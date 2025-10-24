Savico nói gì về việc cổ phiếu SVC tăng trần 5 phiên liên tiếp?

Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico, MCK: SVC, sàn HoSE) vừa có văn bản giải trình về việc cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Theo Savico, giá cổ phiếu SVC tăng trần 5 phiên liên tiếp từ ngày 16/10/2025 đến ngày 22/10/2025 hoàn toàn dựa trên diễn biến khách quan và cung cầu của thị trường chứng khoán. Các quyết định của nhà đầu tư liên quan đến cổ phiếu SVC không nằm trong phạm vi kiểm soát của công ty.

Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh trong quý III/2025 của công ty tăng trưởng tích cực có thể là một trong những yếu tố được nhà đầu tư đánh giá và xem xét đầu tư.

Ảnh minh họa

Đồng thời, Savico cho biết công ty không có bất cứ tác động nào gây ảnh hưởng đến giao dịch cổ phiếu trên thị trường và luôn tuân thủ các quy định pháp luật áp dụng đối với Công ty đại chúng.

Trước đó, HoSE đã có công văn số 1598/SGDHCM-GS về yêu cầu Savico báo cáo, công bố thông tin liên quan đến công ty có ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu VSC tăng trần 5 phiên liên tiếp từ ngày 16/10/2025 đến ngày 22/10/2025.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, Savico ghi nhận doanh thu thuần hơn 8.217 tỷ đồng, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 480,3 tỷ đồng, tăng 5,9%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về gần 668,7 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, gấp 32,9 lần cùng kỳ. Cùng chiều, chi phí tài chính cũng tăng từ gần 60,4 tỷ đồng lên 219,1 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 35,2%, lên mức 325,1 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 202,4 tỷ đồng, tăng 31%.

Kết quả, sau khấu trừ các khoản thuế phí, Savico báo lãi ròng hơn 344,5 tỷ đồng, gấp 13,6 lần mức lãi ròng 25,4 tỷ đồng của quý III/2024.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Savico mang về doanh thu thuần hơn 20.547 tỷ đồng, tăng 26,6% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 492,9 tỷ đồng, gấp 4,1 lần cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Savico tăng 34,6% so với đầu năm, lên mức gần 12.067 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn hơn 4.268 tỷ đồng, chiếm 35,4% tổng tài sản; hàng tồn kho gần 2.343 tỷ đồng, chiếm 19,4% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 9.055 tỷ đồng, tăng 37,4% so với đầu năm. Trong đó, tổng vay và nợ thuê tài chính gần 4,748 tỷ đồng, chiếm 52,4% tổng nợ.



