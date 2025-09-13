Sao nam từng huỷ hôn Ngọc Lan đã cầu hôn vợ bác sĩ kém 16 tuổi, hé lộ thời điểm tổ chức đám cưới

Mới đây, trên trang cá nhân mới đây, diễn viên Đoàn Minh Tài bất ngờ chia sẻ loạt ảnh cầu hôn bạn gái khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Khoảnh khắc lãng mạn được anh chuẩn bị kỹ lưỡng, giữ bí mật đến phút cuối cùng để "đánh úp" bạn gái. Nam diễn viên quỳ gối giữa không gian ngập hoa, trao nhẫn và gửi lời nhắn đầy xúc động. Đoàn Minh Tài chia sẻ: "Cảm ơn em đã yêu anh, không ngại anh già. Cho anh được nắm tay em thật chặt, cùng nhau đi qua hết thăng trầm cuộc đời này nha em. Yêu em".

Bạn gái của Đoàn Minh Tài là Sunny Đan Ngọc, cô sở hữu nhan sắc và vóc dáng không thua kém mỹ nhân Vbiz nào. Sunny Đan Ngọc nhỏ hơn Đoàn Minh Tài 16 tuổi, nam diễn viên từng tiết lộ có bạn gái từ năm 2019. Chuyện tình cảm lệch tuổi của Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc được gia đình 2 bên ủng hộ. Trong khoảnh khắc được cầu hôn, Sunny Đan Ngọc cũng rơi nước mắt vì quá xúc động. Đám cưới của Đoàn Minh Tài và bạn gái sẽ được tổ chức vào cuối tháng 12 tới.

Đoàn Minh Tài quỳ gối cầu hôn bạn gái giữa khung cảnh ngập tràn hoa

Cận chiếc nhẫn kim cương nam diễn viên "chốt đơn" vợ bác sĩ

Đoàn Minh Tài xúc động rơi nước mắt trong khoảnh khắc nói lời cầu hôn

Nhan sắc ấn tượng của vị hôn thê Đoàn Minh Tài

Cả hai trao nhau nụ hôn, "chốt đơn" trước sự chứng kiến của những người bạn bè thân thiết

Thông tin Đoàn Minh Tài cầu hôn bạn gái nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng, bởi trước đó anh từng có mối tình ồn ào với Ngọc Lan. Đoàn Minh Tài và diễn viên Ngọc Lan thậm chí còn từng thông báo về chuyện kết hôn nhưng sau đó tan vỡ. Có thời gian dài, cả hai "né" nhau toàn tập, mối quan hệ vô cùng căng thẳng. Đến năm 2016, Ngọc Lan kết hôn với Thanh Bình nhưng hiện tại cũng "toang". Năm 2018, Đoàn Minh Tài và Ngọc Lan từng hợp tác trong một dự án phim ảnh, cả hai rất hạn chế nhắc về nhau hoặc tương tác trên MXH. Sau biến cố, nam diễn viên chọn cách sống kín đáo, tập trung phát triển sự nghiệp phim ảnh và công việc kinh doanh.

Đoàn Minh Tài từng có chuyện tình ồn ào với Ngọc Lan

Cô dâu của Đoàn Minh Tài là Sunny Đan Ngọc, kém anh 16 tuổi. Cô có học vấn không phải dạng vừa, từng theo học ngành Bác sĩ Răng hàm mặt tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng và ngành Piano tại Nhạc viện TP.HCM. Sở hữu nhan sắc ngọt ngào, phong cách nữ tính và thần thái chững chạc, Đan Ngọc được nhận xét vừa dịu dàng vừa hiện đại. Dù chênh lệch tuổi tác khá lớn, khi sánh đôi cả hai vẫn được khen đẹp đôi và toát lên sự đồng điệu.

Nhan sắc đời thường ấn tượng của vợ kém 16 tuổi, học vấn khủng của Đoàn Minh Tài

Đoàn Minh Tài sinh năm 1984, tốt nghiệp Đại học ngân hàng, từng là nhân viên ngân hàng trước khi tham gia vào showbiz với vai trò người mẫu. Anh ghi dấu qua nhiều bộ phim truyền hình như Lạc mất linh hồn, Vết sẹo, Dốc sương mù... Song song với diễn xuất, nam diễn viên còn phát triển lĩnh vực kinh doanh nhà hàng. Đoàn Minh Tài từng tiết lộ về khối tài sản khủng: "Đến nay, tôi đã có cho mình 2 căn biệt thự ở Sài Gòn, 1 căn tặng bố mẹ ở quê, vài miếng đất vàng và 3 nhà hàng kinh doanh ẩm thực Hàn Quốc, hoạt động rất hiệu quả".