Sát Tết Trung Thu, quầy bánh treo biển đại hạ giá 100.000 đồng/3 chiếc

03-10-2025 - 07:01 AM | Thị trường

Tết Trung Thu đã cận kề nhưng nhiều quầy bánh ở Hà Nội vẫn khá vắng vẻ, có nơi phải tung khuyến mại, giảm giá để kích cầu.


Sát Tết Trung Thu, quầy bánh treo biển đại hạ giá 100.000 đồng-3 chiếc

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, dù chỉ còn vài ngày nữa là đến Rằm tháng 8 nhưng thị trường bánh trung thu tại Hà Nội lại đang khá vắng vẻ, các quầy bánh thưa bóng khách mua. Nguyên nhân được cho là do người dân có tâm lý thắt chặt chi tiêu và đặc biệt Hà Nội vừa hứng chịu ảnh hưởng ngập lụt sau bão Bualoi càng khiến không khí thêm ảm đạm.

Sát Tết Trung Thu, quầy bánh treo biển đại hạ giá 100.000 đồng/3 chiếc- Ảnh 1.

Tết Trung thu đã cận kề nhưng nhiều quầy bánh vẫn vắng vẻ.

Sát Tết Trung Thu, quầy bánh treo biển đại hạ giá 100.000 đồng/3 chiếc- Ảnh 2.

Năm nay, khách hàng vẫn chuộng các loại bánh giá rẻ, còn các loại bánh đắt tiền, cao cấp chỉ phục vụ cho khách nhà giàu.

Năm nay, mức giá bán lẻ bánh trung thu của các thương hiệu dao động từ khoảng 60.000 đồng - 100.000 đồng/chiếc loại 150gr. Với các dòng sản phẩm cao cấp thường dùng để biếu tặng, mức giá niêm yết từ 2 triệu đồng tới 5,8 triệu đồng. Các sản phẩm này sẽ được đóng gói trong hộp có thiết kế riêng, kèm thêm rượu hoặc trà tùy theo.

Tuy nhiên, hiện nhiều quầy đã treo biển giảm giá bánh trung thu với nhiều mức giảm khác nhau, thậm chí có nơi còn mạnh tay đại hạ giá xuống mức 100.000 đồng/3 chiếc. Người bán hàng khẳng định đây là "chính sách của công ty" và các loại bánh bán hạ giá đều có hạn sử dụng đến tháng 11/2025 và đảm bảo "không hỏng, mốc, date cao".

Sát Tết Trung Thu, quầy bánh treo biển đại hạ giá 100.000 đồng/3 chiếc- Ảnh 3.

Quầy bánh treo biển đại hạ giá 100.000 đồng/3 chiếc ngay sát Tết Trung thu.

Không chỉ quầy bánh ven đường mà tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi như Winmart, MM Mega Market...cũng đang tràn ngập các chương trình khuyến mại, giảm giá bánh trung thu.

Cụ thể, từ 1/10 đến 6/10, chuỗi Winmart giảm giá 50% cho nhiều loại bánh trung thu. Theo đó, bánh loại 100g giảm giá từ 55.000 đồng xuống 27.500 đồng/chiếc, hộp 4 bánh giảm từ 220.000 đồng xuống còn 110.000 đồng/hộp. Tương tự, bánh trung thu loại 150g giảm giá từ 75.000 đồng 37.500 đồng/chiếc, hộp 4 bánh chỉ còn 150.000 đồng so với mức giá gốc là 300.000 đồng.

Sát Tết Trung Thu, quầy bánh treo biển đại hạ giá 100.000 đồng/3 chiếc- Ảnh 4.

Bánh trung thu được giảm giá 50% tại chuỗi siêu thị Winmart.

Tại siêu thị MM Mega Market, các loại bánh trung thu nhiều mẫu mã cũng được khuyến mại, giảm giá khoảng 10 - 15%.

Sát Tết Trung Thu, quầy bánh treo biển đại hạ giá 100.000 đồng/3 chiếc- Ảnh 5.

Siêu thị MM Mega Market cũng tung ra nhiều khuyến mại, giảm giá bánh trung thu ngay trước Rằm Tháng 8.

Theo tiết lộ của nhiều nhân viên bán hàng, năm nay sức tiêu thụ bánh trung thu nhìn chung là rất chậm. So với năm trước, ước tính giảm khoảng 30 - 35%.

" Hầu hết chỉ bán được trong những ngày gần đây, còn trước đó từ đầu tháng 9 là không bán được nhiều, mỗi ngày doanh thu chỉ vài triệu. Chủ yếu khách hàng mua loại phổ biến, ít hỏi các loại bánh cao cấp ", một nam nhân viên bán hàng trên đường Lạc Trung cho biết.

Lý giải về tình trạng này, một nhân viên quản lý quầy hàng cho biết do hiện tại các quầy bánh trung thu mở quá gần nhau, trên một dãy phố có đến 5 - 6 quầy dẫn đến sức mua bị phân tán, bão hòa, việc bán hàng càng khó khăn hơn. Ngoài ra, người tiêu dùng đã có tâm lý thắt chặt chi tiêu, hạn chế những khoản chi không cơ bản.

" Có những quầy hàng chưa đến trung thu nhưng đã phải bán giá rẻ để mong tiêu thụ cho hết. Chúng tôi đã phải trả rất nhiều bánh cận date về nhà cung cấp ", người này nói

Sát Tết Trung Thu, quầy bánh treo biển đại hạ giá 100.000 đồng/3 chiếc- Ảnh 6.

Một quầy bánh trung thu treo biển "đại hạ giá".

Sát Tết Trung Thu, quầy bánh treo biển đại hạ giá 100.000 đồng/3 chiếc- Ảnh 7.

Loại bánh trung thu giảm giá còn 100.000 đồng/3 chiếc.

Xem qua các mẫu bánh trung thu được bày bán dọc đường Nguyễn Trãi, chị Nguyễn Minh Phương (phường Thanh Xuân) cho biết năm nay các sản phẩm không quá đa dạng, chủ yếu vẫn như mọi năm.

" Tôi muốn mua bánh trung thu để biếu tặng nhưng các sản phẩm muốn chọn thì lại có giá khá cao, vượt quá tầm tiền. Các sản phẩm giá rẻ hơn có mẫu mã chưa bắt mắt nên tôi sẽ tiếp tục khảo sát thêm ", chị Phương nói.

Theo Hiếu Nguyễn

VTC News

