Sau Novaland, thêm một công ty thành viên bị xử phạt do ‘ém’ thông tin liên quan đến trái phiếu
Bất động sản Đà Lạt Valley bị UBCKNN xử phạt hành chính do không công bố đối với các thông tin liên quan đến trái phiếu.
Ngày 18/8/2025, thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Thanh tra UBCKNN đã ban hành Quyết định số 196/QĐ - XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley (Bất động sản Đà Lạt Valley).
Bất động sản Đà Lạt Valley bị xử phạt 85 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Nguyên nhân là do công ty không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022; Công ty gửi nội dung công bố thông tin định kỳ không đúng thời hạn với HNX đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên 2021, Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo tài chính bán niên 2023, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2021, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, Công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản và điều kiện của trái phiếu mã DALATVALLEY2019-03).
Theo tìm hiểu, Bất động sản Đà Lạt Valley được thành lập vào tháng 3/2017, có trụ sở chính tại Khu đô thị Aqua Waterfront City, ấp An Xuân, xã Long Hưng, TP.Biên Hoà (cũ), tỉnh Đồng Nai.
Người đại diện là ông Bùi Đạt Chương (SN 1962)- Chủ tịch Hội đồng thành viên. Ông Bùi Đạt Chương được biết đến là em trai ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL).
Theo đăng ký thay đổi gần đây nhất (tháng 3/2025), vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức 2.754 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm: Novaland (72,622%), Công ty CP Cao ốc Phương Đông (27,376%) và Lê Thị Hồng Xuân (0,002%).
Ông Phạm Ngọc Bảo Ân là người được ủy quyền toàn bộ phần vốn góp của Cao ốc Phương Đông tại Bất động sản Đà Lạt Valley. Ông Ân cũng là Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Cao ốc Phương Đông.
Đáng chú ý, ông Bùi Đạt Chương cũng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này. Tại thời điểm tháng 9/2018, vốn điều lệ của Cao ốc Phương Đông ở mức 166 tỷ đồng.
Quay trở lại với Bất động sản Đà Lạt Valley, doanh nghiệp này được biết đến là chủ đầu tư của Dự án Aqua Waterfront City (tỉnh Đồng Nai).
Aqua Waterfront City nằm trong tổng thể dự án Aqua City - khu đô thị sinh thái thông minh được quy hoạch đồng bộ, hoàn chỉnh trên tổng diện tích gần 1.000 ha, do Novaland đầu tư.
Giữa tháng 7/2025, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 158/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Novaland.
Theo đó, Novaland bị xử phạt hành chính 85 triệu đồng do không công bố thông tin đối với Báo cáo tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên năm 2023 (trong nước và quốc tế); Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ đợt phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2023 (trong nước).
Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2024 được soát xét; Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước của Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2024 được soát xét; Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2024 được soát xét; Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước của Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2024 được soát xét.
Ngoài ra, Novaland còn công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu gồm Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau soát xét từ 5% trở lên, chuyển từ lãi sang lỗ của Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2024; Gia hạn kỳ trả lãi 07 và việc sửa đổi Các Điều Khoản Điều Kiện Trái Phiếu NVL2020-01-480; Gia hạn kỳ trả lãi 07 và việc sửa đổi Các Điều Khoản Điều Kiện Trái phiếu NVL2020-01-500; Tình hình sử dụng số tiền thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024 (trong nước và quốc tế); Thanh toán một phần gốc trái phiếu cho mã NVLH2123006; Thực hiện mua lại trái phiếu NVLH2123010 trước hạn bắt buộc.
