Sau 55 tuổi, đừng "lao lực" với 3 kiểu du lịch này: Tôi nghỉ hưu 6 năm, rong ruổi 5 năm và rút ra bài học xương máu

Ai cũng mơ đến khi nghỉ hưu sẽ có thời gian rảnh rỗi để vi vu khắp nơi, tận hưởng những tháng ngày an nhàn. Thế nhưng, đi thế nào cho đáng, cho khỏe mới là điều quan trọng. Tôi đã nghỉ hưu 6 năm, có đến 5 năm dành cho những chuyến đi, và phải thú thật rằng: Không phải kiểu du lịch nào cũng hợp với người lớn tuổi. Thậm chí, có 3 kiểu đi chơi tưởng hay mà lại "hành xác" hơn cả đi làm.

1. Du lịch "chạy sô" quá sức

Người trẻ thường thích đi theo kiểu "một ngày check-in chục điểm", tranh thủ chụp hình, quay clip cho thật nhiều. Nhưng với người ngoài 55, sức khỏe mới là vốn quý. Cứ chạy theo lịch trình dày đặc chẳng khác nào tự "vắt kiệt" mình.

Ví dụ như đến Đà Lạt ngắm vườn cổ, thay vì vội vã chạy qua hết các điểm, hãy chọn một nơi bạn thích, thong thả ngồi ngắm hồ, nghe gió lùa qua rặng trúc, hít hà mùi hương hoa. Du lịch chậm mới là cách để thấy được cái hồn của cảnh vật.

2. Tour giá rẻ phiền phức

Ai mà chẳng thích tiết kiệm, nhưng với du lịch thì "rẻ" thường đi kèm với "khổ". Tôi từng ham rẻ mà đăng ký tour giá thấp, kết quả: Lịch trình toàn điểm mua sắm, hướng dẫn viên thúc ép mua hàng liên tục, còn ăn uống, chỗ ở thì tạm bợ, chen chúc ồn ào.

Sau vài chuyến như thế, tôi nghiệm ra: Đi một hành trình mà về còn mệt hơn đi làm thì còn gì là nghỉ dưỡng. Từ đó, tôi sẵn sàng chi thêm một chút để chọn tour chất lượng, hoặc tự lên kế hoạch đi tự túc. Đi chậm hơn, ít điểm hơn, nhưng tâm trí thì thảnh thơi gấp bội.

3. Du lịch mạo hiểm nguy hiểm

Một số bác thích thử thách bản thân: Leo núi tuyết, chèo thuyền vượt thác... nhưng hãy nhớ, những trò này cần sức khỏe dẻo dai, phản xạ nhanh nhạy. Người có tuổi chẳng may trượt ngã hay gặp sự cố, hậu quả khó lường.

Tuổi xế chiều, điều quan trọng nhất là an toàn . Không nhất thiết phải "đua" với giới trẻ, thay vào đó có thể chọn những hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ ngắm cảnh, câu cá, tập dưỡng sinh, đánh cờ... vừa tốt cho sức khỏe, vừa có niềm vui bền lâu.

Sau 5 năm rong ruổi, tôi nhận ra: Đi du lịch quan trọng nhất không phải là đi được nhiều nơi, mà là đi theo cách khiến mình vui và khỏe. Đừng cố "ôm đồm" tất cả, hãy để dành một chút luyến tiếc cho lần sau.

Chỉ khi còn giữ được cơ thể khỏe mạnh, ta mới có thể tận hưởng trọn vẹn niềm vui trên những hành trình sau tuổi 55.