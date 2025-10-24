Shark Phú lập 'đội đặc vụ' bán nồi, chảo trên Amazon: Quy tụ toàn Gen Z, có sản phẩm Best Sellers doanh số 2.000 chiếc mỗi tháng

Ông Nguyễn Xuân Phú - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunhouse đã bán hàng sang Mỹ qua sàn Amazon.

Sáng 23/10, Amazon Global Selling Việt Nam tổ chức Factory tour (tham quan nhà máy) tại Nhà máy Sunhouse.

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ, anh Nguyễn Xuân Minh - Giám đốc thương mại điện tử quốc tế Sunhouse Group, cho biết, trong những năm đầu thâm nhập thị trường Hoa Kỳ thông qua thương mại điện tử (2022-2023), tập đoàn cũng gặp không ít thách thức do chưa có chiến lược rõ ràng, chưa am hiểu thị trường. Kết quả là lượng hàng tồn kho lớn, chi phí lưu kho tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả kinh doanh.

"Chúng tôi từng lấy những sản phẩm bán tốt ở nội địa mang sang kinh doanh trên Amazon, nhưng doanh số và sản lượng chưa đạt kỳ vọng. Từ năm 2022 đến 2024, tốc độ tăng trưởng của Sunhouse trên Amazon khá chậm. Với doanh thu 400.000 – 700.000 USD, đối với một tập đoàn như chúng tôi thì chưa thể gọi là thành công", anh Minh nói.

Trước tình hình đó, Sunhouse đã có chiến lược chuyển đổi toàn diện. Việc thay đổi đầu tiên đến từ sản phẩm. Thay vì chỉ test 1-2 mã sản phẩm với số lượng rất lớn như trước đây, Sunhouse quyết định cho ra mắt cùng lúc nhiều dòng sản phẩm với mẫu mã, kích thước đa dạng, số lượng nhỏ để tìm tín hiệu tích cực, đẩy nhanh quá trình thử nghiệm thị trường.

Chỉ trong vòng 6 tháng, thương hiệu đã mở rộng danh mục sản phẩm từ 10 lên hơn 40 sản phẩm. Thông qua việc phân tích hiệu suất kinh doanh, phản hồi từ người tiêu dùng và dữ liệu thị trường, Sunhouse đã xác định được các sản phẩm chủ lực (Hero Products) trong tổng số hơn 40 sản phẩm này để tập trung phát triển.

Nhưng thay đổi lớn thứ hai là đội ngũ nhân sự và vận hành. Nhân sự trước đây thường kiêm nhiệm, chưa có chuyên môn sâu về thương mại quốc tế, thiếu kinh nghiệm vận hành trên Amazon, chưa hiểu thị hiếu khách hàng, dẫn đến chọn sai sản phẩm, chưa phù hợp với thị trường Mỹ.

Ở lần tái cấu trúc này, Sunhouse quyết định thành lập "đội đặc vụ" chuyên kinh doanh tại thị trường quốc tế, với các nhân sự trẻ, có kinh nghiệm về thương mại điện tử, bổ sung chuyên viên vận hành và R&D. Đội ngũ nhân sự trẻ đã thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận sản phẩm: tập trung vào sản phẩm khách hàng thực sự cần thay vì sản phẩm doanh nghiệp có thể sản xuất tốt.

"Hiện nhóm kinh doanh thương mại điện tử quốc tế của chúng tôi hầu hết là nhân sự Gen Z", Minh cho biết.

Chia sẻ thêm về việc lựa chọn nhóm nhân sự trẻ, ông Lê Tùng, Giám đốc Chiến lược Tập đoàn Sunhouse, cho biết: "Tư duy của thế hệ chúng tôi là luôn chọn những ngành hàng lớn nhất, có dung lượng thị trường cao nhất để nhảy vào. Vì đang là số một ở Việt Nam, nên khi ra thị trường Mỹ, cũng nghĩ phải chọn phân khúc lớn nhất. Nhưng các bạn trẻ lại có hướng tiếp cận khác – không nhất thiết phải chọn cái "to nhất" mới là đúng".

Một số sản phẩm của Sunhouse trên sàn Amazon

"Đội đặc vụ" kinh doanh quốc tế sau khi thành lập đã ra mắt 5 mẫu sản phẩm thành công trên Amazon về xếp hạng và sản lượng. Nhóm này cũng chủ động tìm hiểu công nghệ mới, phát triển thêm sản phẩm ở nhiều phân khúc, phù hợp văn hóa tiêu dùng nước ngoài.

"Sản phẩm đầu tiên là bộ nồi xửng ra mắt thành công, chúng tôi tiếp tục tập trung vào nhóm khách chỉ cần xửng luộc hay phát triển thêm một bộ nồi mới với quai làm đặc hơn để cầm chắc tay hơn. Ở phân khúc trung cấp, vẫn giữ tay cầm silicon chống nóng, nhưng chuyển sang dạng rỗng để truyền nhiệt chậm hơn, tránh bỏng, đồng thời giảm chi phí sản xuất, giúp giá bán cạnh tranh hơn.

Ngoài ra, chúng tôi còn phát triển dòng chảo inox – sản phẩm đang được ưa chuộng. Cùng đội R&D, chúng tôi làm chảo cao cấp có thể tháo rời quai cán, việc đóng gói cũng gọn hơn, chi phí lưu kho và vận chuyển giảm. Nhờ đó giúp giảm phí hoàn thiện đơn hàng từ 12 USD xuống 8 USD, tiết kiệm ít nhất 4 USD mỗi sản phẩm, giúp khách hàng dễ tiếp cận hơn", anh Minh chia sẻ.

Kết quả, doanh số bán hàng Sunhouse trên Amazon tăng gấp ba lần, một sản phẩm chủ lực lọt top 3 Best Seller với hơn 2.000 đơn, chiếm 70–80% doanh thu gian hàng.

Sunhouse cho biết mục tiêu đến năm 2030 đạt doanh số 100 triệu USD trên Amazon, gấp gần 100 lần hiện tại. Để đạt được, Sunhouse hướng đến phát triển các dòng sản phẩm mới như dòng thiết bị điện tử: ấm siêu tốc, nồi chiên không dầu, bếp từ, máy ép…