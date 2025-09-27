Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Về hình ảnh xuất hiện cùng NSƯT Việt Anh tại phòng khám, diễn viên Quỳnh Nga đính chính cô và một số người bạn - trong đó có Việt Anh - rủ nhau khám sức khỏe định kỳ, không phải khám thai như nhiều người đồn đoán.

Những ngày qua, một tài khoản TikTok đăng tải hình ảnh diễn viên Quỳnh Nga và NSƯT Việt Anh cùng xuất hiện tại phòng khám. Người chụp ghi lại khoảnh khắc Quỳnh Nga cầm giấy được cho là kết quả siêu âm. Hình ảnh này làm dấy lên tin đồn cả hai cùng nhau đi khám thai. Trong bài đăng, hàng trăm bình luận cho rằng hai nghệ sĩ bí mật hẹn hò thời gian dài và giữ kín mối quan hệ trước công chúng.

Diễn viên Quỳnh Nga phải lên tiếng đính chính và khẳng định cô cùng một số người bạn rủ nhau khám sức khỏe định kỳ. Nữ diễn viên cho biết đã chọn dịch vụ khám tổng quát. Cô và bạn bè vẫn chơi thể thao thường xuyên, nên thông tin đang mang bầu hoàn toàn không đúng.

Quỳnh Nga đính chính- Ảnh 1.

Quỳnh Nga đính chính- Ảnh 2.

Hai nghệ sĩ cùng xuất hiện tại phòng khám.

Quỳnh Nga và Việt Anh thường xuyên vướng tin hẹn hò. Hai diễn viên từng có những cảnh quay thân mật trong phim Sinh tử (2020) khiến dư luận càng xôn xao chuyện "phim giả tình thật". Cả Việt Anh và Quỳnh Nga đều trải qua biến cố hôn nhân.

Trả lời truyền thông tại sự kiện giữa năm 2024, diễn viên Việt Anh khẳng định vẫn lẻ bóng suốt 6 năm qua. "Tôi có một nhóm bạn chơi thân, dễ bị gán ghép trừ những người có gia đình. Mọi người cũng hay nhắc đến diễn viên Quỳnh Nga vì chúng tôi quá thân thiết, từng đổ vỡ, lại đang độc thân. Nhưng tôi và Quỳnh Nga chỉ đơn giản là anh em, đồng nghiệp", Việt Anh nói.

Quỳnh Nga đính chính- Ảnh 3.

NSƯT Việt Anh từng đính chính mối quan hệ với Quỳnh Nga.

Nam nghệ sĩ cũng thừa nhận anh nhiều lần đối diện tin đồn tình cảm với bạn diễn nữ. Về quan điểm hôn nhân, NSƯT Việt Anh khẳng định không có tiêu chí cụ thể cho người bạn đời, chỉ cần người đó mang đến sự bình yên, an toàn, sẵn sàng đồng hành vượt qua khó khăn. Anh cho biết sẽ bỏ qua vấn đề về tuổi tác hay quá khứ, không quan tâm việc nửa kia từng kết hôn, có con riêng hay chưa.

Theo Ngọc Ánh

Tiền Phong

