Sân bay quốc tế đầu tiên của Tây Nguyên dự kiến tạm đóng cửa 6 tháng, đầu tư gần 1.000 tỷ đồng để 'lên đời'

Chiều 25/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị đầu tư và kế hoạch triển khai thực hiện dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn - Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Theo báo cáo của ACV tại cuộc họp, dự án cải tạo, nâng cấp sân bay Liên Khương dự kiến khởi công từ ngày 4/3/2026, thời gian thi công kéo dài khoảng hơn 4 tháng. ACV cam kết hoàn thành chậm nhất đến ngày 31/8/2026 để có thể mở cửa khai thác trở lại từ ngày 1/9/2026.

Đại diện lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết hiện đã hoàn tất việc phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, đồng thời xây dựng kế hoạch tổng thể về tiến độ, phương án thi công cũng như các giải phép đảm bảo an ninh, an toàn hàng không trong suốt quá trình sửa chữa.

Lãnh đạo ACV cũng cho biết thêm, để bảo đảm tiến độ, đơn vị đã chủ động khảo sát nguồn cung vật liệu, phối hợp với các sở ngành trong việc rà soát bãi đổ thải, đồng thời chuẩn bị thủ tục để tạm ngừng khai thác sân bay khi dự án khởi công vào tháng 3/2026.

Dự án gồm các hạng mục chính: Nâng cấp đường cất hạ cánh lên chiều dài 3.250 m, bề rộng 45 m; xây dựng sân quay đầu; cải tạo các đường lăn E1, E2; nâng cấp dải hãm phanh, hệ thống thoát nước; bổ sung, cải tạo hệ thống đèn hiệu, biển báo hàng không… Tổng kinh phí thực hiện gần 1.000 tỷ đồng.

Đại diện đơn vị cũng cho biết nhu cầu vật liệu xây dựng của dự án gồm khoảng 200.000 m³ đá, 73.000 m³ cát, cùng các loại đất đắp, thép và thiết bị kỹ thuật phục vụ thi công. Theo kết quả khảo sát, các mỏ vật liệu trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu theo kế hoạch, bảo đảm cung ứng ổn định trong suốt thời gian triển khai công trình.

Thông tin chung về dự án nâng cấp sân bay Liên Khương (Ảnh: CTTĐT tỉnh Lâm Đồng)

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư chủ động làm việc sớm với các đơn vị cung ứng vật liệu như đất đắp, đá, cát, thép… để bảo đảm nguồn cung phục vụ thi công theo đúng tiến độ, kịp thời báo cáo khi có nguy cơ thiếu hụt để Sở xem xét, hỗ trợ xử độ.

Đồng thời, Sở Xây dựng sẽ phối hợp hỗ trợ chủ đầu tư trong công tác phân luồng giao thông phục vụ thi công khi cần thiết và thực hiện nhanh các thủ tục cấp phép đấu nối đường công vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai dự án.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải biểu dương nỗ lực của ACV trong chuẩn bị và triển khai dự án, đồng thời đề nghị ACV rà soát toàn bộ các khâu để rút ngắn tiến độ, triển khai khẩn trương các công tác chuẩn bị sau khi lựa chọn nhà thầu, đảm bảo dự án thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ACV rà soát kỹ lưỡng và báo cáo UBND tỉnh ngày đóng, mở cửa sân bay để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có cơ sở xây dựng kế hoạch du lịch trên địa bàn phù hợp.

Đồng chí cũng đề nghị ACV sớm xem xét triển khai nhà ga T2 và nhà ga hàng hóa, nhằm đáp ứng sự tăng trưởng của ngành hàng không và nhu cầu phát triển của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Sở, ngành, xã Đức Trọng phối hợp chặt chẽ với ACV giải quyết các vướng mắc về đất đai, chỉ đạo lực lượng an ninh hỗ trợ công tác bảo vệ, theo dõi sát tình hình, đồng thời phối hợp trong thu hồi, giao đất và quản lý bãi thải.