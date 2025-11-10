Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Siêu mẫu Vbiz ở biệt thự nửa triệu đô!

10-11-2025 - 15:48 PM | Lifestyle

Biệt thự trắng mang phong cách châu Âu của gia đình Thúy Hạnh đều được trang hoàng lộng lẫy mỗi dịp lễ Tết.

Cựu siêu mẫu Thúy Hạnh và nhạc sĩ Minh Khang là cặp đôi được ngưỡng mộ trong giới giải trí Việt. Bên cạnh sự nghiệp thành công và tổ ấm hạnh phúc, cơ ngơi rộng 200m² tại Quận 9, TP.HCM của hai vợ chồng cũng thu hút nhiều sự chú ý của khán giả. Gia đình Thúy Hạnh - Minh Khang chuyển về căn biệt thự này từ khoảng năm 2018, thời điểm đó được định giá khoảng nửa triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 11 tỷ đồng. Không gian rộng rãi, tiện nghi và tinh tế đã phản ánh rõ gu sống sang trọng, khéo léo của vợ chồng cựu siêu mẫu.

Siêu mẫu Vbiz ở biệt thự nửa triệu đô!- Ảnh 1.

Biệt thự của gia đình Thúy Hạnh rộng 200m² có thiết kế 3 tầng, nằm ở vị trí góc với hai mặt tiền cực kỳ đắc địa, tạo lợi thế về tầm nhìn và không gian sinh hoạt. Căn nhà lấy tông trắng làm chủ đạo, kết hợp phong cách hiện đại và sang trọng, vừa tinh tế vừa thanh lịch. Vào mỗi dịp lễ Tết, không gian lại được trang hoàng lộng lẫy, rực rỡ, khiến biệt thự trở thành điểm nhấn bắt mắt giữa khu phố.

Siêu mẫu Vbiz ở biệt thự nửa triệu đô!- Ảnh 2.

Toàn cảnh biệt thự trắng của gia đình Thúy Hạnh

Siêu mẫu Vbiz ở biệt thự nửa triệu đô!- Ảnh 3.

Vào dịp Giáng sinh được trang hoàng cực đẹp mắt

Siêu mẫu Vbiz ở biệt thự nửa triệu đô!- Ảnh 4.

Dịp Tết cũng tương tự, được trang trí sắc đỏ lộng lẫy ở khu vực cửa ra vào

Bên trong biệt thự

Không gian nội thất của biệt thự mang phong cách châu Âu cổ điển, tinh tế kết hợp với những điểm nhấn hiện đại. Tầng 1 được bố trí mở với phòng khách, bếp và khu vực bàn ăn liên thông, tạo cảm giác rộng rãi và thoáng đãng. Ở giữa nhà, vợ chồng siêu mẫu đặt một cây đàn dương cầm, nơi nhạc sĩ Minh Khang và hai con có thể cùng nhau chơi nhạc trong những lúc rảnh rỗi. Có thể thấy từng món nội thất trong nhà đều được lựa chọn cẩn thận, bài trí tinh tế, vừa sang trọng vừa không gây cảm giác rối mắt.

Siêu mẫu Vbiz ở biệt thự nửa triệu đô!- Ảnh 5.

Phòng khách được trang trí sắc đỏ để hợp với không khí Tết

Siêu mẫu Vbiz ở biệt thự nửa triệu đô!- Ảnh 6.

Khu vực này thoáng đãng rộng rãi, được Thúy Hạnh tận dụng cho những buổi yoga tại gia

Siêu mẫu Vbiz ở biệt thự nửa triệu đô!- Ảnh 7.

Đằng sau khu sofa là cây đàn dương cầm, góc âm nhạc yêu thích của nhạc sĩ Minh Khang và 2 con gái

Siêu mẫu Vbiz ở biệt thự nửa triệu đô!- Ảnh 8.
Siêu mẫu Vbiz ở biệt thự nửa triệu đô!- Ảnh 9.

Từng món nội thất trong nhà đều được chọn lựa kỹ lưỡng để toát lên phong cách châu Âu sang xịn

Siêu mẫu Vbiz ở biệt thự nửa triệu đô!- Ảnh 10.

Hai vợ chồng Thúy Hạnh - Minh Khang đều thích ăn cơm nhà

Siêu mẫu Vbiz ở biệt thự nửa triệu đô!- Ảnh 11.

Không gian phòng ngủ của con gái được thiết kế nhẹ nhàng, bắt mắt

Siêu mẫu Vbiz ở biệt thự nửa triệu đô!- Ảnh 12.
Siêu mẫu Vbiz ở biệt thự nửa triệu đô!- Ảnh 13.
Siêu mẫu Vbiz ở biệt thự nửa triệu đô!- Ảnh 14.
Siêu mẫu Vbiz ở biệt thự nửa triệu đô!- Ảnh 15.

Cựu siêu mẫu rất thích trổ tài cắm hoa tại gia. Không ít bạn bè, đồng nghiệp đều xuýt xoa trước những tác phẩm cực khéo của cô.

"Ẩn số" về căn biệt thự của Đoàn Di Băng giữa Đà Lạt

