Sản xuất động cơ của Nga đạt đến 'tốc độ tối đa'

16-09-2025 - 20:55 PM | Tài chính quốc tế

Nga đang nỗ lực sản xuất động cơ hàng không với tốc độ cao nhất nhằm sớm thay thế nhập khẩu.

Sản xuất động cơ của Nga đạt đến 'tốc độ tối đa'- Ảnh 1.

  

Tuần này, trực thăng đa năng hạng nhẹ Ansat phiên bản "thay thế hoàn toàn nhập khẩu" đã cất cánh lần đầu tiên với động cơ nội địa VK-650V.

Sự kiện này đánh dấu bước khởi đầu cho các cuộc thử nghiệm bay và cấp giấy chứng nhận cho máy bay lên thẳng được nâng cấp, khi nó không chỉ được trang bị động cơ mới mà còn tích hợp trang thiết bị hiện đại trên khoang và thiết kế cải tiến với vật liệu composite.

Việc phát triển động cơ VK-650V là một bước đột phá công nghệ thực sự. Được chế tạo trong thời gian kỷ lục 5 năm, thiết bị này mở ra "cuộc đời mới" cho một số máy bay, bao gồm trực thăng Mi-34M, Ka-226T, phi cơ huấn luyện Yak-152 và các hệ thống không người lái trước đây phụ thuộc vào nguồn cung cấp nước ngoài.

Đồng thời thành công của VK-650V chỉ là một phần của chương trình thay thế nhập khẩu quy mô lớn trong sản xuất động cơ hàng không. Song song với đó, các cuộc thử nghiệm bay của động cơ VK-800 dành cho máy bay khu vực đang được tiến hành, nó tỏ ra vượt trội đối thủ nước ngoài về các thông số chính.

Động cơ VK-1600 dành cho trực thăng Ka-62 cũng đang được phát triển - đây là hệ thống máy động lực hàng không nội địa đầu tiên có công suất như vậy. Động cơ VK-2500 - trái tim cho trực thăng Mi-8 và Ka-52, đang được sản xuất hàng loạt, với khối lượng là 700 chiếc vào năm 2024.

Sản xuất động cơ của Nga đạt đến 'tốc độ tối đa'- Ảnh 2.

Nga đã đạt được nhiều thành tựu rất đáng nể trong lĩnh vực động cơ hàng không.

Một vị trí đặc biệt được chiếm giữ bởi dòng động cơ PD đầy triển vọng. Loại PD-14 sản xuất hàng loạt cho máy bay MS-21 đã chứng tỏ hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu tốt hơn 15% so với các đối thủ nước ngoài.

Động cơ PD-8 đang được đưa vào sản xuất hàng loạt cho máy bay chặng ngắn SSJ-100 và Be-200 nâng cấp. Mẫu trình diễn công nghệ đã tạo ra lực đẩy 8 tấn đúng như yêu cầu thiết kế.

Những thành tựu này không chỉ tạo nên những dòng động cơ, mà còn là một trường phái khoa học và sản xuất hoàn chỉnh, độc lập với nguồn cung bên ngoài. Nga đã trở thành một trong số ít quốc gia có chu trình sản xuất động cơ máy bay khép kín, từ thiết kế đến sản xuất hàng loạt.

Đổi lại, sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp này trong bối cảnh bị trừng phạt không chỉ thể hiện sự độc lập về công nghệ, mà còn tạo nền tảng cho xuất khẩu trong tương lai, bởi nhiều quốc gia hiện nay đang tìm kiếm các nguồn cung máy bay thay thế không phụ thuộc vào tình hình chính trị.

Theo Reporter

Theo Bạch Dương

Giáo dục và Thời đại

