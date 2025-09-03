Sau khi 'chia tay' tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Nvidia Việt Nam tăng vốn điều lệ lên gấp 11 lần, bắt đầu xây "móng" cho "ngôi nhà thứ hai"

Theo đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 7/8/2025 của Công ty TNHH Nvidia Việt Nam, công ty đã tăng vốn điều lệ từ hơn 2,4 tỷ đồng lên gần 28,2 tỷ đồng, tương đương tăng từ 100.000 USD lên 1,1 triệu USD.

﻿Toàn bộ vốn công ty là vốn nước ngoài, Chủ tịch kiêm Giám đốc Mark Steven Hoose đứng tên đại diện 100% vốn doanh nghiệp. Danh sách người đại diện theo pháp luật của công ty bao gồm Phó Giám đốc Võ Hữu Tú và ông Mark Steven Hoose.

Nvidia Việt Nam có trụ sở tại tầng 16, tòa nhà Saigon Tower, số 29 đường Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP HCM. Công ty được thành lập vào ngày 21/5/2024 với vốn điều lệ 100.000 USD, do Nvidia International, Inc sở hữu 100%. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là dịch vụ tư vấn phần mềm và tư vấn hệ thống, phân tích, thiết kế, bảo dưỡng hệ thống.

Trong thời gian gần đây, Nvidia đã liên tục gia tăng sự hiện diện tại Việt Nam. Tỷ phú Jensen Huang từng chia sẻ, NVIDIA chọn Việt Nam là "ngôi nhà thứ hai" qua việc khai trương Trung tâm Nghiên cứu và phát triển.

Ông cho biết, Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế, trong đó "siêu năng lực" lớn nhất chính là giá trị gia đình và sự coi trọng giáo dục. Người Việt Nam có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực STEM, đặc biệt là toán học và khoa học. Điều này giúp Việt Nam trở thành nhà cung cấp kỹ sư phần mềm lớn thứ hai thế giới - thực tế rất ít người biết đến.

Vào tháng 4/2024, FPT đã công bố phát triển Nhà máy AI thông qua chương trình hợp tác chiến lược toàn diện với Nvidia. Cùng với nhà máy AI tại Nhật Bản, các bên hướng đến phát triển AI có chủ quyền cho Việt Nam, Nhật Bản, "hiện thực hóa tầm nhìn chung trong việc trở thành các quốc gia AI".

Vào tháng 12/2024, thông qua Nvidia International, Inc, Nvidia đã mua lại toàn bộ 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Vinbrain – thành viên của Tập đoàn Vingroup (HOSE: VIC). Vinbrain hoạt động chính trong lĩnh vực phát triển các sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho mảng y tế.

Trong tháng 12/2024, ông Jensen Huang cũng đã có chuyến công tác tới Việt Nam. Tại đây, Nvidia cùng Chính phủ Việt Nam đã ký thỏa thuận về hợp tác thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển về trí tuệ nhân tạo (AI) của Nvidia và Trung tâm Dữ liệu AI tại Việt Nam.

Nvidia đã ký thỏa thuận với một số đối tác về việc dịch chuyển chuỗi sản xuất từ các nước khác sang Việt Nam, với cam kết đầu tư từ 4-4,5 tỷ USD trong vòng 4 năm tới. Việc này sẽ giúp tạo thêm khoảng 4.000 việc làm trực tiếp và khoảng 40.000-50.000 việc làm gián tiếp trong những năm tới.