SaleReal chính thức trở thành đại lý F1 phân phối Vinhomes Green Paradise

Sự kiện này không chỉ là bước tiến trong mối quan hệ hợp tác giữa Vinhomes và SaleReal, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của SaleReal trong việc đưa những đô thị tầm cỡ quốc tế đến gần hơn với giới đầu tư và khách hàng cao cấp.

Vinhomes Green Paradise – Đại đô thị định hình phong cách sống mới

Tọa lạc tại Cần Giờ, nơi giao hòa giữa biển và rừng ngập mặn, Vinhomes Green Paradise được quy hoạch trên diện tích hơn 2.870 ha, do Boston Consulting Group (BCG) tư vấn chiến lược và định hướng phát triển theo mô hình ESG++ (xanh – thông minh – sinh thái – tái sinh).

Một mặt giáp Rừng Sác 75.000 ha – khu dự trữ sinh quyển UNESCO, một mặt hướng ra biển Đông, khu đô thị sở hữu vị thế hiếm có khi hội tụ đầy đủ các yếu tố phong thủy, sinh thái và kinh tế biển.

Phối cảnh đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Bên trong dự án, Vinhomes quy hoạch hệ thống tiện ích bậc nhất: tháp tài chính 108 tầng – top 10 thế giới, biển hồ Paradise Lagoon rộng 443 ha – lớn bậc nhất hành tinh, cảng du thuyền quốc tế 5 sao, hai sân golf 18 lỗ, quần thể giải trí 122 ha, cùng nhà hát lớn bậc nhất Đông Nam Á, hệ thống Vinschool – Vinmec – Vincom Mega Mall và chuỗi tiện ích cộng đồng theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Hạ tầng vùng cũng là một lợi thế hiếm có khi cầu Cần Giờ chuẩn bị khởi công, đường Rừng Sác mở rộng, tàu cao tốc Bạch Đằng – Cần Giờ – Vũng Tàu, và định hướng tuyến metro tốc độ 350 km/h chỉ mất 12 phút kết nối đến Phú Mỹ Hưng.

Cùng với sân bay Long Thành, cao tốc Bến Lức – Long Thành và Vành đai 3, dự án được kỳ vọng sẽ mở ra không gian phát triển mới cho toàn khu Nam TP.HCM.

Theo đại diện Vinhomes, Vinhomes Green Paradise không chỉ là một dự án đô thị, mà là một "thành phố bên biển" – nơi cư dân tận hưởng trọn vẹn tiện ích nghỉ dưỡng, làm việc và giải trí trong cùng một không gian sống.

SaleReal – Đại lý phân phối chiến lược Vinhomes Green Paradise

SaleReal hiện là một trong những đại lý tiêu biểu của hệ thống Vinhomes tại khu vực phía Nam, nhiều năm liền ghi dấu với thành tích nổi bật tại các dự án lớn như Vinhomes Grand Park, The Opus One, The Beverly, và gần đây đạt thành tích Top 1 toàn quốc dự án Vinhomes Green City với doanh số 652 tỷ đồng.

Chứng nhận công ty TNHH SaleReal Investment là đại đại lý phân phối chiến lược dự án Vinhomes Green Paradise

Với đội ngũ hơn 200 chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, đội ngũ lãnh đạo bề dày kinh nghiệm 7 - 10 năm, SaleReal cho biết sẽ phát huy tối đa thế mạnh tư vấn để mang đến cho khách hàng trải nghiệm đầu tư khác biệt – chính xác – minh bạch.

Ông Lưu Trung Quân – CEO SaleReal, chia sẻ: "Chúng tôi không chỉ phân phối sản phẩm, mà đồng hành cùng khách hàng trong toàn bộ hành trình đầu tư. Từ lựa chọn căn phù hợp, thẩm định giá trị sinh lời, đến hỗ trợ pháp lý, chuyển nhượng – tất cả đều được SaleReal chuẩn hóa như một hệ sinh thái dịch vụ chuyên nghiệp."

Sự hợp tác giữa Vinhomes và SaleReal là bước tiến quan trọng trong việc nâng tầm tiêu chuẩn phân phối bất động sản cao cấp tại Việt Nam. Khi Vinhomes Green Paradise Cần Giờ mở ra kỷ nguyên mới cho đô thị biển, SaleReal không chỉ đóng vai trò là đại lý phân phối, mà còn là người đồng hành đáng tin cậy, giúp khách hàng biến tầm nhìn đầu tư thành giá trị thực – bền vững và khác biệt.

