Sáng nay thi công dự án Ngã tư Đình, CSGT TP HCM đưa ra khuyến cáo quan trọng

Sáng nay tại TP HCM, dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao Ngã tư Đình chính thức khởi công.

Khu vực thi công dự án Ngã tư Đình

Theo Phòng CSGT (PC08) Công an TP HCM, dự án trên được xây dựng tại khu vực giao lộ Đỗ Mười (Quốc lộ 1 cũ) - Nguyễn Văn Quá. Đây là khu vực có mật độ phương tiện giao thông cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông trong quá trình công trình xây dựng.

Do đó để giảm ùn tắc, tránh xảy ra tai nạn giao thông khi đi qua khu vực thi công, PC08 khuyến cáo người dân di chuyển chậm, chú ý quan sát hệ thống biển báo hiệu, đèn tín hiệu giao thông, hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, CSGT…

Đặc biệt không dừng, đỗ xe tại khu vực thi công gây cản trở giao thông. Bên cạnh đó người dân có thể chọn các lộ trình khác thay thế để di chuyển.

Trong thời gian thi công, PC08 sẽ yêu cầu Đội CSGT An Sương duy trì bố trí lực lượng để điều tiết, hướng dẫn người dân khi tham gia giao thông đảm bảo an toàn, thông suốt.

Khi xảy ra ùn tắc giao thông hoặc các sự cố trên đường, người dân có thể thông báo cho cơ quan chức năng thông qua trang Zalo "Phòng CSGT Công an TP HCM" hoặc đường dây nóng của PC08: 0326080808 để được tiếp nhận và xử lý theo quy định.

