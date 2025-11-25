Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ronaldo cưới ở đâu?

25-11-2025 - 19:23 PM | Sống

Hé lộ địa điểm tổ chức đám cưới của Ronaldo.

Cristiano Ronaldo và bạn gái Georgina Rodriguez đang trở thành tâm điểm chú ý khi truyền thông Bồ Đào Nha đồng loạt đưa tin cặp đôi sẵn sàng tiến tới hôn nhân sau nhiều năm gắn bó. Điều đặc biệt là đám cưới rất có thể sẽ diễn ra ngay tại quê hương của CR7 là đảo Madeira, nơi ghi dấu những hành trình đầu tiên trong cuộc đời và sự nghiệp của anh.

Ronaldo cưới ở đâu?- Ảnh 1.

Ronaldo dự kiến tổ chức đám cưới ở quê nhà

Nguồn tin cho biết Ronaldo và Georgina dự định cử hành hôn lễ tại Nhà thờ Funchal, một trong những địa điểm tôn giáo nổi tiếng và linh thiêng nhất đảo Madeira. Sau lễ cưới, hai người sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi tại một khách sạn sang trọng trên đảo, dự kiến mang tính riêng tư và chỉ mời những người thân thiết. Lựa chọn này mang nhiều ý nghĩa đặc biệt với Ronaldo, bởi nhà thờ chỉ cách nơi anh chào đời chưa đầy 3 km và cũng không xa sân tập của CLB Nacional da Madeira – nơi anh từng thi đấu thời niên thiếu.

Đám cưới được cho là sẽ diễn ra vào mùa hè năm sau. Thời điểm này sau World Cup 2026 và trước khi Ronaldo bắt đầu mùa giải mới cùng Al Nassr, tạo ra khoảng thời gian phù hợp để siêu sao người Bồ Đào Nha cùng gia đình tổ chức một sự kiện quan trọng. Trước đó, Ronaldo từng úp mở rằng anh muốn “kết hôn sau World Cup, với chiếc cúp vô địch”, và dù mục tiêu đó chưa thành hiện thực, kế hoạch cưới xin vẫn đang dần trở nên rõ ràng hơn.

Bản thân Ronaldo cũng từng chia sẻ rằng nếu kết hôn, anh muốn buổi lễ diễn ra theo cách kín đáo, không rình rang. Điều này phù hợp với Georgina, người không thích những bữa tiệc quá đông đúc hay phô trương, dù cô đang là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong làng thời trang và mạng xã hội.

Hiện tại, Ronaldo và Georgina đang sống cùng gia đình đông con gồm hai cô con gái Martina và Bella Esmeralda. Bên cạnh đó, Ronaldo còn có Cristiano Jr và cặp song sinh Mateo – Eva. Trong nhiều năm, Georgina luôn đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc các con, đồng thời hỗ trợ Ronaldo ổn định cuộc sống gia đình giữa lịch trình thi đấu bận rộn.

Ronaldo cưới ở đâu?- Ảnh 2.

Ronaldo đã cầu hôn bạn gái

Ronaldo cưới ở đâu?- Ảnh 3.

Gia đình Ronaldo

Dù cả hai chưa từng xác nhận thời điểm chính thức làm đám cưới, sự xuất hiện dày đặc của tin đồn cùng việc nhiều người thân trong gia đình Ronaldo lên tiếng ủng hộ khiến thông tin này trở nên đáng tin cậy hơn. Nếu đúng như dự đoán, đám cưới của Ronaldo và Georgina tại Madeira hứa hẹn sẽ trở thành một trong những sự kiện được mong chờ nhất làng thể thao – giải trí trong năm tới, khép lại hành trình tình yêu gần một thập kỷ của cặp đôi nổi tiếng bậc nhất thế giới.

Ronaldo tiết lộ lý do không dự tang lễ Diogo Jota: "Nơi nào tôi đến cũng thành rạp xiếc"

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

Từ Khóa:
ronaldo

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bức ảnh gửi qua Zalo có thể khiến nhiều người ngay lập tức mất tiền trong tài khoản ngân hàng

Bức ảnh gửi qua Zalo có thể khiến nhiều người ngay lập tức mất tiền trong tài khoản ngân hàng Nổi bật

Bệnh viện tại Hà Tĩnh làm được điều ngoạn mục

Bệnh viện tại Hà Tĩnh làm được điều ngoạn mục Nổi bật

Tân thạc sĩ bế con nhận bằng, khoảnh khắc em bé mỉm cười gây 'bão' mạng xã hội

Tân thạc sĩ bế con nhận bằng, khoảnh khắc em bé mỉm cười gây 'bão' mạng xã hội

19:20 , 25/11/2025
4 con giáp nhiều tham vọng, trung viên thành công rực rỡ, cuối năm tài lộc ào ào chảy về túi

4 con giáp nhiều tham vọng, trung viên thành công rực rỡ, cuối năm tài lộc ào ào chảy về túi

19:05 , 25/11/2025
Khách Việt bị từ chối bay vì không gặp nhân viên khi thấy dòng chữ này trên vé

Khách Việt bị từ chối bay vì không gặp nhân viên khi thấy dòng chữ này trên vé

18:50 , 25/11/2025
Thái Lan ra cảnh báo đặc biệt với du khách tới nước này

Thái Lan ra cảnh báo đặc biệt với du khách tới nước này

18:45 , 25/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên