-6.

Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo quy mô kinh tế của Việt Nam năm 2025 ước đạt 491 tỷ USD, xếp thứ 34 trên thế giới và thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á.

Dự báo này dựa trên kết quả đạt được năm 2024 với GDP đạt 476,3 tỷ USD, quy mô kinh tế của Việt Nam cao thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á xếp trên Philippines (462 tỷ USD) và Malaysia (422 tỷ USD).

Nếu xét trên thế giới, Việt Nam là nền kinh tế lớn thứ 34. IMF ước tính đến năm 2029, quy mô kinh tế của Việt Nam sẽ đạt 627 tỷ USD, vượt qua Thái Lan (616 tỷ USD) để trở thành nền kinh tế lớn thứ 32 trên thế giới và thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á.

Thứ hạng của Việt Nam tiếp tục được giữ vững trong năm 2030, khi quy mô kinh tế được dự báo sẽ đạt 666,5 tỷ USD.

Đầu tháng 8, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 226 về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, địa phương và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để bảo đảm tăng trưởng cả nước năm nay đạt 8,3 - 8,5%.

Đồng thời, đạt tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2025 dưới 4,5%. Bên cạnh đó, tổng đầu tư toàn xã hội năm 2025 tăng 11 - 12%; huy động và thực hiện vốn đầu tư toàn xã hội trong 6 tháng cuối năm khoảng 2,8 triệu tỉ đồng…

Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: thúc đẩy động lực tăng trưởng từ đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu; phát triển các động lực tăng trưởng mới; đảm bảo chính quyền địa phương hoạt động hiệu quả; và xây dựng kịch bản tăng trưởng cho các tháng cuối năm.