Sắp kết thúc điều tra vụ Shark Thuỷ, Bộ Công an khẩn tìm bị hại

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (Cục Cảnh sát kinh tế) đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup (Tập đoàn Egroup), Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame), Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị liên quan.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2015 đến năm 2023, Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup, Công ty Egame; thường gọi là Shark Thuỷ) và các đối tượng liên quan có hành vi bán cổ phần khống Tập đoàn Egroup để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định các nhà đầu tư sở hữu cổ phần Tập đoàn Egroup tại thời điểm khởi tố vụ án là bị hại. Những người này đã ủy thác cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an các địa phương - theo địa chỉ ghi trên hợp đồng mua bán, chuyển nhượng cổ phần - tiếp nhận thông tin, lấy lời khai để xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thuỷ).

Ngày 23/8/2024, Cục Cảnh sát kinh tế có công văn về việc thông báo tìm bị hại trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng đến nay còn nhiều bị hại chưa làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.

Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án và đảm bảo quyền lợi của các bị hại, Cục Cảnh sát kinh tế đề nghị các cơ quan phối hợp thông báo qua các phương tiện thông tin đại chúng đến nhà đầu tư nêu trên như sau:

Đối với bị hại đầu tư mua cổ phần Tập đoàn Egroup còn dư nợ đang cư trú trên địa bàn Hà Nội: Đề nghị khẩn trương đến Công an thành phố Hà Nội (số 382 phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa); công an xã, phường nơi cư trú phối hợp làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan việc mua bán cổ phần.

Đối với bị hại đầu tư mua cổ phần Tập đoàn Egroup còn dư nợ đang cư trú trên địa bàn Hà Nội nhưng không sắp xếp được lịch làm việc hoặc cư trú tại các tỉnh, thành phố khác: Đề nghị truy cập Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, website: https://bocongan.gov.vn để tải file mẫu Bản tường trình do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành, điền đầy đủ thông tin, ký xác nhận và gửi trực tiếp qua đường bưu điện về địa chỉ Phòng 6/C03, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội (liên hệ Điều tra viên Tạ Quang Huy, số điện thoại 0967844475) để được xem xét giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.

Nếu bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án (ngày 1/7/2025), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an không có căn cứ xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án.