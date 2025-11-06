Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thế giới sắp không còn được thấy Ronaldo đá bóng nữa rồi!

06-11-2025

Biểu tượng bóng đá Cristiano Ronaldo tiết lộ anh dự định giải nghệ “sớm”.

Người hâm mộ từng hy vọng Cristiano Ronaldo sẽ chơi bóng mãi mãi, nhưng mới đây siêu sao người Bồ Đào Nha đã xác nhận anh sắp giải nghệ - và đã lên kế hoạch cho ngày đó từ hơn một thập kỷ trước. 

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Piers Morgan tại nhà riêng ở Riyadh, tiền đạo 40 tuổi của Al-Nassr chia sẻ: "Tôi nghĩ mình sẽ sẵn sàng. Sẽ khó khăn đấy, chắc chắn rồi. Có lẽ tôi sẽ khóc. Tôi đã chuẩn bị cho tương lai của mình từ năm 25, 26 tuổi. Tôi tin rằng mình đủ mạnh để chịu được áp lực đó". 

Dù chỉ vừa ký gia hạn 2 năm với Al-Nassr, Ronaldo tiết lộ anh đã bắt đầu "nghĩ đến hồi kết" vì muốn dành thời gian nhiều hơn cho gia đình và các con. 

Thế giới sắp không còn được thấy Ronaldo đá bóng nữa rồi!- Ảnh 1.

Ronaldo tiết lộ về kế hoạch giải nghệ

Ronaldo hiện vẫn duy trì phong độ ấn tượng, ghi cú đúp ở trận gần nhất cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, anh thừa nhận không gì có thể so sánh được với cảm giác ghi bàn và tiếng hô vang của hàng vạn khán giả: "Không gì có thể thay thế cảm giác hưng phấn khi chơi bóng. Nhưng mọi thứ đều có khởi đầu và kết thúc". 

Sau khi giải nghệ, CR7 dự định tận hưởng cuộc sống bình dị: "Tôi muốn có nhiều thời gian cho bản thân, cho gia đình, đặc biệt là Bella - con gái út mới 3 tuổi. Tôi muốn hiện diện nhiều hơn". 

Thế giới sắp không còn được thấy Ronaldo đá bóng nữa rồi!- Ảnh 2.

Tuổi 40, Ronaldo đã sẵn sàng chia tay bóng đá...

Anh cũng chia sẻ thêm về kế hoạch sau bóng đá: "Tôi thích xem UFC, thích chơi padel với bạn bè. Tôi cũng muốn học thêm về các công ty của mình. Giờ tôi không quan tâm đến tiền bạc nữa - tôi chỉ muốn hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống". 

Ronaldo hiện là cầu thủ đầu tiên đạt tài sản tỷ đô, với mức lương 12 triệu bảng/tháng tại Al-Nassr, cùng thương hiệu CR7 kinh doanh đồ lót, nước hoa và giày dép. 

"Tôi đã vượt mốc tỷ phú khi 39 tuổi, nhưng giờ điều đó không còn ý nghĩa. Như Carl Jung nói: Sau tuổi 40, con người mới thật sự bắt đầu sống. Và tôi đang cảm nhận điều đó".

Thế giới sắp không còn được thấy Ronaldo đá bóng nữa rồi!- Ảnh 3.

...để tận hưởng cuộc sống bên gia đình yêu thương

Messi thua Ronaldo rồi

 

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

