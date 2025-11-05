Regal Group đưa khách hàng vào “vũ trụ wellness” trong sự kiện ra mắt Regal Complex

Tái hiện không gian chuẩn wellness luxury

Với chủ đề "The Art of Wellness Luxury", chủ đầu tư Regal Group đã tái hiện phong cách sống mà giới tinh hoa toàn cầu đang hướng đến: sang trọng, sâu lắng, giàu trải nghiệm và tôn vinh cảm xúc.

Điểm chạm đầu tiên – cánh cổng tinh hoa được dệt nên từ Lụa và Sóng, mở ra hành trình bước vào thế giới The Art of Wellness Luxury – nơi di sản và tinh thần hiện đại hòa quyện.

Bước qua cánh cổng tinh hoa – hành trình chạm tới The Art of Wellness Luxury chính thức bắt đầu. Không gian mở ra như một triển lãm nghệ thuật thu nhỏ, nơi mỗi thanh âm, hương sắc và ánh sáng đều được hòa quyện tinh tế để đánh thức mọi giác quan.

Tiết mục opening performance mở ra hành trình "dệt nên di sản" – nơi vẻ đẹp sóng Mỹ Khê và lụa Hội An được tái sinh qua ngôn ngữ của ánh sáng, kiến trúc và nghệ thuật múa đương đại.

Những dải lụa vờn theo sóng sáng, từng chuyển động khẽ nhàng mà cuốn hút – đưa cảm xúc người xem trôi qua từ mê hoặc đến tự hào. Tất cả hòa quyện thành hành trình "dệt nên di sản", phản chiếu tinh thần sang trọng, cân bằng và đầy sức sống của Regal Complex.

Và khi tiếng chuông của sự "khai mở" ngân vang, đánh dấu sự chuyển giao sang một trạng thái sống cao cấp hơn: nơi Thân được tái tạo, Tâm tĩnh tại và Trí được khai mở. Đó chính là định nghĩa của Regal Complex về một nơi để sống, không chỉ là nơi ở, mà là nơi tái tạo năng lượng, tìm lại cân bằng, kiến tạo hạnh phúc.

Tiên phong tại Đà Nẵng, Regal Group mở cánh cửa bước vào chuẩn sống wellness tinh tuyển tại Regal Complex thông qua cú bắt tay chiến lược với Om Himalayas & Sound Healing World.

Giọng ca đầy cảm xúc của ca sĩ Võ Hạ Trâm như lớp lụa cảm xúc phủ lên không gian, dẫn dắt khán phòng chạm đến những khoảnh khắc thăng hoa trọn vẹn.

Mang theo trọn vẹn tinh thần kiến tạo của Regal Complex, xuyên suốt "The Art of Wellness Luxury", khán giả được đắm mình trong bản giao hưởng của ánh sáng rực rỡ, âm nhạc tinh tuyển và cảm xúc thăng hoa. Đây chính là khoảnh khắc khai mở, tái định nghĩa một cách chân thật nhất về chuẩn sống Wellness Luxury - "linh hồn" của dự án Regal Complex.

Cầu vượt gấp 4 lần cung: 15 phút "cháy sạch" giỏ hàng bổ sung

Sự kiện trở thành "điểm hẹn" của hơn 500 nhà đầu tư trên toàn quốc. Trong đó ghi nhận, hơn 70% khách hàng đến từ Hà Nội, các tỉnh thành miền Bắc và Đà Nẵng.

Không chỉ thăng hoa về cảm xúc, sự kiện còn chứng kiến sức nóng chưa từng có toàn bộ giỏ hàng bổ sung đã được khách hàng đăng ký nguyện vọng sở hữu chỉ trong khoảng 15 phút. Trước đó không lâu, 150 căn Embassy của đợt giới thiệu đầu tiên cũng đã tìm được chủ nhân chỉ sau vài phút mở đăng ký. Theo ghi nhận, tỷ lệ quan tâm ở cả hai đợt đều cao gấp khoảng bốn lần số lượng sản phẩm.

Ngay tại sự kiện, chỉ trong 15 phút, toàn bộ giỏ hàng bổ sung đã nhanh chóng được tô đỏ.

Chia sẻ về sức hút của dự án, đại diện chủ đầu tư Regal Group lý giải: "Tại Regal Complex, chủ đầu tư chấp nhận từ bỏ 25 tầng tiềm năng thương mại để giữ lại 20 tầng tinh hoa – đồng nghĩa từ bỏ lợi ích ngắn hạn để mang đến không gian sống vượt chuẩn cho khách hàng. Kiến trúc dự án được chắt lọc từ tinh thần ‘sóng và lụa’ của miền di sản, kết hợp mô hình căn hộ hạng sang và trung tâm thương mại kiểu mới, hướng đến một phong cách sống cân bằng, sang trọng và đầy bản sắc".

Khu vực đăng ký ráp căn luôn trong tình trạng chật kín khách hàng chờ đăng ký căn hộ tại tháp Embassy.

Theo chia sẻ của đa khách hàng, sự quan tâm lớn không chỉ đến từ yếu tố khan hiếm, chất lượng vượt trội mà từ triết lý phát triển dự án: Regal Complex hướng đến chuẩn Wellness Luxury. Đây là xu hướng đang dần trở thành tiêu chuẩn của những cộng đồng cư dân cao cấp trên thế giới, đặc biệt trong bối cảnh sống hiện đại chú trọng đến sức khỏe tinh thần và chất lượng trải nghiệm.

Dù hai đợt giới thiệu đã nhanh chóng "khóa sổ" song tỷ lệ quan tâm vẫn tiếp tục tăng. Regal Group cho biết sẽ sớm công bố giỏ sản phẩm tiếp theo nhằm đáp ứng nhu cầu từ khách hàng và nhà đầu tư trên toàn quốc. Song song đó, tòa tháp thứ hai - Mira cũng đang chuẩn bị ra mắt và mức giá dự kiến từ 89 triệu đồng/m².