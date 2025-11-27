Sau khi các ông lớn Vingroup, T&T, Eurowindow đổ bộ, tỉnh từng rộng nhất Việt Nam tiếp tục tìm chủ cho khu đô thị nghìn tỷ

Sở Tài chính tỉnh Nghệ An vừa công bố danh mục tìm chủ đầu tư Dự án Khu đô thị và thương mại dịch vụ tại khối Bắc Thung, xã Nam Đàn, với tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng.

Dự án có diện tích hơn 33 ha, quy hoạch gồm nhà ở liền kề cao 3 tầng, nhà liền kề kết hợp khu thương mại cao 4 tầng, cùng các khối nhà cao 7-9 tầng phục vụ thương mại. Ngoài ra, dự án còn bố trí nhà văn hóa, trường học, hệ thống hạ tầng kỹ thuật… nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 3.000 người.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai trong 7 năm và có thời gian hoạt động kéo dài 50 năm. Được biết, dự án Khu đô thị và thương mại dịch vụ tại khối Bắc nằm trong chiến lược phát triển đô thị của tỉnh Nghệ An. Theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Nam Đàn đến năm 2035, được phê duyệt vào tháng 12/2022, Nam Đàn sẽ trở thành trung tâm chính trị – hành chính – kinh tế – du lịch trong "tam giác du lịch" Vinh – Cửa Lò – Kim Liên

Loạt doanh nghiệp bất động sản lớn như Vingroup, T&T, Eurowindow... đổ về Nghệ An phát triển dự án.

Thời gian qua, loạt doanh nghiệp bất động sản lớn như Vingroup, T&T, Eurowindow... đổ về Nghệ An phát triển dự án. Đơn cử, Tập đoàn T&T đã gửi văn bản tới UBND tỉnh Nghệ An, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các xã Hưng Nguyên, Lam Thành về việc triển khai dự án khu đô thị quy mô gần 237 ha tại Khu đô thị Tây Nam TP. Vinh (cũ).

Dự án này dự kiến có tổng mức đầu tư lên tới 33.700 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2025–2030, theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất. T&T đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thiện thủ tục để doanh nghiệp hoặc các đơn vị thành viên lập hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư và sớm tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. UBND tỉnh Nghệ An cũng đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các xã liên quan xem xét và báo cáo về đề xuất của T&T.

Không chỉ T&T, Vingroup thông qua Vinhomes cũng đang nhắm tới Nghệ An với đề xuất nghiên cứu, thực hiện dự án khu đô thị từ 200–300 ha tại ba phường, xã của TP. Vinh gồm Hưng Dũng, Hưng Lộc và Hưng Hòa, dựa trên quy hoạch chung giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến 2050.

Trước đó, Vingroup đã triển khai nhiều dự án tại Nghệ An như Khu vui chơi giải trí Cửa Hội, cải tạo Khu B – Chung cư Quang Trung tại TP. Vinh, và tổ hợp khách sạn, vui chơi giải trí, biệt thự nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Hội.

Bên cạnh hai "ông lớn" này, Eurowindow cũng đang phát triển các dự án khu đô thị tại TP. Vinh, với các dự án tiêu biểu như Eurowindow Sport Garden, Eurowindow Central Avenue và Nghi Lien Urban Area.