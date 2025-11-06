Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

06-11-2025 - 15:30 PM

SEMIExpo Việt Nam 2025 sẵn sàng khởi động, thúc đẩy khát vọng bán dẫn

Triển lãm ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam 2025 diễn ra vào ngày 7-8/11, quy tụ 5.000 đại biểu và 200 gian hàng triển lãm, cùng các tập đoàn hàng đầu như ASML, Samsung, Amazon, Lam Research, Intel và Qualcomm…

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Triển lãm ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam - SEMIExpo Vietnam 2025 do Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) và Hiệp hội bán dẫn toàn cầu (SEMI) phối hợp tổ chức sẽ chính thức diễn ra trong hai ngày 7-8/11. Với chủ đề "Thúc đẩy Khát vọng Bán dẫn Việt Nam", triển lãm năm nay được kỳ vọng sẽ làm nổi bật những bước tiến nhanh chóng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Sự kiện dự kiến thu hút 5.000 đại biểu và gần 200 gian hàng triển lãm, bao gồm các tập đoàn công nghệ, trường đại học và khu công nghiệp hàng đầu thế giới. Đây là nơi hội tụ của những tên tuổi lớn nhất trong ngành như ASML, Samsung, Amazon, Lam Research, Tokyo Electron, Coherent, Amkor, Micron, Cadence, Qualcomm, Intel, cùng các doanh nghiệp chủ lực của Việt Nam như FPT và Viettel.

Phát biểu về tầm quan trọng của sự kiện, bà Linda Tan, Chủ tịch SEMI Đông Nam Á, chia sẻ: "Năm nay, chúng tôi đã tập hợp chương trình tìm nguồn cung ứng lớn nhất, bao gồm bốn công ty thành viên toàn cầu của SEMI, đến Việt Nam để tìm nguồn cung ứng tại địa phương. Điều này sẽ giúp các công ty trong nước mở rộng năng lực và kết nối với hệ sinh thái bán dẫn toàn cầu."

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) nhấn mạnh: "Việt Nam tự hào chào đón sự trở lại của SEMIEXPO Việt Nam năm thứ hai, phản ánh cam kết mạnh mẽ trong việc xây dựng hệ sinh thái bán dẫn đẳng cấp thế giới." Ông Hoài khẳng định, SEMIEXPO Việt Nam không chỉ là triển lãm, mà còn là chất xúc tác để thúc đẩy hội nhập và khẳng định vai trò của Việt Nam trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai quyết liệt "Chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050", SEMIExpo 2025 là một hành động cụ thể hóa chiến lược đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm nhân lực bán dẫn toàn cầu vào năm 2030. Từ một điểm đến sản xuất, lắp ráp truyền thống, Việt Nam đang vươn lên tham gia sâu vào các công đoạn có giá trị gia tăng cao. Hiện tại, cả nước đã có hơn 50 doanh nghiệp thiết kế vi mạch với khoảng 7.000 kỹ sư, cùng 15 doanh nghiệp và hơn 10.000 kỹ thuật viên tham gia công đoạn đóng gói, kiểm thử và sản xuất thiết bị.

SEMIExpo Việt Nam 2025 sẵn sàng khởi động, thúc đẩy khát vọng bán dẫn- Ảnh 1.

Lễ Khai mạc SEMIEXPO VIET NAM 2024

Với tinh thần đó, SEMIExpo Vietnam 2025 mang đến một chương trình nghị sự toàn diện, tập trung vào các cơ hội hợp tác, phát triển công nghệ và nguồn nhân lực. Triển lãm hứa hẹn sẽ là một cột mốc quan trọng, không chỉ giới thiệu tiềm năng của Việt Nam mà còn tạo ra những kết nối thực chất, thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn trong nước hội nhập với toàn cầu.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Semiexpo

