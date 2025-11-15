Shark Hùng Anh tiến quân sang Mỹ: Được giao 250 ha xây trung tâm dữ liệu AI tại tiểu bang lớn thứ 2 nước này

Ông Lê Hùng Anh, Chủ tịch Tập đoàn BIN Corporation

Trên trang cá nhân, ông Lê Hùng Anh (còn gọi là Shark Hùng Anh), Chủ tịch Tập đoàn BIN Corporation vừa tiết lộ thông tin về dự án Trung tâm dữ liệu công nghệ cao AI và năng lượng xanh của tập đoàn này tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ.

Cụ thể, sau một năm nghiên cứu và đánh giá thị trường Mỹ, Tập đoàn BIN Corporation đã chính thức khởi động dự án Trung tâm dữ liệu AI kết hợp năng lượng xanh đây. Dự án có quy mô hơn 250 ha, dự kiến sẽ được khởi công vào cuối năm 2025.

Theo Tập đoàn này, Texas là bang lớn thứ hai tại Hoa Kỳ. Dù 10% diện tích là hoang mạc nhưng sở hữu nền kinh tế thuộc nhóm mạnh nhất nước. Đây cũng là trung tâm của nhiều lĩnh vực mũi nhọn như nông nghiệp, hóa dầu, năng lượng, công nghệ máy tính – điện tử, hàng không vũ trụ và khoa học y sinh.

Ngoài ra, hệ số nắng tại Texas là 6 giờ/ngày, còn Khu công nghiệp Nam Thăng Bình (thành phố Đà Nẵng) chiếm 4,5 giờ/ngày. Những lợi thế này khiến BIN Corporation chọn Texas làm nơi đầu tư hệ thống năng lượng gió, điện mặt trời quy mô lớn kết hợp cùng hạ tầng công nghệ AI.

Chia sẻ trên Báo Đà Nẵng, ông Lê Hùng Anh, Chủ tịch Tập đoàn BIN Corporation, cũng cho biết chính quyền tiểu bang Texas cũng tạo điều kiện nhanh chóng hoàn thiện thủ tục cho các nhà đầu tư trên lĩnh vực năng lượng tái tạo và công nghệ.

"Dự án này là một phần trong chiến lược chuyển đổi của chúng tôi, tập trung vào năng lượng tái tạo và điện toán đám mây, AI. Tại KCN Thăng Bình cũng là dự án tương tự, phát triển khu công nghiệp, chúng tôi ưu tiên phát triển nguồn năng lượng vô tận từ tự nhiên", ông Lê Hùng Anh cho hay.

Đoàn khảo sát của Tập đoàn BIN Corporation tại Texas.

Bên cạnh đó, tuyến điện cao thế 345kV chuẩn bị hoàn thành và chạy qua khu đất mà BIN Corporation sở hữu tại Texas tạo ra lợi thế lớn, giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí đầu tư lên tới hàng triệu USD. Chi phí năng lượng tại bang này cũng thuộc nhóm thấp nhất nước Mỹ, giúp các nhà đầu tư rút ngắn thời gian thu hồi vốn và cải thiện biên lợi nhuận.

Các ước tính ban đầu cho thấy tổng vốn đầu tư vào hạ tầng, trung tâm dữ liệu, thiết bị và nhân sự có thể lên tới 1 tỷ USD. Song song với đó, dự án Khu công nghiệp Nam Thăng Bình (Đà Nẵng) dự kiến khởi công ngày 19/12/2025, sẽ tạo trục kết nối dữ liệu công nghệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong tương lai.

"Theo đơn vị tư vấn, họ có thể triển khai dự án cho chúng tôi dưới 1 năm, rất nhanh chóng. Khu đất chúng tôi mới sở hữu tại Texas thuận lợi triển khai nhanh; hạ tầng điện đảm bảo", ông Lê Hùng Anh chia sẻ trên với báo Đà Nẵng.

BIN Corporation Group là Tập đoàn quốc tế đa ngành được thành lập vào năm 2009, bởi doanh nhân Lê Hùng Anh. Tập đoàn có 10 công ty thành viên hoạt động tại 3 thị trường chính là châu Âu, châu Mỹ và châu Á. Ngoài trụ sở tại TP.HCM, tập đoàn này còn có các văn phòng đại diện tại Singapore, Hongkong, Lithuania, Canada, Hoa Kỳ.

Các lĩnh vực BIN Corporation Group đang hoạt động bao gồm tư vấn quản lý doanh nghiệp, tư vấn tài chính, tiếp thị kỹ thuật số, thương mại điện tử, du lịch, công nghệ…

Ngoài ra, tập đoàn của Shark Hùng Anh cũng đang tập trung đầu tư các dự án công nghiệp và công nghệ trọng điểm, trong đó nổi bật là Khu công nghiệp Nam Thăng Bình (Quảng Nam). Dự án này có diện tích hơn 346 ha, tổng vốn giai đoạn đầu khoảng 3.373 tỷ đồng và toàn bộ dự án dự kiến gần 7.000 tỷ đồng, hướng đến phát triển công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường với các ngành như CNTT, điện tử, viễn thông, chế biến dược liệu và nông sản xuất khẩu.

Phan Trang