SCIC rao bán một "Nhà thầu nghìn tỷ" kinh doanh bết bát, nắm hàng loạt "đất vàng" ở Hà Nội

Theo thông báo, phiên đấu giá trọn lô 38.529.750 cổ phần (87,97% vốn) sẽ được tổ chức tại HNX vào ngày 24/10/2025 với giá khởi điểm 964,34 tỷ đồng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Viettronics, một nhà thầu nghìn tỷ, vẫn đang kinh doanh thua lỗ và sở hữu nhiều dự án bất động sản còn vướng mắc.

Tiền thân là Phòng Nghiên cứu Ðiện tử thuộc Bộ Cơ khí và Luyện kim từ năm 1970, Viettronics đã có một lịch sử phát triển lâu dài trước khi chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần vào năm 2007, với phần vốn nhà nước do SCIC quản lý.

Từ một doanh nghiệp tập trung vào điện tử, VEC đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực như năng lượng và công nghiệp, cơ điện tòa nhà, điện tử y tế và giáo dục. Đáng chú ý, VEC là một nhà thầu rất quen thuộc trong ngành điện, đã tham gia và trúng tới 42 gói thầu kể từ năm 2017 với tổng giá trị hơn 1.578 tỷ đồng, chủ yếu với vai trò liên danh tại các dự án của Ban QLDA các công trình điện miền Bắc và miền Trung.

Dù vậy, sức hấp dẫn của VEC đối với giới đầu tư hiện nay không nằm ở mảng kinh doanh cốt lõi mà còn ở quỹ đất và các dự án bất động sản.

Dù vậy, sức hấp dẫn của VEC đối với giới đầu tư hiện nay không nằm ở mảng kinh doanh cốt lõi mà tập trung vào quỹ đất "vàng" tại các vị trí đắc địa. Được biết, Viettronics cùng các đơn vị thành viên đang quản lý và nắm quyền sử dụng nhiều khu đất đáng chú ý như 15 Trần Hưng Đạo (544,89m2), 29F Hai Bà Trưng (288m2) tại Hà Nội và 197 Nguyễn Thị Minh Khai (425,52m2) tại TP.HCM.

Ngoài ra, VEC còn có dự án tại Lô 14-E5, khu đô thị mới Cầu Giấy (4.300 m2), nơi công ty dự kiến hợp tác với một thành viên của Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG) để xây dựng tòa nhà hỗn hợp. Trong khi đó, dự án VTB Green Building tại TP.HCM (giá trị đầu tư dở dang 9,33 tỷ đồng) vẫn đang trong quá trình giải quyết các vướng mắc pháp lý.

Đây không phải là lần đầu tiên SCIC tìm cách thoái vốn khỏi Viettronics. Trong quá khứ, đã có ít nhất 3 lần SCIC lên kế hoạch bán vốn nhưng đều không thành công, gần nhất là vào tháng 2/2023 do không có nhà đầu tư đăng ký. Nguyên nhân chính được cho là do mức giá khởi điểm cao so với thị giá và tình hình kinh doanh không mấy khả quan.

Nghịch lý "nhà thầu nghìn tỷ, lãi cỏn con" thể hiện rõ trong kết quả kinh doanh của VEC. Dù trúng thầu lớn, công ty mẹ vẫn chưa thoát khỏi vòng xoáy thua lỗ. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đã liên tục âm trong nhiều năm, ghi nhận khoản lỗ 6,27 tỷ đồng trong năm 2024 và 5,3 tỷ đồng năm 2023. Tình trạng này tiếp diễn trong 6 tháng đầu năm 2025 với khoản lỗ 3,04 tỷ đồng. Con số này phản ánh rõ nét hơn thực trạng kinh doanh bết bát, dù cho lợi nhuận hợp nhất toàn tổng công ty vẫn có lãi dương.

Thêm vào đó, BCTC của VEC còn nhận hàng loạt ý kiến ngoại trừ từ đơn vị kiểm toán, liên quan đến việc chưa trích lập dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi khoảng 63,6 tỷ đồng, hàng tồn kho lỗi thời tại công ty con Viettronics Thủ Đức trị giá 18,63 tỷ đồng và gần 4,58 tỷ đồng tài sản cố định ngừng hoạt động nhưng chưa được trích khấu hao.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VEC đã có những phản ứng tích cực trước thông tin thoái vốn. Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/9/2025, thị giá VEC dừng ở mức 15.300 đồng/cổ phiếu, tăng 7,75% so với giá tham chiếu. Dù vậy, mức giá này vẫn còn thấp hơn đáng kể so với mức giá khởi điểm trong phiên đấu giá sắp tới, tương đương khoảng 25.028 đồng/cổ phiếu.

Với mức giá khởi điểm đã "mềm" hơn và câu chuyện tiềm năng từ quỹ đất vẫn còn đó, các nhà đầu tư sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa sức hấp dẫn của các tài sản bất động sản với những rủi ro hiện hữu từ tình hình kinh doanh thua lỗ kéo dài và các vấn đề trọng yếu mà kiểm toán đã nêu ra.