Quỹ ngoại tỷ USD Pyn Elite Fund: 2025 có thể là một “Big Year” của thị trường chứng khoán

Ông Petri Deryng - người đứng đầu quỹ ngoại Pyn Elite Fund vừa có nhận định sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam lập đỉnh mới. Nhà quản lý cho biết, trong ba năm 2022–2024, VN-Index diễn biến chậm chạp và ghi nhận mức giảm 15,4% nhưng giờ đây mọi thứ đã khác. Thị trường chứng khoán đang có đà tăng trưởng tốt, và tốc độ thậm chí có thể còn tăng tốc hơn nữa.

Theo ông Petri Deryng, dựa trên các yếu tố cơ bản hiện tại, đây có thể trở thành một “Big Year” về hiệu suất của thị trường chứng khoán. Trong trường hợp đó, các yếu tố cốt lõi sẽ hội tụ và kết quả sẽ được phản ánh trên thị trường. Trong lịch sử, Pyn Elite Fund đã trải qua bốn “Big Year” là 1999, 2003, 2009 và 2012, khi đó lợi nhuận hàng năm của quỹ tăng từ 64% đến 199%.

Nhà quản lý quỹ cũng chỉ ra 7 lý do để một “Big Year” lại khả thi vào lúc này:

(1) Chi tiêu chính phủ đang thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

(2) Thanh khoản của Việt Nam dồi dào và chính phủ đang hỗ trợ cho vay ngân hàng.

(3) Sự bất ổn về xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ do thuế quan gây ra đã được giải quyết.

(4) FTSE dự kiến sẽ nâng hạng thị trường Việt Nam lên thị trường mới nổi (EM) vào tháng 10.

(5) Triển vọng tăng trưởng lợi nhuận rất khả quan với mức 32% cho năm 2025 và 19% cho năm 2026.

(6) Với mức tăng trưởng lợi nhuận như vậy, P/E dự phóng năm 2026 theo tính toán của Pyn Elite Fund là 11,1.

(7) Đà tăng của thị trường diễn ra tập trung cao độ, và sự luân chuyển sẽ kích thích các cổ phiếu và lĩnh vực mới đang chuyển động.

Trong danh mục đầu tư, Pyn Elite Fund đặt mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận từ các vị thế nóng. Quỹ cho biết có thể luân chuyển vị thế, vì cổ phiếu của danh mục đầu tư này hoạt động rất không đồng đều trong năm nay. Một đợt tăng giá mạnh mẽ tất nhiên đi kèm với biến động mạnh, dao động và tiềm ẩn điều chỉnh.

Theo chia sẻ từ Pyn Elite Fund, danh mục của quỹ 31 mã cổ phiếu nhưng chỉ có đúng 4 mã ghi nhận hiệu suất âm từ đầu năm. Trong khi đó, nhiều cổ phiếu quỹ nắm giữ cho hiệu suất vượt trội so với mức tăng của VN-Index (33% tính đến ngày 21/8), thậm chí tăng bằng lần từ đầu năm như VIX, GEX, SHS.

Pyn Elite Fund là một trong những quỹ ngoại lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tính đến cuối tháng 7, quy mô danh mục do quỹ ngoại này quản lý lên đến hơn 912,5 triệu EUR (27.000 tỷ đồng ~ 1 tỷ USD).

Trong tháng 7, Pyn Elite Fund đạt hiệu suất 13,25% – cao nhất trong vòng 55 tháng với động lực chính đến từ nhóm ngân hàng và chứng khoán. Luỹ kế từ đầu năm, quỹ ngoại này đạt hiệu suất hơn 17%.