Sa Giang vận hành hệ thống quản trị SAP Cloud ERP cùng đối tác Citek

Hệ thống SAP Cloud ERP (SAP S/4HANA Public Cloud) giúp Sa Giang vận hành trên một nền tảng quản trị đồng nhất, minh bạch và hiệu quả, đồng thời hỗ trợ đắc lực trong việc giữ vững định hướng sản xuất theo mô hình kinh tế xanh, hữu cơ và gắn liền với phát triển bền vững.

Phát biểu tại lễ chúc mừng vận hành chính thức hệ thống, bà Lê Thị Diệu Thi, Tổng Giám đốc Sa Giang cho biết: "Hệ thống SAP Cloud ERP mang đến cho chúng ta một nền tảng vững chắc để quản lý tất cả các hoạt động từ tài chính, bán hàng, sản xuất đến chuỗi cung ứng. Với khả năng tích hợp và tự động hóa, SAP sẽ giúp giảm thiểu thời gian xử lý công việc và hỗ trợ phục vụ khách hàng hiệu quả".

Với khả năng cung cấp dữ liệu thời gian thực, SAP Cloud ERP giúp Sa Giang cải thiện việc quản lý tồn kho, tối ưu hóa kế hoạch sản xuất và nâng cao khả năng dự báo nhu cầu thị trường. Hệ thống cũng hỗ trợ tốt cho xuất khẩu và cạnh tranh hiệu quả trên thị trường quốc tế bằng việc đảm bảo tính minh bạch và làm chủ truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng sản phẩm - những yếu tố thành công then chốt trong ngành thực phẩm.

"Các công cụ báo cáo và phân tích mạnh mẽ của hệ thống cũng giúp ban lãnh đạo đưa ra các quyết định chính xác và kịp thời hơn. SAP Cloud ERP không chỉ là một hệ thống quản trị, mà còn là khởi đầu cho một cách làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả, mang đến môi trường đổi mới sáng tạo, thúc đẩy đội ngũ bắt kịp xu thế công nghệ. Cảm ơn sự hợp tác tích cực của Citek đã đưa hệ thống SAP vận hành theo đúng mục tiêu". Bà Lê Thị Diệu Thi cho biết thêm.

Sở hữu bộ giải pháp chuyển đổi số quản trị SAP Cloud ERP chuyên biệt dành riêng cho ngành Tiêu dùng – Consumer Products được SAP Global chứng nhận, cùng kinh nghiệm thực tiễn thành công tại các doanh nghiệp Tiêu dùng hàng đầu, Citek đã chính thức đưa SAP Cloud ERP vận hành chính thức tại các nhà máy Sa Giang và đơn vị liên quan sau 7 tháng triển khai theo đúng lộ trình cam kết.

Ông Nguyễn Công Tẩn, Tổng Giám đốc Citek phát biểu tại lễ chúc mừng

"Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ với sự gia tăng của các tiêu chuẩn mới về phát triển bền vững, Sa Giang chú trọng việc ứng dụng tiên tiến công nghệ để mang lại những sản phẩm chất lượng cao theo định hướng bền vững. Chiến lược bài bản này giúp Sa Giang tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những nhà sản xuất thực phẩm hàng đầu, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế". Ông Nguyễn Công Tẩn, Tổng Giám đốc Citek cho biết.

Trải qua hành trình 65 năm phát triển, Sa Giang luôn khẳng định vị thế tiên phong với những sản phẩm chất lượng cao, an toàn và giàu giá trị truyền thống. Là doanh nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm và kinh doanh sản phẩm xuất nhập khẩu từ gạo, với dòng sản phẩm chủ lực là bánh phồng tôm, Sa Giang ghi dấu tại thị trường trong và ngoài nước với sản lượng xuất khẩu lên đến 15.000 tấn/năm, cung cấp sản phẩm tới hơn 50 quốc gia, đưa hương vị Việt vươn xa trên bản đồ ẩm thực thế giới.

Ban lãnh đạo và ban dự án Sa Giang, Citek, đại diện SAP Việt Nam chúc mừng vận hành hệ thống

Sa Giang giữ vững định hướng sản xuất sản phẩm theo mô hình kinh tế xanh, hữu cơ và phát triển bền vững. Với phương châm "Lấy chất lượng, an toàn thực phẩm, sức khỏe người tiêu dùng trong định hướng phát triển sản phẩm", Sa Giang cam kết mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm không chỉ ngon, an toàn mà còn góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Citek là SAP Platinum Partner - đối tác cấp cao nhất của SAP tại Việt Nam. Với giải pháp chiến lược của hãng SAP trên nền tảng S/4HANA Public Cloud – SAP Cloud ERP, Citek là đơn vị tiên phong đầu tư nguồn lực chuyên biệt, xây dựng đội ngũ chuyên gia tư vấn và triển khai chuyên sâu theo chuẩn SAP Global. Chiến lược bài bản này giúp Citek trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam liên tiếp dẫn dắt các dự án SAP Cloud ERP thành công trong các lĩnh vực: Sản xuất, Nhựa - Bao bì, Dược phẩm, Hóa chất, Thực phẩm và Đồ uống, Tiêu dùng, Thương mại...