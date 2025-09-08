Rục rịch đưa "Gà đẻ trứng vàng" lên sàn, cổ phiếu loạt doanh nghiệp Việt tăng "bốc đầu"

Đi cùng với diễn biến thị trường tích cực, câu chuyện đưa các công ty con "rục rịch" lên sàn đang hỗ trợ về giá cổ phiếu cho nhiều doanh nghiệp﻿.

Với mảng phi tài chính, kế hoạch IPO và niêm yết Hạ tầng Gelex được xem là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng cho cổ phiếu GEX của CTCP Tập đoàn Gelex.

Tương tự đối với CTCP Đầu tư Dịch vụ tài chính Hoàng Huy (TCH), công ty con CRV đã hoàn tất hồ sơ niêm yết trên HOSE vào tháng 6/2025, nếu IPO thành công và CRV hoàn thành kế hoạch, TCH không chỉ được hưởng lợi từ dòng tiền và gia tăng giá trị tài sản, mà còn cải thiện tính minh bạch và uy tín trong hoạt động BĐS.

Tại mảng tài chính, có thể thấy rõ hiệu ứng qua Techcombank (TCB). Tại Đại hội cổ đông thường niên 2025 ngày 26/4,﻿ Chủ tịch Hồ Hùng Anh đã cho biết Techcombank dự kiến thực hiện IPO Công ty Chứng khoán Techcombank (TCBS) trong năm nay, vào cuối năm. Việc này đã tạo cú hích cho cổ phiếu TCB tăng trưởng từ cuối tháng 4. Tính từ ngày 26/4 đến nay, cổ phiếu TCBS đã tăng hơn 52%.

Sau thông tin VPBankS sẽ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) ngay trong quý IV, trong 2 phiên giao dịch ngày 19 và 20/8, cổ phiếu VPB của VPBank đã tăng trần 2 phiên liên tiếp.

Từ đầu tháng 7 đến nay, VPB đã tạo nên một trong những chuỗi tăng ấn tượng nhất trên thị trường, khi liên tục bứt phá từ vùng giá 18.500 đồng lên trên 33.000 đồng, tương ứng biên độ tăng hơn 80%. Nhà đầu tư kỳ vọng rằng hiệu ứng từ IPO VPBankS có thể giúp giá trị thị trường của VPBank đạt được các mức cao mới.

Cổ phiếu VIB cũng có đà tăng trưởng từ giai đoạn cuối tháng 6, đầu tháng 7 khi Chứng khoán Kafi phê duyệt điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ năm 2025. Theo đó, Chứng khoán Kafi dự kiến chào bán 250 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền. Tỷ lệ thực hiện quyền 2:1. Thời gian thực hiện trong năm 2025.

﻿Chứng khoán Kafi không phải công ty con của ngân hàng như VPBankS hay TCBS nhưng Kafi có mối liên hệ sâu sắc với Ngân hàng Quốc Tế (VIB) thông qua cơ cấu cổ đông và các hợp tác chiến lược.

Tính từ đầu tháng 7 tới nay, VIB đã tăng khoảng 22%.

Nhìn lại quá khứ, Vingroup là một trong những ví dụ điển hình nhất cho mô hình "holding" với việc lần lượt đưa các công ty con lên sàn, tạo ra những cú hích lớn cho giá cổ phiếu VIC.

Trong năm nay, với việc đưa Vinpearl (VPL) lên sàn, cổ phiếu VIC đã bứt phá mạnh mẽ. Thực tế, cổ phiếu VIC nổi sóng từ đầu tháng 3, khi Vinpearl nộp hồ sơ niêm yết lên HoSE.﻿ Năm 2023, với sự kiện VinFast (VFS) niêm yết trên sàn Nasdaq (Mỹ), cổ phiếu VIC cũng đã có một đợt tăng giá ấn tượng vào khi đó.