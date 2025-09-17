Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sau khi Long Thành hoàn tất, một sân bay cách đó 40km có thể nhắm tới nhóm thị trường 60 tỷ USD

17-09-2025 - 10:56 AM | Bất động sản

Sân bay Long Thành sắp đến thời khắc quan trọng.

Sau khi Long Thành hoàn tất, một sân bay cách đó 40km có thể nhắm tới nhóm thị trường 60 tỷ USD- Ảnh 1.

Từ ngày 26/9, Cục Hàng không Việt Nam sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan bắt đầu tiến hành bay kiểm tra, hiệu chuẩn tại sân bay Long Thành. Việc bay kiểm tra, hiệu chuẩn sẽ kéo dài hơn 10 ngày, sử dụng tàu bay Beechcraft B300.

Đường băng số 1 sân bay Long Thành dài 4 km, rộng 70 m, có thể tiếp nhận các loại tàu bay tiên tiến nhất hiện nay. Gói thầu 4.6, được liên danh nhà thầu khởi công xây dựng vào tháng 8/2023. Ban đầu, gói thầu này có thời gian thi công xây dựng là 23 tháng, hoàn thành vào cuối tháng 7/2025. Tuy nhiên, thời gian thi công sau đó đã được điều chỉnh, hoàn thành vào cuối tháng 4/2025, vượt tiến độ 3 tháng.

Dự kiến, cuối năm nay, Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ hoàn tất và đưa vào khai thác vào năm sau.

Trước đó, một số phương án khai thác Long Thành và Tân Sơn Nhất được đưa ra, trong số này có chuyển toàn bộ chuyến quốc tế sang Long Thành. Hai sân bay này cách nhau khoảng 40km.

Tuy nhiên, mới đây, phía lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết chưa chốt phương án khai thác nào.

Ông Uông Việt Dũng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - khẳng định, Long Thành được quy hoạch là cảng hàng không quốc tế hiện đại, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm trung chuyển của Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương.

Chính phủ đặc biệt quan tâm, thường xuyên chỉ đạo, yêu cầu rút ngắn tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án vào cuối năm 2025 và đưa vào vận hành giữa năm 2026.

Theo ông Dũng, để khai thác hiệu quả sân bay Long Thành, cần có kịch bản chuyển tiếp rõ ràng, đồng bộ về hạ tầng, dịch vụ, thương mại; đồng thời, bảo đảm sự phối hợp vận hành song song với Tân Sơn Nhất, tránh đứt gãy hoạt động hàng không.

Đến nay, Cục Hàng không vẫn chưa chốt phương án cuối cùng, mà tiếp tục lắng nghe ý kiến đa chiều từ chuyên gia đến hành khách.

Trả lời Người Lao Động mới đây, ông Dũng cho hay “chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và lựa chọn được phương án là tối ưu để khai thác hiệu quả được Long Thành và đã tiếp tục phát huy và định hình được chiến lược mới, vai trò mới cho sân bay Tân Sơn Nhất. Phương án ưu tiên là không làm đứt gãy vận tải hàng không, bảo đảm an toàn, nâng cao hiệu quả hàng không”

Lãnh đạo Cục Hàng không nói thêm: “Chẳng hạn, có thể tính đến phương án sân bay Tân Sơn Nhất sẽ là điểm đến của những chuyến bay quốc tế charter (thuê bao), là điểm đến của những chuyến bay private (hàng không chung) để góp phần vào giao thương, kết nối tài chính của siêu đô thị - trung tâm tài chính quốc tế TP HCM”.

Thị trường hàng không charter và hàng không chung quốc tế đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ với quy mô hàng chục tỷ USD.

Theo báo cáo của The Business Research Company, dịch vụ thuê bao máy bay tư nhân toàn cầu đạt khoảng 21,24 tỷ USD năm 2024 và dự kiến sẽ tăng gần gấp đôi lên 40,05 tỷ USD vào năm 2029. Grand View Research ước tính thị trường vận tải hàng không charter rộng hơn, bao gồm nhiều phân khúc dịch vụ, đạt 38,41 tỷ USD trong năm 2023 và có thể chạm mốc 60,97 tỷ USD vào năm 2030 , tương ứng mức tăng trưởng bình quân 7,1% mỗi năm.

Trong khi đó, các dự báo khác cho thấy mức quy mô dao động 28–32 tỷ USD vào năm 2024–2025, với xu hướng bứt phá lên hơn 50 tỷ USD trước năm 2035.

Động lực chính của sự tăng trưởng này đến từ nhu cầu di chuyển linh hoạt hậu đại dịch, sự mở rộng của tầng lớp siêu giàu, cũng như việc doanh nghiệp và tổ chức quốc tế coi hàng không chung là giải pháp chiến lược nhằm tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả điều hành

Theo Dy Khoa

Nhịp sống thị trường

