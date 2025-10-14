Shark nổi tiếng bị khởi tố, vợ cũng bị cấm xuất cảnh, truy tố 8 tội danh

Hào quang Shark Tank và vụ án chấn động

Ashneer Grover (sinh ngày 14/6/1982 tại New Delhi) là cựu sinh viên kỹ thuật xây dựng tại Học viện Công nghệ Ấn Độ (IIT Delhi). Năm 2018, ông cùng Shashvat Nakrani và Bhavik Koladiya đồng sáng lập BharatPe - nền tảng thanh toán điện tử nhanh chóng trở thành “kỳ lân” (unicorn) trong giới startup Ấn Độ. Danh tiếng của Grover bùng nổ khi ông ngồi ghế “shark” (nhà đầu tư) trong mùa đầu tiên của chương trình Shark Tank India, nổi bật với phong cách thẳng thắn, đôi khi gay gắt nhưng cuốn hút.

Chỉ chưa đầy bốn năm sau khi thành lập, Grover trở thành tâm điểm của một trong những bê bối tài chính lớn nhất nước. Cảnh sát Delhi, thông qua Đơn vị điều tra tội phạm kinh tế (EOW), đã chính thức khởi tố vụ án hình sự đối với Ashneer Grover, vợ ông - bà Madhuri Jain Grover, cùng ba thành viên khác (Deepak Gupta, Suresh Jain và Shwetank Jain).

Vụ việc xuất phát từ đơn khiếu nại của BharatPe, cáo buộc họ “gian lận có tổ chức” gây thiệt hại cho công ty số tiền lên tới 81,28 crore rupee (tương đương gần 10 triệu USD, khoảng 263 tỷ đồng). FIR (biên bản điều tra ban đầu) truy tố các bị cáo theo tám tội danh nghiêm trọng, bao gồm lạm dụng tín nhiệm (Điều 406), lừa đảo và chiếm đoạt tài sản (Điều 420), làm giả chứng từ tài chính (Điều 467, 468, 471) và âm mưu hình sự. Nếu bị kết tội, họ có thể đối mặt với mức án tối đa 10 năm tù giam.

Tài liệu điều tra chỉ ra nhiều hành vi gian lận phức tạp, bao gồm:

Thanh toán hơn 76.000.000 rupee (khoảng 22,5 tỷ đồng) cho các “nhà tư vấn nhân sự ma” thông qua 86 hóa đơn giả. Lập các công ty trung gian “ảo” để nâng khống chi phí, rút ruột hơn 71.000.000 rupee (khoảng 21 tỷ đồng) từ quỹ doanh nghiệp. Thực hiện giao dịch giả với các công ty du lịch nhằm hợp thức hóa chi tiêu cá nhân. Sử dụng hóa đơn tự tạo để yêu cầu hoàn tiền cho các khoản chi cá nhân của bà Madhuri Jain. Có dấu hiệu xóa hoặc hủy chứng cứ kế toán nhằm che giấu sai phạm.

BharatPe còn yêu cầu ông và vợ hoàn trả 886.000.000 Rupee (262 tỷ đồng) cùng lãi suất 18%/năm thông qua một vụ kiện dân sự khác.

Cuộc chiến pháp lý

Bà Madhuri Jain Grover bị sa thải khỏi vị trí Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ vào năm 2022 sau khi kiểm toán pháp lý nội bộ phát hiện nhiều sai phạm tài chính. Ashneer Grover cũng nộp đơn từ chức khỏi vị trí Giám đốc điều hành và thành viên hội đồng quản trị vào tháng 3 cùng năm. Trong thư từ chức, Grover tuyên bố mình là nạn nhân của “chiến dịch bôi nhọ có tổ chức” nhằm hạ bệ danh dự của gia đình.

Sau khi vụ án hình sự được khởi tố, theo đề nghị của EOW, Cục Di trú (Bureau of Immigration) đã ban hành lệnh cấm xuất cảnh (LOC) đối với vợ chồng Grover, được kích hoạt từ ngày 6/11/2023.

Vào ngày 16/11/2023, vợ chồng Grover đã bị tạm giữ tại sân bay quốc tế Indira Gandhi ở New Delhi khi đang chuẩn bị lên đường sang Mỹ, và khi đó họ mới biết lệnh cấm đã được áp dụng.

Trước những cáo buộc dồn dập, ngoài vụ án hình sự, Grover còn đối mặt với ít nhất 5 vụ kiện khác trong vòng nửa năm, bao gồm kiện từ hai đồng sáng lập BharatPe là Shashvat Nakrani và Bhavik Koladiya về việc hoàn trả cổ phần.

Vợ chồng Grover đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Tối cao Delhi, yêu cầu hủy bỏ lệnh cấm xuất cảnh và toàn bộ vụ án, viện dẫn rằng họ đã đạt được thỏa thuận hòa giải với BharatPe, qua đó chấm dứt toàn bộ tranh chấp pháp lý giữa đôi bên.

Phán quyết cuối cùng

Ngày 14/10/2024, Tòa án Tối cao Delhi đã ra phán quyết hủy bỏ lệnh cấm xuất cảnh (LOC) đối với ông Ashneer Grover và bà Madhuri Jain Grover.

Phán quyết này được đưa ra sau khi Tòa xác nhận vụ án hình sự gian lận và làm giả tài liệu mà họ bị cáo buộc đã được một tòa án khác tuyên hủy cùng ngày theo thỏa thuận hòa giải.

Thẩm phán Sanjeev Narula cho biết: “Dù bản sao quyết định hủy FIR chưa được cung cấp, nhưng cả hai bên đều không tranh cãi về việc này. Do hồ sơ vụ án đã bị hủy bỏ, lệnh cấm xuất cảnh của Cục Di trú đương nhiên không còn hiệu lực.” Tòa yêu cầu cơ quan chức năng xóa bỏ lệnh cấm xuất cảnh khỏi hồ sơ của hai vợ chồng Grover.

Phán quyết mới nhất này đồng nghĩa với việc toàn bộ các cáo buộc hình sự đối với vợ chồng Ashneer Grover đã được hủy bỏ. Điều này mở đường cho họ trở lại đời sống bình thường sau gần hai năm vướng vòng lao lý, và đặt dấu chấm hết cho một trong những bê bối chấn động nhất trong lịch sử giới startup Ấn Độ.

Nguồn: Business Standard