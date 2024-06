Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra di truyền chỉ quyết định 25% tuổi thọ, 75% còn lại phụ thuộc vào môi trường và thói quen ăn uống. Từ 60 tuổi trở đi, hệ thống miễn dịch của cơ thể dần suy giảm, từ đó làm phát triển một số bệnh lý nhất định. Đây cũng là thời điểm quá trình lão hóa diễn ra nhanh chóng.



Để đẩy lùi những căn bệnh phổ biến của tuổi già, nhiều chuyên gia dinh dưỡng đã chỉ ra 3 loại thực phẩm nam giới sau 60 tuổi cần bổ sung mỗi ngày để đảm bảo thực đơn cân bằng các nhóm chất dinh dưỡng, mang lại lợi ích cho sức khỏe thể chất từ đó kéo dài tuổi thọ.

Quả mọng

Bill Bradley, RD, một chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng và là Giám đốc điều hành của Tổ chức Lối sống Địa Trung Hải cho biết, quả mọng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tuổi tác. Điều này thực sự hữu ích đối với những người trên 60 tuổi.

Quả mọng là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa loại bỏ gốc tự do như anthocyanins, resveratrol và axit ellagic có liên quan đến việc làm chậm sự tiến triển của các bệnh liên quan đến tự miễn dịch và tuổi tác.

Không chỉ giàu anthocyanin, các loại quả mọng còn phong phú hàm lượng vitamin C (cũng là một chất chống oxy hóa). Ngoài ra, nhiều loại quả mọng còn chứa một loạt các khoáng chất quan trọng có liên quan đến việc cải thiện sức khỏe miễn dịch, chức năng não và giảm nguy cơ ung thư.

Một trong những đặc điểm nổi bật của các loại quả mọng là có thể giúp ngăn ngừa các bệnh về tim mạch nhờ chứa ít chất béo bão hòa. Nhiều bằng chứng cho thấy anthocyanins tác động có lợi trên các mạch máu, giúp bảo vệ các mạch máu khỏi những căng thẳng do viêm, từ đó góp phần cải thiện sự lưu thông máu và làm giảm khả năng mắc bệnh tim, đột quỵ, cao huyết áp.

Nỗi ám ảnh của đàn ông sau 60 tuổi đó là Alzheimer và Parkinson. Việc sử dụng các loại quả mọng sẽ giúp bạn hạn chế được tình trạng này. Polyphenolic được tìm thấy trong nhiều loại quả mọng có tác dụng giúp loại bỏ các độc tố tích tụ trong não - một trong những nguyên nhân gây ra bệnh Alzheimer. Những quả mọng như dây tây hay nho cũng từng được chứng minh giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Parkinson.

Các bệnh liên quan đến suy giảm trí nhớ thường liên quan đến tuổi tác, nhưng may mắn là bệnh có thể được ngăn ngừa bằng cách tiêu thụ các loại trái cây đặc biệt là các loại quả mọng.

Cụ thể, quả việt quất có chất dinh dưỡng giúp phát triển các tế bào não mới để ngăn chặn suy giảm trí nhớ.

Trứng

Theo chuyên gia tư vấn y tế của Anh, bác sĩ Sarah Brewer và chuyên gia dinh dưỡng Juliette Kellow, trứng chứa đầy các chất dinh dưỡng và có khả năng ngăn ngừa nhiều bệnh do tuổi già.

Trứng gà, trứng cút và trứng vịt đều tốt cho cơ thể. Nhưng để đạt được hiệu quả cao nhất, bạn chỉ nên sử dụng 6 quả/tuần.

Trứng chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất bao gồm vitamin A, vitamin E và selen, tất cả đều hoạt động như chất chống oxy hóa quan trọng trong việc hỗ trợ sức khỏe của mắt, chức năng võng mạc và giúp chống lại sự thoái hóa thị lực khi bạn già đi.

Trứng rất giàu chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin, cả hai đều đóng vai trò bảo vệ trong việc giảm nguy cơ mắc một số bệnh về mắt, bao gồm đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Các nghiên cứu cho thấy rằng những chất chống oxy hóa này cũng được cơ thể hấp thụ từ trứng tốt hơn từ các nguồn thực vật thay thế.

Nếu ở tuổi 60 và muốn làm chậm quá trình lão hoá, bạn nên ăn trứng. Điều này được thể hiện rõ qua nghiên cứu do các nhà khoa học Hà Lan thực hiện đối với những người ăn trứng thường xuyên. 87% số phụ nữ tham gia nghiên cứu từ 35 đến 40 tuổi, các đốm đồi mồi đã biến mất và làn da đẹp lên. Ở nam giới, các nếp nhăn quanh mắt được làm mịn đáng kể.

Nhiều nghiên cứu khoa học cũng đã phát hiện ra rằng ăn trứng vào bữa sáng có tác dụng hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu của bệnh nhân đái tháo đường trong suốt cả ngày. Nghiên cứu cũng cho thấy những người ăn trứng và ít carbohydrate có chỉ số đường huyết ổn định trong 24 giờ và giảm lượng đường trong máu.

Dễ chế biến, trứng là một thực phẩm đơn giản để tăng lượng chất dinh dưỡng cho người lớn tuổi, do đó giúp giảm nguy cơ mắc một loạt các bệnh và tình trạng thiếu hụt.

Chúng cũng chứa một lượng đáng kể leucine, một axit amin quan trọng để hỗ trợ cơ bắp liên tục, cũng như các chất dinh dưỡng quan trọng khác bao gồm vitamin D và axit béo Omega-3, cộng với một chất dinh dưỡng ít được biết đến, choline, rất quan trọng đối với chức năng não.

Chuối

Đối với nam giới sau 60 tuổi, chuối có thể giúp cải thiện mọi mặt của sức khoẻ. Loại quả này sẽ giúp bạn phòng ngừa bệnh loãng xương, đau nhức xương khớp. Thường xuyên ăn chuối sẽ bổ sung lượng lớn canxi và các dưỡng chất thiết yếu giúp xương khỏe mạnh. Bên cạnh đó, chuối còn chứa hàm lượng tryptophan, serotonin và kali cao, có khả năng ngăn ngừa sự thất thoát canxi trong cơ thể.

Nhiều nghiên cứu nói rằng bệnh tim mạch vành phổ biến ở nam giới so với nữ giới, có thể là do các yếu tố như hút thuốc, cách ly xã hội và nghiện rượu. Kali, có một lượng lớn trong chuối, là một chất dinh dưỡng tốt cho tim có thể giúp duy trì chức năng tim ổn định, lưu lượng máu, sức mạnh cơ tim và các chức năng thần kinh, do đó, có thể giúp ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tim.

Là một nguồn cung cấp vitamin B-6, chuối cũng có thể hỗ trợ hệ thống miễn dịch của bạn, giúp hình thành các tế bào hồng cầu, đảm bảo hệ thống thần kinh hoạt động tốt và hỗ trợ chuyển hóa protein. Một quả chuối lớn có 0,5mg vitamin B-6, một loại vitamin cung cấp một số lợi ích cho nam giới. Nam giới cần 1,3 đến 1,7mg vitamin này mỗi ngày, tùy thuộc vào độ tuổi.

Ăn chuối cũng rất tốt cho hệ tiêu hóa của "cánh mày râu". Một quả chuối lớn có 3,5g chất xơ, có thể điều chỉnh chức năng ruột, ngăn ngừa cả táo bón và tiêu chảy. Nam giới dưới 60 tuổi cần 38g chất xơ mỗi ngày, trong khi nam giới trên 60 tuổi nên tiêu thụ 30g mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu bạn dễ bị táo bón, bạn nên tránh ăn chuối chưa chín vì chúng có thể ngăn chặn một loại enzyme góp phần vào quá trình chuyển hóa một số carbohydrate.