Showbiz có 1 mỹ nam được 2 nữ thần sắc đẹp yêu say đắm cũng chẳng màng, bỏ về quê nuôi vịt chăn ngan

Triệu Văn Tuyên từng là mỹ nam cổ trang nổi tiếng bậc nhất Hoa ngữ. Vẻ đẹp của nam diễn viên được xem là "ánh trăng trắng", "bài thơ cổ" trong lòng khán giả Trung Quốc. Theo tờ QQ, thời trẻ không ai có thể cưỡng lại vẻ điển trai như tượng tác, khuôn mặt sáng ngời, đặc biệt là "tâm hồn trong sáng như băng, khí chất thanh thoát như hạt châu" (ý chỉ 1 người điềm tĩnh, lịch lãm và kín đáo) của Triệu Văn Tuyên. Anh 1 thời được đánh giá là "báu vật giới giải trí" khi vừa có ngoại hình, vừa có thiên phú diễn xuất.

Được 2 đệ nhất mỹ nhân Cbiz yêu từ cái nhìn đầu tiên

Triệu Văn Tuyên sinh năm 1960. Anh là tiếp viên hàng không trước khi vào showbiz làm diễn viên. Theo truyền thông Trung Quốc, thời còn làm tiếp viên hàng không, Triệu Văn Tuyên đẹp trai đến mức liên tục bị các phú bà gạ gẫm. Có người thậm chí còn đề nghị chu cấp, mua biệt thự để anh sống sung sướng suốt đời. Tuy nhiên, tài tử từ chối tất cả những cám dỗ vật chất này.

Đến năm 1993, Triệu Văn Tuyên bỏ nghề tiếp viên hàng không sau khi được đạo diễn Lý An mời tham gia diễn xuất trong bộ phim Hỷ Yến. Khi đó, Triệu Văn Tuyên đã 32 tuổi, không muốn chuyển nghề vì rủi ro quá cao. Cảm thấy Triệu Văn Tuyên là 1 viên ngọc quý vì vừa đẹp trai xuất chúng, lại nói tiếng Anh tốt, đạo diễn Lý An đã ra sức thuyết phục.

Cuối cùng, Triệu Văn Tuyên đồng ý bỏ việc đi đóng phim. May mắn là tác phẩm đầu tay Hỷ Yến của anh đạt thành công vang dội, phim đoạt giải Gấu Vàng ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại LHP Berlin và giải Phim truyện hay nhất tại giải Kim Mã (Đài Loan). Sau đó, Triệu Văn Tuyên tiếp tục ghi dấu ấn với Ẩm Thực Nam Nữ, Hoa Hồng Đỏ Hoa Hồng Trắng, Ba Chị Em Họ Tống, Thái Bình Công Chúa, Tôn Trung Sơn, Vua Tiền, Đại Minh Cung Từ, Mị Nguyệt Truyện...

Triệu Văn Tuyên được xem là "báu vật của showbiz Trung Quốc"

Thời trẻ, Triệu Văn Tuyên là nam diễn viên tuấn tú, lịch lãm nhất màn ảnh

Theo tờ Sina, vẻ ngoài anh tuấn và sự lịch thiệp của Triệu Văn Tuyên khiến Châu Tấn hay Trần Hồng cũng say đắm từ cái nhìn đầu tiên khi hợp tác trong tác phẩm Thái Bình Công Chúa. Hai mỹ nhân phim cổ trang được cho biết đã tranh nhau chiếm lấy hảo cảm của Triệu Văn Tuyên. Trần Hồng thậm chí còn tuyên bố nếu cô gặp Triệu Văn Tuyên trước thì đã không cưới đạo diễn Trần Khải Ca. Trong khi đó, Châu Tấn dù ra sức theo đuổi cũng không thể làm Triệu Văn Tuyên động lòng nên đành ngậm ngùi từ bỏ. Về sau, cô cưới nam diễn viên Cao Thánh Viễn - người được xem là "bản sao của Triệu Văn Tuyên".

Anh khiến 2 "Đệ nhất mỹ nhân" Châu Tấn và Trần Hồng si mê ngay từ cái nhìn đầu tiên

Bỏ về quê nuôi vịt chăn ngan, trồng hoa

Năm 2018, Triệu Văn Tuyên bán biệt thự ở Bắc Kinh (Trung Quốc), dừng đóng phim, mang theo thú cưng, chuyển về 1 quê hẻo lánh tại Chiết Giang (Trung Quốc) sống ẩn dật. Nam diễn viên mua 1 căn biệt thự rộng 800 m2, có 2 lầu với 7 phòng để sống cùng người giúp việc, quản gia và tài xế. Tại đây, nam diễn viên nuôi một đàn ngan vịt, bồ câu, trồng 50 gốc anh đào. Một ngày của Triệu Văn Tuyên hậu giải nghệ chỉ xoay quanh việc trồng cây cối, chăm sóc gia cầm và những chú mèo, chú cún cưng của mình.

Triệu Văn Tuyên bỏ showbiz về quê nuôi vịt chăn ngan, trồng cây trồng hoa

Chia sẻ với truyền thông, Triệu Văn Tuyên nói rằng anh biết mình được các cô gái yêu thích, nhưng bản thân lại không thích cuộc sống hôn nhân ràng buộc. Năm 28 tuổi, tài tử từng đính hôn với bạn gái, nhưng sau đó đã hủy bỏ và chạy trốn cuộc tình này. Về sau, Triệu Văn Tuyên hẹn hò thêm vài cô gái ngoài ngành giải trí. Tuy nhiên, những người bạn gái này đều thúc ép, đòi kết hôn nên cuối cùng nam diễn viên quyết định sống độc thân. Triệu Văn Tuyên hài hước cho biết điều tiếc nuối nhất đời anh không phải không kết hôn mà là không thể đẹp trai hơn.

Triệu Văn Tuyên không thích cuộc sống hôn nhân ràng buộc nên chọn độc thân

Nguồn: Sina, Sohu