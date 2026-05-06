Quỹ vàng khổng lồ tiếp chuỗi "xả hàng", gần 27 tấn rời kho sau thời gian ngắn

Sau 2 phiên “án binh bất động”, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust trở lại bán ròng 1,7 tấn vàng trong ngày 5/5 (dữ liệu từ muavangbac.vn). Như vậy, trong 2 tuần gần nhất, quỹ này đã “xả kho” tổng cộng 26,6 tấn vàng. Hiện tại, tổng lượng vàng SPDR Gold Trust nắm giữ giảm còn khoảng 1.034 tấn.

Đà bán ròng chưa chấm dứt của quỹ SPDR diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (5/5). Đóng cửa, giá vàng giao ngay đạt mức 4.558 USD/oz theo dữ liệu từ sàn Kitco, tương ứng tăng nhẹ 0,7% so với phiên trước. Cập nhật tới sáng 6/5, giá vàng tiếp tục bật tăng vượt mốc 4.635 USD/oz, tăng thêm 1,8% so với đóng cửa phiên hôm qua.

Thị trường đang ghi nhận một số hoạt động mua vào khiêm tốn khi thị trường lao động Mỹ tiếp tục thắt chặt, với số lượng việc làm còn trống giảm xuống gần đúng như dự kiến.

Mới đây, theo Khảo sát về Số lượng Việc làm Còn trống và Tỷ lệ Luân chuyển Lao động (JOLTS) hàng tháng của Bộ Lao động Mỹ, số lượng việc làm còn trống trong tháng 3 - một thước đo về nhu cầu lao động đã giảm xuống còn 6,87 triệu, thấp hơn so với con số 6,92 triệu của tháng 2.

Mặc dù sự sụt giảm số lượng việc làm hiện có cho thấy thị trường việc làm đang hạ nhiệt, các nhà phân tích cho rằng điều kiện chưa đủ yếu để buộc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phải cắt giảm lãi suất trong năm nay. Ngân hàng trung ương Mỹ đã duy trì lập trường chính sách tiền tệ tương đối trung lập. Sau cuộc họp chính sách tiền tệ tuần trước, thị trường đã loại trừ mọi khả năng cắt giảm lãi suất trong phần còn lại của năm.

Thêm nữa, giá vàng còn được hỗ trợ bởi lực bắt đáy của nhà đầu tư sau khi giá vàng giao ngay rơi xuống thấp nhất kể từ hôm 31/3 trong phiên ngày thứ Hai.﻿

“Chúng ta đang chứng kiến một số nhà đầu tư bắt đáy sau đợt bán tháo vàng gần đây, và giá dầu giảm cũng hỗ trợ giá vàng. Thị trường vẫn đang bị ảnh hưởng chủ yếu bởi tin tức chiến tranh, nhưng cũng có thể sẽ dịch chuyển sang quan tâm nhiều hơn một chút đến các số liệu kinh tế. Các nhà đầu cơ giá lên vàng đang cần tới một chất xúc tác đến từ các yếu tố kinh tế nền tảng để giành lại ưu thế”, nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của công ty American Gold Exchange nhận định với hãng tin Reuters.

Do đó, mặc dù giá vàng đang tăng, các nhà phân tích cho rằng giá sẽ gặp kháng cự ban đầu quanh mức 4.600 USD/ounce.