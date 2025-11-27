Quyết định quan trọng về tuyến cao tốc đông đúc nhất miền Tây

Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ký quyết định phê duyệt dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức PPP. Đây là dự án quan trọng bậc nhất của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, kỳ vọng giải tỏa áp lực giao thông đã kéo dài nhiều năm trên tuyến huyết mạch kết nối miền Tây với TPHCM.

Tuyến mở rộng dài hơn 96km, bắt đầu từ nút giao Chợ Đệm (TPHCM) và kết thúc tại đầu cầu phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2 (Đồng Tháp), đi qua địa bàn TPHCM, Long An (nay là Tây Ninh) và Đồng Tháp .

Cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: Cảnh Kỳ.

Theo quy mô phê duyệt, đoạn TPHCM - Trung Lương sẽ được mở rộng lên 8 làn xe, hướng tới hoàn chỉnh quy hoạch 10 - 12 làn trong tương lai. Các đoạn từ Trung Lương đến Mỹ Thuận và từ An Thái Trung đến cầu Mỹ Thuận 2 sẽ hoàn thiện quy mô 6 làn, đảm bảo tốc độ thiết kế 100 - 120km/h.

Việc mở rộng đi kèm nâng cấp đồng bộ hệ thống quản lý giao thông thông minh, thu phí không dừng, kiểm soát tải trọng và kết nối liên thông với các tuyến lân cận. Hai trạm dừng nghỉ mới được bố trí trên trục nhằm phục vụ nhu cầu của người dân và phương tiện.

Dự án cũng cải tạo và nâng cấp 8 nút giao hiện hữu, đồng thời bổ sung thêm 2 nút giao liên thông để tăng khả năng kết nối. Tổng diện tích đất thu hồi khoảng 1.070ha, trong đó phần lớn đã được giải phóng từ giai đoạn trước; phần bổ sung hơn 120ha tập trung tại Long An và Đồng Tháp.

Trước mắt, đoạn TPHCM - Trung Lương sẽ được mở rộng lên 8 làn xe, hướng tới hoàn chỉnh quy hoạch 10-12 làn trong tương lai. Ảnh: VGP.

Tổng mức đầu tư của dự án đạt hơn 36.170 tỷ đồng, gồm 15% vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư và 85% vốn huy động. Mức giá dịch vụ khởi điểm được xác định là 2.100 đồng/km đối với xe nhóm 1. Với các tham số tài chính như lãi vay 10,5%/năm và lợi nhuận vốn chủ sở hữu 11,7%/năm, thời gian thu phí hoàn vốn của dự án khoảng 17 năm 3 tháng.

Dự án dự kiến khởi công từ năm nay và hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2028. Khi hoàn thiện, tuyến cao tốc mở rộng sẽ trở thành trục giao thông chiến lược của miền Tây, không chỉ giảm ùn tắc mà còn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho toàn khu vực.

Dự án được đánh giá là bước khởi đầu quan trọng trước khi hoàn thiện đồng bộ “trục cao tốc xương sống” kết nối TPHCM - Cần Thơ - Cà Mau, mở ra không gian phát triển mới cho cả vùng trong nhiều thập kỷ tới.