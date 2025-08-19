Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sáng nay thi công dự án Ngã tư Đình, CSGT TP HCM đưa ra khuyến cáo quan trọng

19-08-2025 - 10:18 AM | Bất động sản

Theo đánh giá của CSGT TP HCM, khu vực thi công nút giao Ngã tư Đình có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông.

Sáng nay tại TP HCM, dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao Ngã tư Đình chính thức khởi công.

Sáng nay thi công dự án Ngã tư Đình, CSGT TP HCM đưa ra khuyến cáo quan trọng- Ảnh 1.

Khu vực thi công dự án Ngã tư Đình

Theo Phòng CSGT (PC08) Công an TP HCM, dự án trên được xây dựng tại khu vực giao lộ Đỗ Mười (Quốc lộ 1 cũ) - Nguyễn Văn Quá. Đây là khu vực có mật độ phương tiện giao thông cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông trong quá trình công trình xây dựng.

Do đó để giảm ùn tắc, tránh xảy ra tai nạn giao thông khi đi qua khu vực thi công, PC08 khuyến cáo người dân di chuyển chậm, chú ý quan sát hệ thống biển báo hiệu, đèn tín hiệu giao thông, hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, CSGT…

Đặc biệt không dừng, đỗ xe tại khu vực thi công gây cản trở giao thông. Bên cạnh đó người dân có thể chọn các lộ trình khác thay thế để di chuyển.

Trong thời gian thi công, PC08 sẽ yêu cầu Đội CSGT An Sương duy trì bố trí lực lượng để điều tiết, hướng dẫn người dân khi tham gia giao thông đảm bảo an toàn, thông suốt.

Khi xảy ra ùn tắc giao thông hoặc các sự cố trên đường, người dân có thể thông báo cho cơ quan chức năng thông qua trang Zalo "Phòng CSGT Công an TP HCM" hoặc đường dây nóng của PC08: 0326080808 để được tiếp nhận và xử lý theo quy định.

Siêu dự án hạ tầng hơn 16 tỷ USD lớn nhất VN: 900 nhân lực, 40 mũi thi công liên tục ngày đêm làm đường băng

Theo Anh Vũ

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngắm đường ven sông trị giá gần 2.000 tỷ sắp thông xe: Cách TP.HCM một cây cầu, đẩy giá đất lên đến 200 triệu đồng/m2

Ngắm đường ven sông trị giá gần 2.000 tỷ sắp thông xe: Cách TP.HCM một cây cầu, đẩy giá đất lên đến 200 triệu đồng/m2 Nổi bật

Sun Group khởi công siêu dự án 80.000 tỷ đồng tại Đà Nẵng, quyết xây tòa tháp cao thứ 2 Việt Nam

Sun Group khởi công siêu dự án 80.000 tỷ đồng tại Đà Nẵng, quyết xây tòa tháp cao thứ 2 Việt Nam Nổi bật

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai: Tháo gỡ bất cập hiện hành, đảm bảo không phát sinh vướng mắc mới

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai: Tháo gỡ bất cập hiện hành, đảm bảo không phát sinh vướng mắc mới

09:13 , 19/08/2025
Sáng nay 19-8: Đồng loạt khởi công, khánh thành 250 dự án trên cả nước

Sáng nay 19-8: Đồng loạt khởi công, khánh thành 250 dự án trên cả nước

09:00 , 19/08/2025
Sau Novaland, thêm một công ty thành viên bị xử phạt do ‘ém’ thông tin liên quan đến trái phiếu

Sau Novaland, thêm một công ty thành viên bị xử phạt do ‘ém’ thông tin liên quan đến trái phiếu

08:45 , 19/08/2025
Infinity Land gia hạn lô trái phiếu 450 tỷ đồng thêm 2 năm

Infinity Land gia hạn lô trái phiếu 450 tỷ đồng thêm 2 năm

08:40 , 19/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên