Quỹ vàng khổng lồ mạnh tay "bắt đáy" gần 5 tấn vàng trong phiên đầu tuần

Trong phiên 20/7, SPDR Gold Trust – quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới – đã quay trở lại mua ròng 4,6 tấn vàng, nâng tổng lượng nắm giữ lên gần 1.003,6 tấn. Trước đó, quỹ này vừa hạ quy mô danh mục xuống dưới mốc 1.000 tấn trong phiên thứ Sáu tuần trước.

Theo dữ liệu từ Kitco, sau khi tăng khoảng 1% trong phiên liền trước, giá vàng điều chỉnh nhẹ trong ngày 20/7 nhưng vẫn đóng cửa trên ngưỡng quan trọng 4.000 USD/ounce.

Áp lực điều chỉnh xuất hiện trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 5 điểm cơ bản, lên 4,594%, trong khi chỉ số DXY USD cũng nhích nhẹ.

Đối với vàng, các yếu tố tác động vẫn đan xen. Rủi ro địa chính trị gia tăng hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn, song giá dầu cao hơn có thể làm tăng áp lực lạm phát, kéo lợi suất trái phiếu đi lên và thu hẹp sức hấp dẫn của kim loại quý vốn không sinh lợi suất.

Giới giao dịch đang theo dõi sát các tín hiệu mới từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), kỳ vọng về khả năng điều chỉnh lãi suất trong tháng 9, kết quả kinh doanh quý 2 của các tập đoàn công nghệ lớn, cũng như nguy cơ gián đoạn thêm tại các tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz và Biển Đỏ.

Về kỹ thuật, xu hướng ngắn hạn của vàng vẫn chưa thực sự tích cực khi giá nằm dưới vùng kháng cự 4.020-4.040 USD/ounce và liên tục gặp khó quanh mốc 4.000 USD/ounce.

Nếu vượt dứt khoát 4.040,9 USD/ounce, triển vọng ngắn hạn có thể cải thiện, mở ra khả năng hướng tới vùng 4.180-4.200 USD/ounce, xa hơn là đường trung bình động 50 ngày quanh 4.277 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, nếu thủng ngưỡng 3.982,2 USD/ounce, giá vàng có thể chịu thêm áp lực và lùi về vùng hỗ trợ 3.930-3.950 USD/ounce, sau đó là 3.886,46 USD/ounce.