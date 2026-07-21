REE sẽ phát hành cổ phiếu ESOP cho 54 cá nhân

CTCP Cơ Điện Lạnh (mã: REE, sàn HoSE) vừa thông qua nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2025 mới được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 10/7.



Theo đó, REE sẽ phát hành 500.000 cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động theo mệnh giá là 5 tỷ đồng. Mức giá này thấp hơn nhiều so với thị giá cổ phiếu REE đang giao dịch quanh mức 45.000 đồng/cổ phiếu.

Số cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm và được giải tỏa dần theo tiến độ. Trong đó, 30% được tự do chuyển nhượng sau 1 năm, 30% tiếp theo sau 2 năm và 40% cuối cùng sẽ được giải tỏa sau 3 năm.

REE công bố danh sách 54 cán bộ nhân viên dự kiến được phân bổ cổ phiếu ESOP đợt này. Trong đó bà Nguyễn Thị Mai Thanh được mua nhiều nhất 191.500 cổ phiếu, Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Thái Bình và Phó Tổng giám đốc Nguyễn Quang Quyền mỗi người được mua 30.000 cổ phiếu...

Ảnh: REE

Cũng tại ĐHĐCĐ bất thường vừa qua, cổ đông REE đã miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027 đối với bà Nguyễn Thị Mai Thanh và ông Ashok Ramachandran, theo đơn từ nhiệm gửi ngày 15/05.

Ngoài từ nhiệm thành viên HĐQT, ông Ashok Ramachandran còn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật có hiệu lực kể từ ngày 31/05/2026.

Do đó, REE bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thái Bình giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật mới của Công ty, có hiệu lực từ ngày 10/07/2026. Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình chính là con trai bà Nguyễn Thị Mai Thanh.

Người kế nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Thanh ở vị trí Chủ tịch HĐQT là ông Lee Liang Whye, hiện là Thành viên HĐQT đại diện cho cổ đông ngoại Platinum Victory Pte. Ltd..

Nhằm phù hợp với cơ cấu nhân sự mới, ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi điều lệ Công ty. Trong đó, số lượng cố định 7 người trong HĐQT được sửa thành dao động từ 5-7 thành viên. Số lượng thành viên HĐQT độc lập cũng được sửa thành tối thiểu 1 (trường hợp HĐQT có 5 thành viên) và 2 (trường hợp HĐQT có 7 thành viên).

Dù rời ghế Chủ tịch, bà Thanh vẫn tiếp tục tham gia điều hành chiến lược tại REE. HĐQT đã bổ nhiệm bà giữ vai trò Chủ tịch Ủy ban Chiến lược trực thuộc HĐQT. REE đã đưa Ủy ban vào Quy chế hoạt động của HĐQT từ ngày 10/07/2026, là cơ quan tham mưu, tư vấn và phản biện cấp cao nhất cho HĐQT và Ban điều hành trong việc hoạch định các mục tiêu ngắn và dài hạn, quản trị tài chính, huy động vốn và các thương vụ M&A.



