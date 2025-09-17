Sắp tổng điều tra kinh tế toàn quốc

Tổng điều tra kinh tế thường được thực hiện 5 năm 1 lần. Theo quyết định được Bộ trưởng Tài chính ban hành, đối tượng điều tra bao gồm tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân; đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; hội, hiệp hội; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp, thủy sản; tổ hợp tác; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; cùng các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Cuộc tổng điều tra tập trung thu thập 5 nhóm thông tin chính: Thông tin nhận dạng và phân loại đơn vị; điều kiện sản xuất kinh doanh như lao động, tài sản và nguồn vốn; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh gồm sản phẩm, doanh thu và chi phí; mức độ ứng dụng khoa học công nghệ, kinh tế số, thương mại điện tử; và các thông tin chuyên đề chuyên sâu phục vụ quản lý, phân tích.

Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên phạm vi toàn quốc sẽ bắt đầu từ ngày 5/1/2026.

Điểm mới quan trọng trong cuộc tổng điều tra năm 2026 là việc tận dụng tối đa các nguồn dữ liệu hành chính hiện có, kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ quy trình thu thập, xử lý và tổng hợp dữ liệu, giúp giảm chi phí, tăng hiệu quả và bảo đảm tính chính xác, minh bạch của kết quả.

Thời gian thu thập thông tin được chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn 1, từ 5/1 - 31/3/2026, tập trung vào các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp, thủy sản, tổ hợp tác, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Giai đoạn 2, từ 1/4 - 31/8/2026, dành cho doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, hội, hiệp hội, cơ sở sản xuất kinh doanh trực thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Thủ tướng sẽ thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 ở cấp trung ương để chỉ đạo thống nhất thực hiện trên phạm vi toàn quốc, với sự phối hợp của Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Công an, Nội vụ và các địa phương thông qua các Ban chỉ đạo ở cấp tỉnh, xã.

Kết quả sơ bộ dự kiến được công bố vào tháng 1/2027, kết quả chính thức sẽ được công bố vào quý III/2027, phục vụ công tác đánh giá, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với thực tiễn của đất nước trong giai đoạn mới.