Rải tiền, tặng ô tô, khoe có 4 nhà máy, tuyên bố bỏ 100 tỷ mua công thức thuốc xương khớp: Hàng loạt bê bối của Hoàng Hường trước khi bị bắt

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Hoàng Thị Hường (tức Hoàng Hường, sinh năm 1987, quê Phú Thọ) cùng 5 bị can khác về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Trước đó, bị can Hoàng Thị Hường là một nữ doanh nhân nổi tiếng trên mạng xã hội với các livestream bán hàng online. Các tài khoản mạng xã hội của Hoàng Thị Hường đều có lượng người theo dõi rất lớn, điển hình như Fanpage Hoàng Hường (1,3 triệu người theo dõi), Gia đình Hoàng Hường (1,4 triệu), Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường (2,1 triệu), Nha Khoa Thẩm Mỹ Hoàng Hường (1,5 triệu)... Tất cả các tài khoản này đều có ảnh đại diện là Hoàng Thị Hường.

Hoàng Hường là người đại diện của nhiều thương hiệu như Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường, Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường, viên xương khớp Hoàng Hường…

Bắt đầu nổi tiếng từ các buổi livestream bán hàng trực tuyến, Hoàng Hường thu hút sự chú ý không chỉ bởi sản phẩm mà còn vì phong cách thể hiện phô trương tài sản và tổ chức tặng quà giá trị lớn.

Bỏ ra 100 tỷ đồng mua công thức xương khớp, 4 nhà máy sản xuất và 2.000 nhân viên?

Vào thời điểm cuối năm 2021 - đầu năm 2022, cái tên Dược phẩm Hoàng Hường nổi lên như một hiện tượng trong làng thực phẩm chức năng. Trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Youtube, Tiktok, hình ảnh bà Hoàng Hường – người tự xưng là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường (Công ty Hoàng Hường) quảng cáo nước súc miệng, thực phẩm hỗ trợ xương khớp, hoạt huyết, kem đánh răng… xuất hiện với tần suất dày đặc.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ online, để tăng thêm độ uy tín và niềm tin với người tiêu dùng, trong các video quảng cáo, Hoàng Hường nói đã bỏ ra 100 tỷ đồng mua công thức xương khớp, có 4 nhà máy sản xuất và 2.000 nhân viên.

Bên cạnh những đoạn video tâng bốc một cách thái quá các công dụng của sản phẩm, Hoàng Hường cũng thường xuất hiện cùng những xấp tiền xanh đỏ, xây dựng hình ảnh một doanh nhân thường xuyên đi làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo...

Đặc biệt, trong một đoạn video clip được đăng tải vào ngày 8/2/2024, Hoàng Hường đã khiến dư luận bức xúc sau với hành động "rải tiền" khắp nhà. Trong đoạn clip được đăng tải, Hoàng Hường đã có hành động vừa đi vừa ném tiền từ trên cầu thang xuống rồi tung lên không trung. Đáng nói, dưới sàn nhà rất nhiều tờ tiền các mệnh giá cũng được rải sẵn, khi nữ đại gia này đi từ trên cầu thang xuống đã có những hành động được cho là phản cảm.

Cùng với đó, Hoàng Hường cũng thường xuyên bán hàng theo kiểu "mua 1 tặng 2", "mua 2 tặng 4", có khi tặng cả tiền hay xe ô tô. Đỉnh điểm, tới tháng 3/2022, sau 7 tháng hoạt động, bà Hoàng Hường chia sẻ trên livestream, Công ty Hoàng Hường đã mạnh tay chi tới 7 tỷ đồng cho sự kiện tri ân 5.000 khách hàng, một con số mơ ước của nhiều thương hiệu.

Không chỉ gây chú ý bởi những màn khoe tiền và phát quà "mạnh tay", Hoàng Hường còn khiến dư luận sửng sốt khi liên tục quảng bá loạt sản phẩm thực phẩm chức năng mang thương hiệu của mình với mức giá cao ngất ngưởng.

