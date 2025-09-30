Sắp khởi động dự án 'chung cư 5 tầng nuôi heo' 12.000 tỷ: có AI 'nghe' tiếng ho chẩn bệnh, robot đi tuần 24/7

BAF Việt Nam chính thức ký kết hợp tác liên doanh với Tập đoàn thực phẩm Muyuan để xây dựng, vận hành dự án chăn nuôi công nghệ cao nhà cao tầng tại tỉnh Tây Ninh.

Theo các nội dung công bố, liên doanh sẽ xây dựng một tổ hợp trang trại chăn nuôi cao tầng tích hợp nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi. Quy mô dự án được thiết kế cho 64.000 con heo nái, cung cấp ra thị trường sản lượng 1,6 triệu con heo thịt mỗi năm.

Nhà máy thức ăn chăn nuôi đi kèm có công suất 600.000 tấn/năm. Phía liên doanh đặt kỳ vọng doanh thu khoảng 10.000 tỷ đồng mỗi năm khi dự án đi vào vận hành toàn bộ. Về mặt pháp lý, dự án đã nhận được chấp thuận chủ trương đầu tư từ UBND tỉnh Tây Ninh vào tháng 6/2025 và được Chính phủ cho phép triển khai từ tháng 8/2025.

Điểm cốt lõi của dự án nằm ở việc áp dụng toàn bộ giải pháp công nghệ thế hệ thứ 5 mới nhất từ Muyuan, tập đoàn chăn nuôi hàng đầu Trung Quốc. Công trình được thiết kế như một "đảo an toàn sinh học" độc lập gồm 5 tầng, trong đó mỗi tầng có thể hoạt động riêng rẽ để ngăn chặn tuyệt đối nguy cơ lây nhiễm chéo. Hệ thống lọc không khí 4 lớp được trang bị có khả năng khử trùng đạt tỷ lệ 99,9%, được cho là có thể ngăn chặn hiệu quả các loại virus nguy hiểm, bao gồm cả virus Dịch tả lợn châu Phi (ASF).

Bên trong cơ sở này, quá trình vận hành gần như được tự động hóa hoàn toàn. Đáng chú ý nhất là hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng thực hiện "chẩn đoán bệnh bằng âm thanh" . Hệ thống này sẽ liên tục phân tích các âm thanh trong trang trại, chẳng hạn như tiếng ho của heo, để đưa ra cảnh báo sớm về các tình trạng bất thường. Song song đó, các robot kiểm tra thông minh sẽ hoạt động 24/7 để thu thập và phân tích 17 chỉ số sức khỏe của đàn heo.

Bên trong 1 chung cư nuôi heo tại Trung Quốc.

Hệ thống cho ăn cũng được kiểm soát bằng công nghệ thông minh, có khả năng chuẩn bị khẩu phần ăn cân bằng dinh dưỡng dựa trên độ tuổi và cân nặng của từng con heo theo công thức riêng mỗi ngày. Việc tích hợp trang trại với nhà máy sản xuất thức ăn tại chỗ cũng giúp giảm chi phí logistics và hao hụt trong quá trình vận chuyển.

Thang máy vận chuyển heo lên xuống trong tòa nhà nuôi heo tại Trung Quốc

Mô hình này được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán về hiệu quả sử dụng đất và nhân công. Theo tính toán, "chung cư nuôi heo" có thể tối ưu hóa diện tích đất từ 5 đến 8 lần và giảm 20-30% nhu cầu nhân công lao động so với chăn nuôi truyền thống. Một ví dụ cụ thể được đưa ra cho thấy để sản xuất 100.000 con heo mỗi năm, mô hình chỉ cần 6,7 hecta đất và 95 nhân công.

Bà Bùi Hương Giang, Tổng giám đốc BAF Việt Nam, cho biết dự án sẽ góp phần chuyển đổi nền chăn nuôi sang hướng hiện đại, bền vững và ổn định nguồn cung. Về phía đối tác, ông Gao Tong, Giám đốc Tài chính Tập đoàn Muyuan, khẳng định dự án sẽ cung cấp cho thị trường các sản phẩm thịt sạch hơn, an toàn hơn, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi Việt Nam.

Theo kế hoạch, lứa heo thương phẩm đầu tiên từ dự án dự kiến sẽ được xuất bán vào cuối năm 2027. Sự kiện này không chỉ đánh dấu một bước tiến công nghệ cho BAF mà còn có thể mở ra một xu hướng đầu tư mới cho toàn ngành.

Động thái của BAF và Muyuan diễn ra trong bối cảnh ngành chăn nuôi heo Việt Nam, vốn là ngành chủ lực, vẫn còn tồn tại nhiều thách thức cố hữu. Tỷ trọng chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ vẫn chiếm phần lớn, dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát an toàn sinh học và phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là trước sự hoành hành của Dịch tả lợn châu Phi (ASF) trong nhiều năm qua. Sự biến động về nguồn cung do dịch bệnh thường xuyên đẩy giá thịt heo vào các chu kỳ tăng giảm khó lường.

Do đó, dự án tiên phong của BAF được xem là một phép thử quan trọng, có thể định hình lại cuộc chơi. Theo đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mô hình này đã thu hút sự quan tâm của nhiều "ông lớn" khác trong ngành.

Các doanh nghiệp có tiềm lực lớn như Tập đoàn Xuân Thiện, Dabaco Việt Nam hay GreenFeed đều đang theo dõi sát sao. Nếu liên doanh tại Tây Ninh chứng minh được hiệu quả về cả kinh tế và phòng chống dịch bệnh, một làn sóng đầu tư vào các 'chung cư nuôi heo' trên cả nước là điều có thể dự báo trước, mở ra một cuộc đua mới về công nghệ và quy mô trong ngành chăn nuôi.