Sáng 16/9: Giá vàng nhẫn và vàng miếng đồng loạt bật tăng trở lại

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, nhà vàng Mi Hồng tại TP.HCM đã điều chỉnh giá vàng nhẫn ở cả hai chiều mua vào - bán ra, tăng thêm 500.000 đồng/lượng so với cùng thời điểm hôm qua. Hiện, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 127 - 128,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng miếng tại Mi Hồng cũng tăng mạnh ở chiều mua vào, thêm 1,3 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giữ nguyên, hiện giao dịch ở mức 129,8 - 131,1 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, tại thời điểm khảo sát, các doanh nghiệp vàng lớn khác vẫn chưa có sự điều chỉnh giá vàng nhẫn và vàng SJC. Giá vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu, PNJ, DOJI và Công ty SJC cùng được niêm yết quanh mức 128,6 - 131,1 triệu đồng/lượng.

Về giá vàng nhẫn, nhà vàng Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở mức 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng. PNJ và DOJI niêm yết cùng mức 126,2 - 129,2 triệu đồng/lượng, trong khi Công ty SJC để mức thấp hơn, từ 125 - 128 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay ở mức 3.677 USD/ounce. Theo Kitco News, thị trường kim loại quý vừa chứng kiến một phiên giao dịch mang tính lịch sử khi hợp đồng tương lai vàng thiết lập kỷ lục mới trong bối cảnh giới đầu tư đặt cược mạnh mẽ vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sắp thay đổi chính sách tiền tệ.

Sự bứt phá ngoạn mục của vàng lên đỉnh cao nhất trong 14 năm, cho thấy tác động đan xen giữa kỳ vọng lãi suất, biến động tiền tệ và nhu cầu trú ẩn vào kim loại quý.

Mở cửa ở mức 3.680 USD/ounce, giá vàng duy trì đà tăng suốt phiên và chốt lại tại 3.719 USD/ounce, tăng 32,6 USD chỉ trong một ngày. Đây là mức cao kỷ lục cả về giá mở cửa lẫn giá đóng cửa, đồng thời khẳng định xu hướng tăng bền vững mà vàng đã duy trì trong nhiều tuần qua.

Động lực chính đến từ kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) diễn ra cuối tuần này. Đây được coi là lần giảm lãi suất đầu tiên sau 12 tháng, và kịch bản này đang tiếp thêm lực cầu mạnh mẽ cho vàng, tài sản không sinh lợi tức nhưng thường hưởng lợi khi chi phí cơ hội nắm giữ giảm.

Kỳ vọng nới lỏng chính sách cũng kéo đồng USD đi xuống. Chỉ số DXY giảm 0,3% trong phiên, đóng cửa ở mức 97,324, thấp nhất kể từ tháng 7. Tính từ đầu năm, chỉ số USD đã mất hơn 10,3%, trong khi vàng tăng tới 40,19%.

Hiện tại, thị trường kim loại quý đang hội tụ nhiều yếu tố hỗ trợ: kỳ vọng chính sách tiền tệ nới lỏng, biến động tiền tệ gia tăng và dòng vốn trú ẩn đổ vào mạnh mẽ. Giới phân tích nhận định phiên lập đỉnh hôm nay có thể chỉ là bước khởi đầu cho một giai đoạn biến động lớn hơn, khi thị trường dồn sự chú ý vào quyết định từ Fed trong những ngày tới.

Theo chuyên gia chiến lược Paul Wong (Sprott Asset Management), đà tăng mạnh của vàng năm 2025 mang tính chất phòng thủ trước rủi ro. Tính đến cuối tháng 8, giá vàng giao ngay tăng 31,38% từ đầu năm – mức tăng tốt nhất kể từ năm 1979. Ông nhận định, vàng đang trên đường trở thành một trong những tài sản có hiệu suất vượt trội nhất năm nay.

Một trong những động lực chính, theo Wong, đến từ sức ép chính trị của Nhà Trắng đối với Fed. Việc một thành viên Hội đồng Thống đốc từ chức, một người khác bị sa thải với cáo buộc gian lận đã làm xói mòn tính tự chủ của Fed, đồng thời đẩy rủi ro lạm phát đình trệ lên cao. Thuế nhập khẩu bị nâng lên mức chưa từng thấy trong hơn một thế kỷ, với mặt bằng tối thiểu 15% trở lên, khiến chi phí sản xuất và tiêu dùng đều bị đẩy lên. Trong khi đó, tăng trưởng kinh tế chậm lại, buộc Fed phải phát tín hiệu cắt giảm lãi suất ngay trong kỳ họp tháng 9 tới.

Diễn biến này nhanh chóng phản ánh lên thị trường: đồng USD suy yếu, đường cong lợi suất Kho bạc Mỹ dốc hơn, cho thấy tâm lý nhà đầu tư lo ngại rủi ro lạm phát do chính sách tài khóa – tiền tệ, thay vì nhu cầu tiêu dùng. Đây lại chính là môi trường thuận lợi cho vàng.

Ông cho rằng vàng sẽ tiếp tục hưởng lợi từ ba trụ cột chính. Thứ nhất là rủi ro lạm phát, khi thuế quan đẩy chi phí hàng hóa tăng cao trong khi lãi suất thực giảm, khiến nhu cầu trú ẩn vào vàng gia tăng. Thứ hai là bất ổn chính trị, với căng thẳng ngày càng leo thang giữa Nhà Trắng và Fed, đe dọa trực tiếp đến tính độc lập của thể chế tài chính quan trọng nhất nước Mỹ. Và cuối cùng, đường cong lợi suất tiếp tục dốc lên – một tín hiệu truyền thống báo hiệu vàng đang bước vào giai đoạn tăng giá mới.