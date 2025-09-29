Sáng 29/9: Giá vàng trong nước tiếp tục lập đỉnh mới

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, công ty SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 134,5 - 135,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua. Giá vàng nhẫn tại doanh nghiệp này không có sự điều chỉnh tiếp tục niêm yết ở mức 128,8 - 131,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng miếng một tuần qua tại Công ty SJC.

Tại TP.HCM, thương hiệu Mi Hồng sáng nay niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 130,2 - 131,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng thêm 200.000 đồng/lượng so với phiên cuối tuần trước. Giá vàng miếng tại đây hiện cũng niêm yết ở mức 134 - 135 triệu đồng/lượng, không có sự điều chỉnh.

Trong khi đó, tại các thương hiệu lớn khác, giá vàng vẫn bất động. Giá vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu, PNJ, hay DOJI hiện vẫn giữ quanh mốc 133 - 135 triệu đồng/lượng.

Với vàng nhẫn, mức giá bán ra cũng được duy trì ở ngưỡng cao. Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu niêm yết 129,1 – 132,1 triệu đồng/lượng; PNJ ở mức 128,8 – 131,8 triệu đồng/lượng; DOJI giữ giá vàng nhẫn ở mức 128,8 – 131,8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, tại thời điểm khảo sát, giá vàng giao ngay sáng nay đạt 3.778 USD/ounce, tăng 30 USD so với chốt phiên tuần trước. Các chuyên gia tài chính tiếp tục bày tỏ lạc quan rằng xu hướng tăng của kim loại quý nhiều khả năng sẽ được nối dài trong tuần này.

"Tôi cho rằng giá vàng còn có thể đi xa hơn nữa khi thế giới tìm kiếm một lựa chọn thay thế cho đồng USD,” ông Chris Mancini, đồng quản lý danh mục quỹ GOLDX tại Gabelli Funds nhận định.

Trong khi đó, ông Aaron Hill, chuyên gia phân tích trưởng tại FP Markets (Australia), cho rằng: "Vàng có đủ ‘hỏa lực’ để vượt qua mốc 3.800 USD nhờ hoạt động gom vàng của các ngân hàng trung ương (dự kiến hơn 900 tấn năm 2025) và dòng vốn vào quỹ ETF. UBS và ANZ đều dự báo giá vàng sẽ chạm mốc này cuối năm 2025 giữa bối cảnh bất ổn địa chính trị. Hãy kỳ vọng một cú bứt tốc nhanh thay vì giai đoạn tích lũy kéo dài,” ông nói.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện dự báo 87% khả năng Fed hạ lãi suất thêm vào tháng tới và 65% khả năng tiếp tục nới lỏng vào tháng 12.

Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích tại City Index và FOREX.com, viết trong báo cáo gửi Kitco News rằng sẽ cần một sự thay đổi lớn trong kỳ vọng lãi suất mới có thể ảnh hưởng đến đà tăng của vàng.

“Kim loại quý này vẫn được hỗ trợ bởi lực mua ổn định từ các ngân hàng trung ương, xuất phát từ lo ngại về nợ công Mỹ và tính dai dẳng của lạm phát. Những yếu tố đó cùng với lực mua đầu cơ có khả năng giữ giá vàng ở mức cao thêm một thời gian nữa,” ông nói.

“Nhưng nếu dữ liệu tuần tới khiến kỳ vọng về khả năng cắt giảm lãi suất tháng 12 suy giảm mạnh, đồng USD có thể tăng và kìm hãm đà tăng của vàng. Ngược lại, nếu kỳ vọng cắt giảm được củng cố, vàng sẽ càng được hỗ trợ. Nhìn chung, trừ khi có thay đổi căn bản, tôi tin rằng các yếu tố hiện tại sẽ sớm giúp vàng vượt mốc 3.800 USD.”

Mặc dù lịch công bố dữ liệu kinh tế tuần tới khá thưa, giới kinh tế nhận định vàng và USD sẽ nhạy cảm với số liệu việc làm then chốt. Bất kỳ dấu hiệu suy yếu nào nữa trên thị trường lao động Mỹ sẽ củng cố kỳ vọng hạ lãi suất, qua đó hỗ trợ giá vàng.

Bà Barbara Lambrecht, chuyên gia phân tích hàng hóa tại Commerzbank, cho biết bà vẫn lạc quan về vàng nhưng thị trường cần một cú hích mới để vượt ngưỡng 3.800 USD. Tuy nhiên, bà cảnh báo giới đầu tư có thể đang quá kỳ vọng trong ngắn hạn.

“Nếu báo cáo việc làm của Mỹ gây thất vọng lần thứ ba liên tiếp, cho thấy sự suy yếu rõ rệt, điều này có thể trở thành cú hích khi thị trường sẽ dự báo Fed cắt giảm lãi suất nhanh hơn. Tuy nhiên, các nhà kinh tế của chúng tôi lại kỳ vọng thị trường lao động Mỹ sẽ có cải thiện nhẹ,” bà viết.

Dù tâm lý lạc quan đang bao trùm, một số chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư nên thận trọng ở vùng giá hiện tại. Dù chưa ai dự báo một cú điều chỉnh lớn, một giai đoạn tích lũy hoặc điều chỉnh vừa phải có thể xảy ra.