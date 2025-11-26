Red Capital rời ghế cổ đông lớn tại Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

Mới đây, CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Đỏ (Red Capital) đã có văn bản báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (MCK: VSH, sàn HoSE).

Theo đó, Red Capital vừa bán ra thành công 10,26 triệu cổ phiếu VSH trong phiên giao dịch ngày 19/11/2025.

Sau giao dịch, Red Capital đã giảm sở hữu cổ phiếu VSH từ 12,94 triệu cổ phiếu xuống còn 2,64 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 5,48% xuống còn 1,12% và rời ghế cổ đông lớn tại Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh.

Ảnh minh họa

Tạm tính giá đóng cửa cổ phiếu VSH phiên giao dịch ngày 19/11/2025 là 44.500 đồng/cổ phiếu, ước tính Red Capital đã thu về gần 456,6 tỷ đồng từ giao dịch bán ra cổ phiếu nêu trên.

Cũng tại báo cáo này cho thấy, người liên quan của Red Capital đang sở hữu hơn 6,4 triệu cổ phiếu VSH, tương đương tỷ lệ sở hữu 2,72% vốn tại Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh.

Như vậy, sau giao dịch bán ra cổ phiếu nêu trên, Red Capital cùng người liên quan đang sở hữu gần 9,1 triệu cổ phiếu VSH, tương đương tỷ lệ sở hữu 3,84% vốn.

Trong một diễn biến khác, cũng trong ngày 19/11/2025, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến 31/12/2025.

Với hơn 236,2 triệu cổ phiếu VSH đang lưu hành, ước tính Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh sẽ phải chi khoảng hơn 236,2 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/9/2025.

Tính đến ngày 30/9/2025, Công ty TNHH Năng lượng REE - công ty con của CTCP Cơ Điện Lạnh (MCK: REE, sàn HoSE) đang sở hữu hơn 124,2 triệu cổ phiếu VSH, ước tính sẽ nhận về 124,2 tỷ đồng cổ tức từ Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh.

Ngoài ra, Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (MCK: PGV, sàn HoSE)- công ty con của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sở hữu gần 72,2 triệu cổ phiếu VSH, ước tính cũng sẽ nhận về khoảng gần 72,2 tỷ đồng tiền cổ tức.



