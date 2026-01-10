Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sẽ có thêm tuyến đường sắt gần 60km, nối thẳng tới biên giới

10-01-2026 - 14:19 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tuyến đường sắt kỳ vọng giúp tăng trưởng kinh tế khu vực.

Sẽ có thêm tuyến đường sắt gần 60km, nối thẳng tới biên giới- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

TP HCM sẽ ưu tiên đầu tư 9 dự án kết nối trọng điểm với tỉnh Tây Ninh. Các dự án gồm: Đường mở mới Tây Bắc và ĐT.823D; đường Võ Văn Kiệt nối dài kết hợp trục động lực Đức Hòa; cao tốc TP HCM - Mộc Bài; nâng cấp đường Nguyễn Văn Bứa (đoạn từ Ngã Ba Giồng đến cầu TL9) và xây dựng cầu Lớn; Quốc lộ 50B; đường Lê Văn Lương kết nối ĐT.826C; tuyến tỉnh lộ 6 - tỉnh lộ 15 (đường ven sông Sài Gòn) kết hợp ĐT.789; tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài; cùng tuyến đường và cầu kết nối số 1 (Quốc lộ 56B).

Cụ thể, tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài, theo quy hoạch của 2 địa phương dài khoảng 57 km, đoạn qua Tây Ninh dài 27km và đoạn qua TP HCM dài 30 km. Điểm đầu tuyến tại ga Tân Hưng thuộc trung tâm logistics Bàu Bàng (phường Bến Cát, TP HCM) và điểm cuối tại ga Mộc Bài thuộc khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài (xã Bến Cầu, Tây Ninh).

Tuyến Bàu Bàng - Mộc Bài thuộc loại hình đường sắt địa phương, phục vụ nhu cầu vận tải của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; kết nối với hai tuyến đường sắt quốc gia là TP HCM - Lộc Ninh và TP HCM - Tây Ninh.

Sau khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng phát triển vận tải hàng hóa, hành khách; hỗ trợ kinh tế gắn với du lịch sinh thái sông Sài Gòn - hồ Dầu Tiếng, phát triển công nghiệp - logistics khu vực giáp ranh TP HCM và khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài. Đồng thời, tuyến đường này sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của TP HCM, Tây Ninh cũng như vùng Đông Nam Bộ.

Hồi tháng 9 năm ngoái, Sở Xây dựng TP HCM cho biết tuyến Bàu Bàng - Mộc Bài dài khoảng 57 km đã được xác định trong quy hoạch vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tuy nhiên, tuyến này hiện chưa nằm trong quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia. Do đó, UBND TP HCM và UBND tỉnh Tây Ninh đang phối hợp rà soát, đưa vào quy hoạch điều chỉnh sau khi sắp xếp địa giới hành chính, đồng thời xem xét tính khả thi để sớm triển khai trong tương lai.

Riêng tuyến đường sắt TP HCM - Mộc Bài, hiện nay vẫn chưa có nghiên cứu cụ thể.

Theo Dy Khoa

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quy mô GDP đạt 514 tỷ USD năm 2025, chuyên gia quốc tế dự báo thời điểm kinh tế Việt Nam sẽ vượt Singapore, Thái Lan

Quy mô GDP đạt 514 tỷ USD năm 2025, chuyên gia quốc tế dự báo thời điểm kinh tế Việt Nam sẽ vượt Singapore, Thái Lan Nổi bật

Tin vui cho hàng triệu người dân làm giấy phép lái xe trong năm nay

Tin vui cho hàng triệu người dân làm giấy phép lái xe trong năm nay Nổi bật

Hai siêu nút giao nối cao tốc với sân bay Long Thành tăng tốc về đích

Hai siêu nút giao nối cao tốc với sân bay Long Thành tăng tốc về đích

14:15 , 10/01/2026
Doanh nghiệp FDI 'rót' thêm 290 triệu USD, tăng quy mô nhà máy tại Phú Thọ

Doanh nghiệp FDI 'rót' thêm 290 triệu USD, tăng quy mô nhà máy tại Phú Thọ

13:41 , 10/01/2026
514 chủ xe chạy quá tốc độ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

514 chủ xe chạy quá tốc độ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

11:58 , 10/01/2026
Cận cảnh hầm chui gần 800 tỷ đồng ở Hà Nội trước ngày về đích

Cận cảnh hầm chui gần 800 tỷ đồng ở Hà Nội trước ngày về đích

10:31 , 10/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên