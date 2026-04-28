Sau hơn 10 năm vàng son của CEO Tim Cook, Apple đối mặt cú thử lửa lớn nhất lịch sử

Hãng tin CNBC cho hay Apple bước vào thời kỳ hậu Tim Cook với nhiều kỳ vọng lẫn áp lực khi John Ternus tiếp quản quyền lực. Tân CEO phải đối mặt với bài toán giữ vững đế chế và tái định nghĩa tương lai công nghệ bằng AI.

Tim Cook sẽ từ chức trong năm nay và Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng John Ternus sẽ tiếp quản vị trí CEO vào tháng 9. Thông tin này lập tức gây chấn động giới công nghệ toàn cầu, bởi Cook là người đã dẫn dắt Apple trong hơn một thập kỷ đầy tăng trưởng.

Kể từ khi tiếp quản vị trí từ cố CEO Steve Jobs vào năm 2011, Cook đã đưa giá trị vốn hóa thị trường của Apple tăng hơn 20 lần. Từ một công ty vốn đã lớn mạnh, Apple dưới thời Cook trở thành doanh nghiệp có sức ảnh hưởng hàng đầu thế giới, liên tục vượt mốc nghìn tỷ USD vốn hóa.

Nhưng sau giai đoạn tăng trưởng đó, Apple cũng đối mặt hàng loạt thách thức mới. Thị trường smartphone bão hòa, cạnh tranh AI gay gắt, áp lực địa chính trị và nhu cầu tìm ra “sản phẩm bom tấn” tiếp theo sau iPhone.

John Ternus lên nắm quyền: Apple sẽ đổi hướng hay tiếp tục ổn định?

Theo giới quan sát, việc Apple lựa chọn John Ternus cho thấy công ty ưu tiên sự kế thừa thay vì tạo ra cú sốc quản trị. Ternus là gương mặt nội bộ lâu năm, phụ trách kỹ thuật phần cứng và tham gia phát triển nhiều dòng sản phẩm chủ lực như iPhone, iPad, Mac.

Điều này cho thấy Apple muốn duy trì văn hóa vận hành vốn giúp hãng thành công suốt nhiều năm. Thông cáo báo chí của Apple cho biết Tim Cook sẽ đảm nhận vai trò mới với nhiệm vụ “tham gia đối thoại với các nhà hoạch định chính sách trên toàn thế giới”.

Chi tiết này được đánh giá rất đáng chú ý. Trong nhiều năm qua, Cook không chỉ là CEO mà còn là nhà ngoại giao doanh nghiệp hàng đầu của Apple. Ông xử lý quan hệ với Mỹ, Trung Quốc, châu Âu và nhiều thị trường quan trọng khác trong bối cảnh căng thẳng thương mại ngày càng lớn.

Việc Cook tiếp tục hiện diện ở vai trò cấp cao có thể giúp Apple giữ ổn định quan hệ chính phủ, chuỗi cung ứng và các hồ sơ pháp lý toàn cầu. Trong khi Ternus tập trung vào sản phẩm và đổi mới.

Về chiến lược quốc tế, giới phân tích cho rằng Ternus khó thay đổi mạnh trong ngắn hạn. Chuỗi cung ứng Apple là cỗ máy vận hành cực kỳ phức tạp, liên quan tới hàng trăm nhà cung ứng và hàng triệu lao động.

Liệu Jonh Ternus có tạo ra lịch sử mới tại Apple?

Để dịch chuyển chuỗi cung ứng cần nhiều năm đàm phán với chính phủ, xây dựng nhà máy mới, đào tạo nhân công và tái cấu trúc logistics. Vì vậy, bất kỳ thay đổi nào cũng là quyết định chiến lược dài hạn, không thể diễn ra chỉ sau một lần đổi CEO.

Dù vậy, Apple vẫn có thể tăng tốc đa dạng hóa sản xuất sang Ấn Độ, Việt Nam và các quốc gia khác để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Đây được xem là xu hướng khó đảo ngược trong giai đoạn mới.

Apple dưới thời CEO mới sẽ làm gì với AI và phần cứng?

Một trong những câu hỏi lớn nhất là Apple sẽ tăng tốc AI ra sao dưới thời John Ternus.

Việc bổ nhiệm một lãnh đạo nội bộ cho thấy Apple chưa coi AI là cuộc khủng hoảng buộc phải thay máu từ bên ngoài như cách nhiều tập đoàn từng làm.

Dù Apple bị đánh giá chậm chân hơn Microsoft, Google hay OpenAI trong cuộc đua AI tạo sinh. Hãng vẫn giữ niềm tin vào mô hình phát triển riêng: tích hợp AI sâu vào thiết bị, đề cao quyền riêng tư và tối ưu trải nghiệm người dùng.

Công ty từng gây chú ý khi công bố Apple Intelligence cùng loạt tính năng mới cho Siri, nhưng một số tính năng vẫn chưa thể triển khai ngay. Điều đó cho thấy Apple đang thận trọng hơn là chạy đua ra mắt bằng mọi giá.

John Ternus, với nền tảng phần cứng mạnh, có thể thúc đẩy chiến lược AI theo hướng tận dụng sức mạnh chip Apple Silicon. Đây là lợi thế mà ít đối thủ sở hữu. Những con chip do Apple tự thiết kế đã giúp Mac tăng tốc mạnh trong nhiều năm gần đây.

Nếu AI được xử lý trực tiếp trên thiết bị thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào đám mây, Apple có thể tạo khác biệt lớn về tốc độ, pin và bảo mật. Ở mảng phần cứng, Apple cũng đang thay đổi cách thể hiện sự đổi mới.

Thời Steve Jobs và Jony Ive, đột phá thường đến từ thiết kế bên ngoài, kiểu dáng và trải nghiệm thị giác. Hiện nay trọng tâm chuyển sang cấu trúc bên trong: chip mạnh hơn, pin tốt hơn, tản nhiệt hiệu quả hơn và khả năng kết nối thông minh hơn.

Trong 20 năm qua, nhiều sản phẩm đã phản ánh xu hướng này. iMac G5 và Mac Mini năm 2004, cùng MacBook Air năm 2008 trở thành khuôn mẫu thiết kế lâu dài. Ngoại hình không thay đổi quá nhiều, nhưng công nghệ bên trong liên tục nâng cấp sâu rộng.

Vai trò của Johnny Srouji càng củng cố hướng đi đó. Ông đã dành 18 năm xây dựng năng lực phát triển chip cho Apple và hiện phụ trách toàn bộ phần cứng. Điều này cho thấy Apple có thể tiếp tục đặt cược lớn vào silicon riêng, robot cá nhân, thiết bị đeo và AI on-device.

Sự ra đi của Tim Cook khép lại một trong những giai đoạn thành công nhất lịch sử Apple. Nhưng thử thách dành cho John Ternus có thể còn lớn hơn nhiều. Tân CEO vừa phải giữ tăng trưởng khi iPhone chững lại, vừa tạo dấu ấn ở AI và chứng minh Apple vẫn là công ty dẫn đầu đổi mới trong thập kỷ tới.

*Nguồn: CNBC