Siêu mẫu Việt làm Tổng Giám đốc công ty xuất khẩu, đưa 1,5 tấn chanh leo sang Úc, bán hàng nghìn sản phẩm cà phê trên Amazon

Siêu mẫu Ngọc Thạch

Trên trang facebook cá nhân, siêu mẫu Phạm Ngọc Thạch (tên đầy đủ là Phạm Thị Ngọc Thạch) cho biết thương hiệu cà phê Conihat được IWCA (International Women's Coffee Alliance) trao chứng nhận ghi nhận hành trình phát triển cà phê bền vững và trao quyền cho phụ nữ tại Lâm Hà (Lâm Đồng).

Bà Thạch cũng cho biết, trong năm nay, Conihat Coffee Roaster đã chính thức có mặt trên Amazon Mỹ. Chỉ trong 4 tháng đã bán ra hơn 1.000 sản phẩm.

Conihat Coffee Roaster là thương hiệu cà phê thuộc phân khúc cao cấp của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương mại Blue Ocean (Blue Ocean JSC). Bà Phạm Thị Ngọc Thạch hiện là đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Blue Ocean. Ngoài ra, bà Thạch còn đại diện các doanh nghiệp, đơn vị: Chi nhánh 1 - Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Blue Ocean, hộ kinh doanh thu mua nông sản.

Công ty Blue Ocean là một thành viên của tập đoàn Ocean Group (Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương) – doanh nghiệp gia đình chồng siêu mẫu Ngọc Thạch đang điều hành.

Vào tháng 10 năm ngoái, Blue Ocean JSC là đơn vị Việt Nam đầu tiên xuất khẩu trái chanh leo sang Úc. Sản lượng lô hàng đầu tiên là 1,5 tấn.

Cùng thời điểm, Blue Ocean JSC khai trương nhà máy chế biến trái cây đông lạnh 10.000 m2 tại Lâm Đồng. Nhà máy có khả năng sản xuất và cung cấp thị trường hơn 10 nghìn tấn sản phẩm mỗi năm. Các sản phẩm được chế biến từ những loại nông sản lợi thế của tỉnh Lâm Đồng, các tỉnh Tây Nguyên và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, như sầu riêng, chanh leo, chôm chôm, xoài, thanh long...Ngoài Mỹ và Úc, hiện sản phẩm của công ty đã xuất khẩu sang nhiều thị trường khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu.

Siêu mẫu Ngọc Thạch sinh năm 1991 tại Hậu Giang. Cô từng đoạt Giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2010 và Giải thưởng Trang phục truyền thống đẹp nhất tại cuộc thi World Miss University 2010. Cô còn lọt vào Top 10 cuộc thi Siêu mẫu Thế giới 2010 (Miss Model Of The World 2010).

Tuy nhiên, ngay sau đó, cô dần rút lui khỏi showbiz. Cuối 2012, siêu mẫu Ngọc Thạch kết hôn với doanh nhân Đỗ Bình Dương (còn gọi là Dương Kon). Bố chồng của cô là ông Đỗ Văn Bình, Chủ tịch HĐQT CTCP Đại Dương, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà. Ông Đỗ Văn Bình từng là người giàu thứ 39 trên sàn chứng khoán, với giá trị tài sản hơn 400 tỷ đồng (tính đến 31/12/2012).

Sau khi kết hôn, Ngọc Thạch lui về tập trung hỗ trợ công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình nhỏ. Từ năm 2021, bà Thạch sáng lập và giữ chức vụ Tổng giám đốc của Công ty CP Xuất nhập khẩu thương mại Blue Ocean (Blue Ocean JSC).