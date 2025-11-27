Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quyết định quan trọng về tuyến cao tốc đông đúc nhất miền Tây

27-11-2025 - 15:42 PM | Bất động sản

Tuyến cao tốc đông đúc nhất miền Tây sẽ được nâng cấp lên 8 làn, kèm hàng loạt hạng mục đồng bộ như cầu, nút giao và hệ thống giao thông thông minh. Đây là bước quan trọng để khắc phục tình trạng kẹt xe xảy ra triền miên và cải thiện năng lực vận tải vùng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ký quyết định phê duyệt dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức PPP. Đây là dự án quan trọng bậc nhất của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, kỳ vọng giải tỏa áp lực giao thông đã kéo dài nhiều năm trên tuyến huyết mạch kết nối miền Tây với TPHCM.

Tuyến mở rộng dài hơn 96km, bắt đầu từ nút giao Chợ Đệm (TPHCM) và kết thúc tại đầu cầu phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2 (Đồng Tháp), đi qua địa bàn TPHCM, Long An (nay là Tây Ninh) và Đồng Tháp .

Quyết định quan trọng về tuyến cao tốc đông đúc nhất miền Tây- Ảnh 1.

Cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: Cảnh Kỳ.

Theo quy mô phê duyệt, đoạn TPHCM - Trung Lương sẽ được mở rộng lên 8 làn xe, hướng tới hoàn chỉnh quy hoạch 10 - 12 làn trong tương lai. Các đoạn từ Trung Lương đến Mỹ Thuận và từ An Thái Trung đến cầu Mỹ Thuận 2 sẽ hoàn thiện quy mô 6 làn, đảm bảo tốc độ thiết kế 100 - 120km/h.

Việc mở rộng đi kèm nâng cấp đồng bộ hệ thống quản lý giao thông thông minh, thu phí không dừng, kiểm soát tải trọng và kết nối liên thông với các tuyến lân cận. Hai trạm dừng nghỉ mới được bố trí trên trục nhằm phục vụ nhu cầu của người dân và phương tiện.

Dự án cũng cải tạo và nâng cấp 8 nút giao hiện hữu, đồng thời bổ sung thêm 2 nút giao liên thông để tăng khả năng kết nối. Tổng diện tích đất thu hồi khoảng 1.070ha, trong đó phần lớn đã được giải phóng từ giai đoạn trước; phần bổ sung hơn 120ha tập trung tại Long An và Đồng Tháp.

Quyết định quan trọng về tuyến cao tốc đông đúc nhất miền Tây- Ảnh 2.

Trước mắt, đoạn TPHCM - Trung Lương sẽ được mở rộng lên 8 làn xe, hướng tới hoàn chỉnh quy hoạch 10-12 làn trong tương lai. Ảnh: VGP.

Tổng mức đầu tư của dự án đạt hơn 36.170 tỷ đồng, gồm 15% vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư và 85% vốn huy động. Mức giá dịch vụ khởi điểm được xác định là 2.100 đồng/km đối với xe nhóm 1. Với các tham số tài chính như lãi vay 10,5%/năm và lợi nhuận vốn chủ sở hữu 11,7%/năm, thời gian thu phí hoàn vốn của dự án khoảng 17 năm 3 tháng.

Dự án dự kiến khởi công từ năm nay và hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2028. Khi hoàn thiện, tuyến cao tốc mở rộng sẽ trở thành trục giao thông chiến lược của miền Tây, không chỉ giảm ùn tắc mà còn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho toàn khu vực.

Dự án được đánh giá là bước khởi đầu quan trọng trước khi hoàn thiện đồng bộ “trục cao tốc xương sống” kết nối TPHCM - Cần Thơ - Cà Mau, mở ra không gian phát triển mới cho cả vùng trong nhiều thập kỷ tới.

Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết sẽ là cao tốc xanh, thông minh và an toàn vùng đồi núi khi xảy ra sạt trượt

Theo Lộc Liên

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phần tài sản giá trị nhất của HAGL bất ngờ tập trung vào đơn vị “chỉ để làm thương mại”, phía sau là lý do chưa thể tiết lộ của Bầu Đức

Phần tài sản giá trị nhất của HAGL bất ngờ tập trung vào đơn vị “chỉ để làm thương mại”, phía sau là lý do chưa thể tiết lộ của Bầu Đức Nổi bật

Sau khi các ông lớn Vingroup, T&T, Eurowindow đổ bộ, tỉnh từng rộng nhất Việt Nam tiếp tục tìm chủ cho khu đô thị nghìn tỷ

Sau khi các ông lớn Vingroup, T&T, Eurowindow đổ bộ, tỉnh từng rộng nhất Việt Nam tiếp tục tìm chủ cho khu đô thị nghìn tỷ Nổi bật

Park Residence: Qũy căn hộ cao tầng hiện đại tại Sun Group Nam Hà Nội

Park Residence: Qũy căn hộ cao tầng hiện đại tại Sun Group Nam Hà Nội

15:30 , 27/11/2025
Không gian Sales Gallery sang trọng của T&T Homes dần lộ diện tại TP.HCM

Không gian Sales Gallery sang trọng của T&T Homes dần lộ diện tại TP.HCM

15:30 , 27/11/2025
"Khu nhà giàu" Ciputra đón tin vui lớn khi một dự án trọng điểm vừa được khởi công, hết cảnh lo ngập khi mưa lớn

"Khu nhà giàu" Ciputra đón tin vui lớn khi một dự án trọng điểm vừa được khởi công, hết cảnh lo ngập khi mưa lớn

14:50 , 27/11/2025
Noble Palace Long Bien đón sóng hạ tầng bờ Đông như kịch bản "Thủ Thiêm thứ hai"

Noble Palace Long Bien đón sóng hạ tầng bờ Đông như kịch bản "Thủ Thiêm thứ hai"

14:49 , 27/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên