Sau Novaland, thêm một công ty thành viên bị xử phạt do ‘ém’ thông tin liên quan đến trái phiếu

Ngày 18/8/2025, thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Thanh tra UBCKNN đã ban hành Quyết định số 196/QĐ - XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley (Bất động sản Đà Lạt Valley).

Bất động sản Đà Lạt Valley bị xử phạt 85 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Nguyên nhân là do công ty không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022; Công ty gửi nội dung công bố thông tin định kỳ không đúng thời hạn với HNX đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên 2021, Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo tài chính bán niên 2023, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2021, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, Công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản và điều kiện của trái phiếu mã DALATVALLEY2019-03).

Theo tìm hiểu, Bất động sản Đà Lạt Valley được thành lập vào tháng 3/2017, có trụ sở chính tại Khu đô thị Aqua Waterfront City, ấp An Xuân, xã Long Hưng, TP.Biên Hoà (cũ), tỉnh Đồng Nai.

Người đại diện là ông Bùi Đạt Chương (SN 1962)- Chủ tịch Hội đồng thành viên. Ông Bùi Đạt Chương được biết đến là em trai ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL).

Theo đăng ký thay đổi gần đây nhất (tháng 3/2025), vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức 2.754 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm: Novaland (72,622%), Công ty CP Cao ốc Phương Đông (27,376%) và Lê Thị Hồng Xuân (0,002%).

Ông Phạm Ngọc Bảo Ân là người được ủy quyền toàn bộ phần vốn góp của Cao ốc Phương Đông tại Bất động sản Đà Lạt Valley. Ông Ân cũng là Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Cao ốc Phương Đông.

Đáng chú ý, ông Bùi Đạt Chương cũng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này. Tại thời điểm tháng 9/2018, vốn điều lệ của Cao ốc Phương Đông ở mức 166 tỷ đồng.

Dự án Khu đô thị Aqua Waterfront City.

Quay trở lại với Bất động sản Đà Lạt Valley, doanh nghiệp này được biết đến là chủ đầu tư của Dự án Aqua Waterfront City (tỉnh Đồng Nai).

Aqua Waterfront City nằm trong tổng thể dự án Aqua City - khu đô thị sinh thái thông minh được quy hoạch đồng bộ, hoàn chỉnh trên tổng diện tích gần 1.000 ha, do Novaland đầu tư.