Từ viên uống hỗ trợ xương khớp, nước súc miệng thảo dược cho đến các loại viên hoàn hoạt huyết, sản phẩm nào cũng được gắn mác "cao cấp", bán ra với giá hàng trăm nghìn đến hàng triệu đồng mỗi hộp.

Theo tìm hiểu của báo Tuổi Trẻ online, được biết công thức xương khớp 100 tỷ đồng và 4 nhà máy bà Hoàng Hường nói trên livestream chỉ là "chém gió". Các mã sản phẩm của Công ty Hoàng Hường được thuê gia công tại Công ty Cổ phần Dược phẩm công nghệ cao Abipha, Công ty TNHH Dược thảo Hoàng Thành, Công ty TNHH Dược phẩm Amepro Việt Nam, Công ty TNHH Dược phẩm Nasaki, Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm CVI,…

Hàng loạt những bê bối

Sau khi gây sóng gió "cõi mạng" với những quảng cáo "nổ tung trời", ngày 13/4/2022, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xử phạt Công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường 65 triệu đồng vì vi phạm trong quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, quảng cáo gây hiểu lầm tác dụng như thuốc chữa bệnh.

Dù đã bị xử phạt nhưng chỉ 1 tháng sau đó, công ty này lại tiếp tục vi phạm, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phát đi thông báo cảnh báo về thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên xương khớp Hoàng Hường và hoạt huyết Hoàng Hường vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.

Tưởng chừng sau nhiều lần nhắc nhở, xử phạt, công ty sẽ rút ra bài học. Thế nhưng, mới đây video của nữ doanh nhân Hoàng Hường lại bị Cục An toàn thực phẩm "đính kèm" trong cảnh báo về quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên trinh nữ hoàng cung Crilin Women Health có nội dung quảng cáo sản phẩm gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.

Ngoài việc được biết đến như tổng giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường, Hoàng Hường cũng được biết đến là chủ của phòng khám nha khoa quốc tế Hoàng Hường Confident Smile tại Hà Nội.

Dù được quảng cáo rùm beng "với tiêu chuẩn 5 sao", nhưng trong quá trình hoạt động, nha khoa Hoàng Hường từng bị Sở Y tế Hà Nội thu hồi giấy phép hoạt động từ ngày 4/12/2019 do cơ sở này sử dụng nhân sự chưa được Sở Y tế cấp phép khám chữa bệnh và thay đổi điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế so với thời điểm thẩm định cấp giấy phép hoạt động. Tuy nhiên, sau đó nha khoa Hoàng Hường vẫn mở cửa hoạt động bình thường, tới tận cuối năm 2020.

Mới đây nhất, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đề nghị xử lý vi phạm quảng cáo đối với fanpage có tên "Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng".

Không chỉ gây tranh cãi vì quảng cáo, Hoàng Hường còn nhiều lần bị chỉ trích vì phát ngôn thiếu chuẩn mực. Năm 2023, trong một livestream, Hoàng Hường gọi người dân Hà Giang làm dịch vụ hoa là "ăn xin", ví món mèn mén - đặc sản của người Mông, là "cám lợn" và "món ăn giải nghiệp".

Phát ngôn vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ, dẫn đến việc bà bị Công an tỉnh Hà Giang mời làm việc.

Trước đó, vào năm 2020, Hoàng Hường cũng đăng tải thông tin sai lệch về tình hình lũ lụt ở Quảng Bình, khiến công tác cứu trợ bị ảnh hưởng. Một số phát ngôn khác của bà cũng bị cho miệt thị vùng miền, gây tổn thương cộng đồng.

Hoàng Hường còn thu hút sự chú ý bằng việc kết hợp những nhân vật nổi tiếng trên mạng như ca sĩ Hồ Văn Cường, cặp đôi cô dâu 62 tuổi - chú rể 26 tuổi, hay Mua Thị Dua (biệt danh Phúng Phính) - cô gái dân tộc Mông nổi tiếng ở Hà Giang.

Tuy nhiên các hợp tác này đều kết thúc trong tranh cãi.