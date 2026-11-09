Sập khán đài giữa trận bóng đá ở Na Uy, CĐV nhập viện

Ngày 8/11, sự cố nghiêm trọng xảy ra trong trận đấu giữa Tromso và Bodo/Glimt thuộc giải vô địch quốc gia Na Uy (Eliteserien). Một phần khán đài sân Alfheim bất ngờ đổ sập, khiến 5 cổ động viên gặp nạn, trong đó một người phải nhập viện.

Theo tờ The Sun, vụ việc xảy ra vào lúc 15h12 (giờ địa phương), khi trận derby miền Bắc Na Uy diễn ra ở phút 41 với tỷ số hòa 0-0. Khu vực gặp sự cố nằm phía sau một khung thành, nơi có khoảng 600 cổ động viên đội khách Bodo/Glimt theo dõi trận đấu.

Trong lúc các cổ động viên đang cổ vũ, một phần sàn khán đài bất ngờ bị sập, khiến 5 người rơi xuống phía dưới. Trọng tài lập tức cho dừng trận đấu để nhân viên y tế và lực lượng cứu hộ vào sân.

Nhân viên y tế và lực lượng cứu hộ được triệu tập vào sân. (Ảnh: The Sun)

Các cầu thủ của hai đội được yêu cầu trở lại phòng thay đồ, trong khi lực lượng an ninh nhanh chóng sơ tán khán giả khỏi khu vực xảy ra sự cố. Nhiều cổ động viên tập trung bên dưới khán đài để theo dõi công tác cứu hộ.

Ông Simen Pedersen, người phát ngôn của Bodo/Glimt, xác nhận với tờ VG rằng một trong số các cổ động viên rơi xuống được đưa đến bệnh viện. Theo ông Pedersen, cổ động viên này vẫn tỉnh táo khi được chuyển đi cấp cứu.

Cảnh sát Na Uy có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Hiện chưa có thông tin cụ thể về tình trạng của 4 cổ động viên còn lại cũng như mức độ hư hại của khán đài.

Cảnh sát sơ tán cổ động viên khỏi khán đài. (Ảnh: The Sun)

Trận đấu bị gián đoạn gần một giờ trước khi được tiếp tục vào lúc 16h (giờ địa phương). Ngay sau khi bóng lăn trở lại, Ola Brynhildsen ghi bàn ở phút 43, giúp Bodo/Glimt vươn lên dẫn trước 1-0.

Bodo/Glimt hiện là một trong những đội bóng hàng đầu Na Uy. Đội bóng của HLV Kjetil Knutsen đang dẫn đầu bảng xếp hạng Eliteserien và góp mặt tại Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải 2026-2027. Trong khi đó, Tromso đứng thứ sáu tại giải quốc nội.

Kể từ khi thăng hạng vào năm 2017, đội bóng này đã giành được 4 chức vô địch Na Uy, đều dưới sự dẫn dắt của HLV Knutsen.