Quyền lực của Triệu Lộ Tư

Triệu Lộ Tư đón tin vui, cô đã ký hợp đồng quản lý với công ty mới là Công nghệ Văn hóa Dập Nhi Tam Tư Bắc Kinh, tài khoản mạng xã hội studio của nữ diễn viên cũng đã hoạt động trở lại sau nhiều tháng im lặng. Trước đó, tài khoản này bị công ty quản lý cũ là Ngân Hà Khốc Ngu nắm giữ.

Triệu Lộ Tư còn liên tiếp có các hoạt động đáng chú ý như ra bài hát mới, tổ chức fan meeting thành công. Trong buổi họp mặt người hâm mộ, chính Triệu Lộ Tư đã khóc và chia sẻ: "Hai tháng trước tôi đã thực sự cảm thấy có lẽ sau này không thể làm diễn viên được nữa". Song, hiện tại Triệu Lộ Tư trở lại mạnh mẽ hơn, danh tiếng không hề giảm sút, ngược lại người hâm mộ của cô ngày càng đông đảo và có tinh thần bảo vệ thần tượng hơn trước.

Triệu Lộ Tư có màn hồi sinh ấn tượng nhất 2025.

Triệu Lộ Tư hồi sinh từ vực thẳm

Theo QQ , trong khoảng một năm qua Triệu Lộ Tư trải qua nhiều biến cố khiến sự nghiệp lận đận. Cuối tháng 12/2024, nữ diễn viên phát bệnh khiến cơ thể bị tê liệt, phải nhập viện điều trị, tình trạng nguy hiểm khi cô mất khả năng ngôn ngữ, không thể cầm nắm vật bình thường, di chuyển bằng xe lăn.

Triệu Lộ Tư lên mạng khóc và cho biết cô bị công ty quản lý cũ chèn ép, đối xử bất công. Triệu Lộ Tư đứng lên đối đầu công ty. Hậu quả là Triệu Lộ Tư bị Ngân Hà Khốc Ngu chặn đứng nhiều hoạt động nghệ thuật.

Sau đó Triệu Lộ Tư thường xuyên lên mạng chia sẻ cảm xúc. Nhưng điều này khiến công chúng khó chịu, họ cho rằng nữ diễn viên bị bệnh nhưng không im lặng nghỉ ngơi mà thường xuyên ồn ào chiêu trò, lợi dụng bệnh tật gây chú ý. Thậm chí, show giải trí "chữa lành" của Triệu Lộ Tư cũng bị cấm phát sóng.

Thời điểm đó, khán giả cho rằng Triệu Lộ Tư khó vực dậy, vì trong nhiều trường hợp trong quá khứ, nghệ sĩ đối đầu với công ty quản lý thường thua thiệt, nhiều người từ đó đánh mất tương lai tươi sáng.

Sự nghiệp Triệu Lộ Tư từng lao đao vì bệnh tật và tranh chấp với công ty quản lý.

Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra khi bộ phim Hãy để tôi tỏa sáng của Triệu Lộ Tư lên sóng vào tháng 10 và đạt được thành tích tốt. Ở thời điểm dư luận về nữ diễn viên không mấy tích cực, phim của Triệu Lộ Tư vẫn thu hút người xem, đây là điều khiến các nhà đầu tư chú ý.

Điều này chứng minh Triệu Lộ Tư có lượng người hâm mộ hùng hậu ủng hộ và lượng khán giả theo dõi phim của cô đông đảo. Triệu Lộ Tư cũng là ngôi sao hiếm hoi đạt thành tích tất cả phim ra mắt đều có lượt xem trên một tỷ view. Phong độ ổn định, gương mặt thu hút khán giả, khả năng chọn kịch bản và tạo tương tác với bạn diễn là điều các nhà đầu tư cần ở một diễn viên.

Theo QQ , hiện tại thị trường phim ảnh Trung Quốc bước vào thời kỳ khó khăn. 60% dự án lên kế hoạch không thể quay vì khó thu hút nguồn vốn. Những nghệ sĩ dù đóng phim gì cũng được khán giả quan tâm như Triệu Lộ Tư rất hiếm có. Theo Sohu trong giới chỉ có 4 gương mặt nữ đảm bảo dự án khai máy ngay khi họ tham gia là Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử, ngay cả Địch Lệ Nhiệt Ba hay Dương Mịch cũng không thể bước vào nhóm này vì thành tích phim không ổn định.

Vì giới giải trí chỉ có vài ngôi sao có giá trị, sức hút với công chúng lớn như Triệu Lộ Tư nên nữ diễn viên có nhiều thị phi, gây tranh cãi với phát ngôn thách thức, thậm chí là ngôi sao nhiều rủi ro vì mang trong mình căn bệnh tâm lý, song các nhà sản xuất vẫn mời gọi Triệu Lộ Tư tham gia dự án.

Đây chính là quyền lực mềm của Triệu Lộ Tư. Một ngôi sao có danh tiếng và nhiều fan, họ sẽ được nhà đầu tư o bế, chiều chuộng dù vấp nhiều tranh cãi. Trịnh Sảng từng là ngôi sao đầy thị phi trong giới giải trí. Dù diễn xuất cực dở cô vẫn được săn đón và đóng chính nhiều dự án phim lớn, chỉ vì nữ diễn viên có "lưu lượng", hay chính là danh tiếng và độ phổ biến với khán giả đại chúng.

Nhờ khả năng thu hút khán giả, Triệu Lộ Tư vẫn được nhà đầu tư săn đón bất chấp scandal.

Giá trị của Triệu Lộ Tư

Nhiều chuyên gia truyền thông phân tích hiện tại là thời đại của "lưu lượng". Ngôi sao nào càng có độ nổi tiếng cao càng có địa vị cao trong giới. Vì vậy, nhiều nghệ sĩ bất chấp tất cả để tạo sức nóng cho tên tuổi của mình. Tuy nhiên, việc trở thành "ngôi sao lưu lượng" không phải là điều dễ dàng. Có những nghệ sĩ được công ty hậu thuẫn, chạy bài truyền thông liên tục nhiều năm nhưng vẫn không tạo được duyên khán giả hay có sức hút với công chúng.

Do đó, một ngôi sao hạng S như Triệu Lộ Tư là thứ hiếm có ở Cbiz hiện nay, khiến các nhà đầu tư không thể bỏ lỡ cô. Công ty quản lý mới sẵn sàng giúp Triệu Lộ Tư đền bù hợp đồng và tạo điều kiện cho cô quay lại giới giải trí một cách suôn sẻ nhất.

Triệu Lộ Tư có địa vị cao trong giới giải trí vì là "ngôi sao lưu lượng" lớn.

Không những vậy, khi Triệu Lộ Tư rời khỏi Ngân Hà Khốc Ngu nhiều nhà đầu tư rút vốn khỏi công ty này, khiến hoạt động của công ty ngưng trệ. Lý do là ngoài Triệu Lộ Tư không có nghệ sĩ nào của Ngân Hà Khốc Ngu quen mặt với khán giả và đủ sức gánh vác công ty. Đây cũng là nguyên nhân Ngân Hà Khốc Ngu muốn níu kéo Triệu Lộ Tư ở lại bởi không hề dễ dàng để tạo ra một ngôi sao lớn.

Triệu Lộ Tư biết rõ giá trị của bản thân, cô dám đứng lên chống lại công ty cũ, buộc họ phải lắng nghe mình. Đến khi không thể đạt được thỏa thuận, cô sẵn sàng tuyên bố thà dừng đóng phim cũng không muốn bị công ty quản lý cũ thao túng.