Rich kid "mạnh nhất" miền Tây cưới lại lần 2 với cùng 1 chú rể: Xa hoa trong từng chi tiết

Năm 2018 - 7 năm trước, Trần Huỳnh Giao (sinh năm 2001) bất ngờ trở thành hiện tượng MXH, nổi lên với biệt danh "rich kid Đồng Tháp" hay "rich kid 17 tuổi" sau màn bóc giá outfit 88 triệu đồng tại sự kiện Sneaker Fest 2018. Đây là một trong những đoạn clip gây sốt thời điểm đó.

Rich kid

Huỳnh Giao

Đến hiện tại, cuộc sống của Huỳnh Giao vẫn được quan tâm. Ngược lại, bản thân cô nàng cũng chịu khó cập nhật đời thường để chia sẻ với cư dân mạng.

Mới nhất, Huỳnh Giao và chồng - Huỳnh Phát bất ngờ tổ chức lễ cưới lần thứ 2 với sự chứng kiến của gia đình, bạn bè thân thiết. “Cưới lần thứ 2 nhưng cùng chú rể cùng Giao nha!” - cô nàng chia sẻ.

Rich kid
Rich kid
Rich kid
Rich kid

Hình ảnh trong tiệc cưới lần thứ 2 của cặp đôi

Được biết cặp đôi tổ chức đám cưới đầu tiên vào tháng 1/2024. Đến hiện tại - sau hơn 1 năm rưỡi kết hôn, Huỳnh Giao và Huỳnh Phát tổ chức lễ cưới lần 2 tại chính nhà hàng mà cặp đôi kinh doanh.

Theo chia sẻ của Huỳnh Giao, đây là tiệc cưới mang phong cách riêng của cô, mang tone màu đỏ. Cô chuẩn bị 4 bộ váy được thiết kế riêng, mất hàng tháng trời làm việc với wedding planner, team decor, trang điểm,... để lên ý tưởng cho tất cả mọi thứ, chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ nhất.

“Đặc biệt là tất cả đều do tự Giao lên ý tưởng và lựa chọn từ trang trí, làm lễ hay từng bản nhạc được vang lên trong lễ cưới” - Huỳnh Giao nói thêm.

Khi cư dân mạng hỏi về chi phí cho đám cưới này, Huỳnh Giao trả lời rằng mình sẽ kiểm tra lại và chia sẻ sau vì không thể nhớ hết được.

Rich kid
Rich kid
Rich kid
Rich kid

Không gian tiệc cưới

Rich kid
Rich kid

Cận cảnh hoa cưới và bánh kem

Hồi đầu năm 2024, đám cưới Huỳnh Giao và Huỳnh Phát cũng khiến dân tình xuýt xoa vì độ xa hoa, hoành tráng. Nếu như ngày vu quy của cặp đôi theo phong cách truyền thống đúng kiểu đám cưới miền Tây thì đám cưới đãi khách lại giống như một khu vườn cổ tích. Riêng chi phí trang trí cho tiệc cưới này đã hơn 1 tỷ đồng.

Cũng trong dịp cặp đôi chính thức về chung nhà này, cả hai được gia đình tặng sổ tiết kiệm 50 tỷ đồng để làm vốn làm ăn sau khi kết hôn. Ngoài món quà này, Huỳnh Phát - Huỳnh Giao còn được tặng thêm 2 tỷ tiền mặt, nhiều trang sức bằng vàng và kim cương.

Bên cạnh đó, bố mẹ cô dâu tặng riêng cho con rể một chiếc đồng hồ Hublot ngay tại đám hỏi.

Rich kid
Rich kid
Rich kid
Rich kid

Lễ vu quy của cặp đôi hồi đầu năm 2024

Về chuyện tình cảm, Huỳnh Phát và Huỳnh Giao là con của 2 gia đình kinh doanh, nhiều năm quen biết, thân thiết với nhau. Tuy nhiên cả 2 được cho đi du học nên phải đến khi học xong và về nước tham gia vào công việc của gia đình thì mới gặp lại nhau. Tại đây "trúng tiếng sét ái tình" và quyết định về chung một nhà trong sự ủng hộ nhiệt tình của gia đình 2 bên.

Rich kid
Rich kid

Một số hình ảnh của cặp đôi

(Tổng hợp - Ảnh: IGNV)

3 sao nhí hot nhất “Bố ơi mình đi đâu thế” sau 1 thập kỷ: Người thành rich kid 15 tuổi đã có Rolls-Royce, học trường hoàng gia, người rời xa showbiz với lựa chọn bất ngờ

Theo S.A

Phụ nữ số

