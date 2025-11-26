Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Red Capital rời ghế cổ đông lớn tại Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

26-11-2025 - 13:49 PM | Doanh nghiệp

Red Capital rời ghế cổ đông lớn tại Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

Red Capital vừa bán ra 10,26 triệu cổ phiếu VSH, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 1,12% và không còn là cổ đông lớn tại Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh.

Mới đây, CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Đỏ (Red Capital) đã có văn bản báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (MCK: VSH, sàn HoSE).

Theo đó, Red Capital vừa bán ra thành công 10,26 triệu cổ phiếu VSH trong phiên giao dịch ngày 19/11/2025.

Sau giao dịch, Red Capital đã giảm sở hữu cổ phiếu VSH từ 12,94 triệu cổ phiếu xuống còn 2,64 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 5,48% xuống còn 1,12% và rời ghế cổ đông lớn tại Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh.

Red Capital rời ghế cổ đông lớn tại Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tạm tính giá đóng cửa cổ phiếu VSH phiên giao dịch ngày 19/11/2025 là 44.500 đồng/cổ phiếu, ước tính Red Capital đã thu về gần 456,6 tỷ đồng từ giao dịch bán ra cổ phiếu nêu trên.

Cũng tại báo cáo này cho thấy, người liên quan của Red Capital đang sở hữu hơn 6,4 triệu cổ phiếu VSH, tương đương tỷ lệ sở hữu 2,72% vốn tại Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh.

Như vậy, sau giao dịch bán ra cổ phiếu nêu trên, Red Capital cùng người liên quan đang sở hữu gần 9,1 triệu cổ phiếu VSH, tương đương tỷ lệ sở hữu 3,84% vốn.

Trong một diễn biến khác, cũng trong ngày 19/11/2025, Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến 31/12/2025.

Với hơn 236,2 triệu cổ phiếu VSH đang lưu hành, ước tính Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh sẽ phải chi khoảng hơn 236,2 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/9/2025.

Tính đến ngày 30/9/2025, Công ty TNHH Năng lượng REE - công ty con của CTCP Cơ Điện Lạnh (MCK: REE, sàn HoSE) đang sở hữu hơn 124,2 triệu cổ phiếu VSH, ước tính sẽ nhận về 124,2 tỷ đồng cổ tức từ Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh.

Ngoài ra, Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (MCK: PGV, sàn HoSE)- công ty con của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sở hữu gần 72,2 triệu cổ phiếu VSH, ước tính cũng sẽ nhận về khoảng gần 72,2 tỷ đồng tiền cổ tức.


Theo PV

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
Red Capital

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Novaland (NVL) góp cổ phần của 2 công ty con vào một công ty con khác, tăng vốn gấp 25 lần lên hơn 5.400 tỷ rồi chuyển nhượng

Novaland (NVL) góp cổ phần của 2 công ty con vào một công ty con khác, tăng vốn gấp 25 lần lên hơn 5.400 tỷ rồi chuyển nhượng Nổi bật

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chọn 2 quê hương làm địa điểm cho loạt dự án tỷ USD từ ô tô điện, bến cảng, thép, LNG đến các khu đô thị

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chọn 2 quê hương làm địa điểm cho loạt dự án tỷ USD từ ô tô điện, bến cảng, thép, LNG đến các khu đô thị Nổi bật

Việt Nam chính thức lên hạng: Dòng vốn ngoại và áp lực “bứt phá” về quản trị doanh nghiệp

Việt Nam chính thức lên hạng: Dòng vốn ngoại và áp lực “bứt phá” về quản trị doanh nghiệp

13:30 , 26/11/2025
Chính thức đóng cổng đề cử FChoice 2025: Ứng viên "nặng ký" nào đã lộ diện?

Chính thức đóng cổng đề cử FChoice 2025: Ứng viên "nặng ký" nào đã lộ diện?

13:11 , 26/11/2025
Bầu Đức lần đầu kể chuyện về 3 ân nhân đã cứu HAGL từ vực phá sản

Bầu Đức lần đầu kể chuyện về 3 ân nhân đã cứu HAGL từ vực phá sản

11:08 , 26/11/2025
Pacific Airlines có Tổng giám đốc mới

Pacific Airlines có Tổng giám đốc mới

09:31 , 26/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên