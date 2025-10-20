Siêu hội chợ lớn chưa từng thấy sắp diễn ra ở Hà Nội: 3.000 gian hàng sẵn sàng, Vingroup chạy nước rút, Bộ trưởng Bộ Công thương gọi điện thúc các tỉnh nhập cuộc

Trung tâm Triển lãm Việt Nam - nơi sẽ diễn ra Hội chợ Mùa Thu 2025

Thông tin từ Bộ Công thương cho biết, chiều 19/10, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn - Trưởng Ban chỉ đạo Hội chợ Mùa Thu 2025 và Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên - Phó Trưởng Ban chỉ đạo Hội chợ Mùa Thu 2025 đã kiểm tra tiến độ thi công Hội chợ.

Theo báo cáo của ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), đến ngày 19/10, toàn bộ thiết kế tổng thể, phân khu trưng bày, logo và hệ thống nhận diện chung của Hôi chợ đã được Vingroup/VEC phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện và được Ban Chỉ đạo phê duyệt.

Đến nay, các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký tham gia Hội chợ đã phủ kín toàn bộ diện tích trưng bày của tòa nhà Trung tâm Triển lãm, trong đó, có khoảng gần 80 gian hàng của các doanh nghiệp nước ngoài (chủ yếu là máy móc, trang thiết bị, nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất).

Theo báo cáo, Ban Tổ chức đã ghi nhận đăng ký và chấp thuận của 2.500 doanh nghiệp đến từ khắp nơi trên thế giới, trong đó đa phần là doanh nghiệp Việt Nam và khoảng 100 doanh nghiệp quốc tế đến từ châu Âu, châu Á, Úc, New Zealand, Trung Quốc, các nước ASEAN... Hội chợ có 3.000 gian hàng, với hơn 10.000 sản phẩm được trưng bày, giao thương.

Danh mục hàng hóa trưng bày trải rộng từ công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, nông nghiệp, khoa học – công nghệ, hàng tiêu dùng cho tới dịch vụ thương mại.

Các hạng mục thi công, dàn dựng được khởi động từ ngày 17/10 và dự kiến hoàn tất trước 22/10 để bàn giao cho doanh nghiệp trưng bày, phục vụ tổng duyệt vào ngày 24/10.

Song song với công tác xây dựng, Bộ Công Thương đã giao các đơn vị trực thuộc tổ chức 10 hội thảo chuyên đề, diễn đàn xuất khẩu trực tuyến với Alibaba, Amazon, cùng các chương trình kết nối B2B quốc tế do Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài chủ trì. Tính đến nay, đã có 25 đoàn doanh nghiệp quốc tế đăng ký sang Việt Nam giao dịch tại Hội chợ.

Riêng khu ẩm thực ngoài trời, theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, hiện Tập đoàn Vingroup/VEC đã bổ sung hệ thống cấp thoát nước riêng cho từng khu vực bếp các đơn vị tham gia (2 đơn vị sử dụng chung 1 khu cấp thoát nước).

Tuy nhiên, một số địa phương vẫn chưa hoàn tất đăng ký tham dự. Ngay tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã trực tiếp gọi điện cho lãnh đạo nhiều tỉnh, thành để đôn đốc; toàn bộ Bí thư, Chủ tịch các địa phương đều khẳng định sẽ vào cuộc ngay từ 20/10.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, Hội chợ Mùa Thu 2025 còn có chuỗi chương trình kết nối doanh nghiệp, hội nghị – hội thảo chuyên ngành, trình diễn thời trang, hòa nhạc và ẩm thực ba miền, với sự góp mặt của 34 tỉnh, thành phố. Các Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài cũng tích cực quảng bá, thu hút khoảng 200 nhà mua hàng quốc tế tham dự.

Hội chợ Mùa Thu 2025 sẽ diễn ra từ 25/10 đến 4/11/2025 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEC). Theo Bộ Công Thương, Hội chợ Mùa Thu 2025 được ví là "siêu hội chợ 6 nhất", bao gồm: - Quy mô lớn nhất: hơn 130.000 m², 3.000 gian hàng tiêu chuẩn, quy tụ 13 tập đoàn, tổng công ty nhà nước cùng hàng trăm doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã và startup sáng tạo. - Không gian hiện đại nhất: tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam – một trong 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới. - Danh mục sản phẩm phong phú nhất: hàng chục nghìn sản phẩm từ công nghiệp, nông nghiệp, logistics, du lịch đến công nghệ số. - Chất lượng cao nhất: tập trung trưng bày các sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, chứng nhận kỹ thuật và thuộc chương trình "Thương hiệu quốc gia Việt Nam". - Hoạt động hấp dẫn nhất: hơn 30 sự kiện chuyên đề, hội nghị xúc tiến thương mại, talkshow doanh nghiệp, trình diễn văn hóa – nghệ thuật, thể thao, ẩm thực. - Ưu đãi tốt nhất: hàng triệu voucher, chương trình "Deal mùa vàng" giảm giá đến 100%, kích cầu tiêu dùng nội địa.



